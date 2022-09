Covid-19 Bald wird wieder geimpft – so bereitet sich Luzern auf den Corona-Herbst vor Schon lange ist es ruhig um die hiesigen Test- und Impfzentren. Hinsichtlich der anstehenden Grippesaison und der neuen Impfempfehlung des Bundes könnte sich das bald ändern. Miriam Abt Jetzt kommentieren 26.09.2022, 19.00 Uhr

Wo vor einigen Monaten noch Covid-Tests am Laufband gemacht wurden, steht heute ein Barber- und Kosmetikstudio. Einzelne Testzentren sind so schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht sind – so wie etwa der Standort Sursee von Coronatest24. Die noch geöffneten Lokalitäten verzeichnen täglich je nach Standort 20-40 Tests, wie Geschäftsführer Christian Arnold auf Anfrage mitteilt.

Ähnlich bescheiden steht es um die Nachfrage von Covid-Impfungen: Die kantonalen Impfzentren sind seit März geschlossen und die täglich verabreichten Impfungen bewegen sich in einem tiefen zweistelligen Bereich. Dies zeigt die Übersicht von Lustat Statistik.

Ab Oktober wird voraussichtlich wieder geimpft

Bald schon könnte diese Zahl aber wieder steigen: Voraussichtlich ab dem 10. Oktober bietet der Kanton die zweite Covid-19-Auffrischimpfung der gesamten Luzerner Bevölkerung an, wie das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) Anfang Monat mitteilte. Weitere Details zu den Impforten sowie der Anmeldung stellte das GSD für den heutigen Montag in Aussicht. Auf Anfrage hiess es, man könne erst in den nächsten Tagen informieren.

Bisher wurde die zweite Auffrischimpfung lediglich Menschen ab 80 Jahren sowie jenen mit einer Vorerkrankung empfohlen – wer etwa zu Reisezwecken einen zweiten Booster benötigt, bezahlt ihn aktuell noch selber.

Die neuen Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) und des Bundesamts für Gesundheit (BAG) richten sich in erster Linie an Personen mit chronischen Vorerkrankungen, alle Personen ab 65 Jahren sowie Schwangere. Als Nebenzielgruppe gilt die gesamte übrige Bevölkerung ab 16 Jahren. Die vierte Impfung wird empfohlen, wenn der erste Booster mindestens vier Monate her ist.

Das bedeutet für den Kanton, dass die Impfangebote wieder hochgefahren werden. David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, führt aus: «Gegenwärtig werden unter anderem freiwillige Mitarbeitende für die kantonalen Impfzentren reaktiviert und geschult, IT-Systeme für die Anmeldung und Dokumentation vorbereitet sowie die notwendige Infrastruktur bereitgestellt.»

Wie gross die Nachfrage sein wird, erachtet Dürr als schwierig abzuschätzen. Rund 5600 Menschen haben im Kanton Luzern bisher eine zweite Auffrischimpfung erhalten, wie er mitteilt. Ein knappes Viertel davon erfolgte ohne Empfehlung. Das sind über 2000 Dosen mehr als noch Anfang August. So viele, wie im Frühjahr 2021 zeitweise an einem Tag verimpft wurden – ebenfalls an besonders Gefährdete. Unter den über 80-jährigen Bewohnenden ergab zudem eine Stichprobe in einem grösseren Alters- und Pflegeheim, dass zwei von drei Personen im Sommer 2022 eine zweite Auffrischimpfung nachgefragt hatten.

Die Grippesaison will vorbereitet sein

Neben den kantonalen Impfzentren sowie dem Kantonsspital boten zum Zeitpunkt der höchsten Nachfrage auch viele private Apotheken und Arztpraxen eine Impfung an. Darunter die See-Apotheke in der Luzerner Altstadt.

Blick ins Testzentrum der See-Apotheke in der Altstadt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. September 2022)

Aus Platzgründen konnte sie für die Impfungen vorübergehend die benachbarte Peterskapelle beanspruchen. Sollte die Nachfrage im Herbst wieder steigen, werde man den Betrieb wieder aufnehmen, so Doris Vollenweider, Mitglied der Geschäftsleitung: «Je nachdem, wie die Bevölkerung darauf reagiert.» Konkrete Massnahmen habe die Apotheke noch nicht getroffen, aktuell sei jedoch der Start der Grippeimpfung in Aussicht. Was unabhängig von der Impfsituation aufrechterhalten wird, ist das hauseigene Testzentrum der Apotheke.

Obwohl nur noch etwa 30 Tests pro Tag durchgeführt werden, wie Vollenweider erzählt. Zum Vergleich: Zeitweise waren es 200 bis 300 am Tag. Finanziell lohne sich der Betrieb also nicht, als Stadtapotheke sehen sie sich aber in der sozialen Verantwortung – auch für die Touristinnen und Touristen. Gefühlsmässig habe die Nachfrage zudem bereits wieder etwas angezogen. Vollenweider sagt hinsichtlich der anstehenden Grippesaison:

«Die Leute wollen Sicherheit.»

Falls nötig, könne die Kapazität jederzeit wieder erhöht werden. «Diese Erfahrung haben wir in der Zwischenzeit.» Das direkt an die Apotheke angrenzende Lokal werde noch bis mindestens März nächsten Jahres gemietet. Per Zufall wurde es genau zum richtigen Zeitpunkt frei – es war zuvor ein Kosmetikstudio, das pandemiebedingt schliessen musste.

Die wichtigsten Zahlen rund um die Impfung:

