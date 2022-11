Booster ist im Kanton Luzern nochmals ohne Anmeldung möglich

Kanton Luzern Vor Ende der kantonalen Impfkampagne gibt es noch einmal den Walk-in-Booster Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 sinkt. Nächste Woche wird das Impfangebot nochmals ausgebaut, bevor am 19. November die Impfzentren im Kanton schliessen. 07.11.2022, 14.42 Uhr

Auch das Impfzentrum in de Messe Luzern schliesst am 19. November 2022. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Wer sich die zweite Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 holen möchte, kann dies in der nächsten Woche, vom 14. bis zum 19. November, spontan in den drei Impfzentren Messe Luzern, Willisau und Hochdorf tun. Nicht nur ist es in diesen fünf Tagen allen Personen ab 16 Jahren möglich, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen – mit temporären Impfzentren in Schüpfheim (15. bis 17. November) und Reiden (14. bis 17. November) wird auch das Impfangebot ausgebaut. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung.

Die Impfzentren haben am Morgen jeweils von 8.45 Uhr bis 12.45 Uhr sowie nachmittags von 14.15 Uhr bis 17.15 Uhr offen. Diese Öffnungszeiten gelten auch für die temporären Standorte im Adlersaal in Schüpfheim und im Hotel Sonne in Reiden. Gemäss Mitteilung sei unter Umständen mit Wartezeiten zu rechnen.

Verimpft werden die beiden aktuellen mRNA-Impfstoffe Comirnaty Bivalent von Pfizer und Spikevax Bivalent von Moderna. Nachdem letzte Woche mitgeteilt wurde, dass der Impfstoff vom Pfizer aufgrund von Bläschenbildung temporär ausgesetzt worden war, habe Swissmedic nun Entwarnung gegeben, so der Kanton. Nachprüfungen hätten keine Hinweise auf ein Risiko ergeben.

Dieses Angebot gilt nur für die Auffrischungsimpfungen. Grundimmunisierungen und andere Impfstoffe werden weiterhin ausschliesslich in Arztpraxen, Apotheken und an den Standorten des Luzerner Kantonsspitals in Luzern, Sursee und Wolhusen verabreicht.

Da die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 stark angenommen habe, werde die kantonale Impfkampagne am 19. November beendet und die Impfzentren werden geschlossen. Die verbleibende Nachfrage könne gemäss Kantonsapotheker Dr. Stephan Luterbacher durch das Luzerner Kantonsspital ab seinen drei Standorten sowie Arztpraxen und Apotheken abgedeckt werden. (sig)