Testinstitut für Cybersicherheit spaltet Luzerner Parlamentarier

Cybersicherheit Bundesmittel für nationales Testinstitut spaltet Luzerner Parlamentarier Nationalrat Franz Grüter fordert Geld für das Nationale Testinstitut Cybersicherheit in Zug. Das lehnen der Bundesrat wie auch Ständerätin Andrea Gmür ab. Der Vorstoss hat dennoch gute Chancen. 10.12.2022

Viele Bereiche unseres täglichen Lebens hängen stark von digitalen Geräten ab. Doch sind diese gegen Cyberangriffe gewappnet? Bis vor kurzem fehlte in der Schweiz eine Institution, welche die Sicherheit digitaler Hard- und Software prüft. Abhilfe schaffen soll das in Zug ansässige Nationale Testinstitut Cybersicherheit (NTC). Vor zwei Jahren wurde ein Trägerverein gegründet. Zu den Mitgründern gehört der Kanton Zug. Dessen Parlament hat im vergangenen Sommer eine Anschubfinanzierung bewilligt, konkret 7,55 Millionen Franken bis ins Jahr 2024. Mit dem NTC will Zug seine Rolle als «Crypto Valley» der Schweiz stärken.

Das Nationale Testinstitut Cybersicherheit soll Sicherheitslücken aufdecken, zum Beispiel bei Logistikunternehmen. Bild: Shutterstock

Das Testinstitut soll künftig aber nicht nur durch den Kanton Zug, sondern vom Bund mitfinanziert werden. Das fordert der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter in einer Motion. Der IT-Unternehmer aus Eich ist einer der Mitgründer des NTC und dessen Vizepräsident. Der Ständerat behandelt Grüters Motion am 14. Dezember. Die grosse Kammer hat den Vorstoss in der Herbstsession im September bereits gutgeheissen – obwohl der Bundesrat ihn ablehnt.

Die Landesregierung teilt in ihrer Antwort zwar die Einschätzung, dass in der Schweiz Prüfkapazitäten für die Cybersicherheit aufgebaut werden sollen. Der Bund unterstützt das NTC denn auch auf der fachlichen Ebene, etwa durch das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC).

Eine darüber hinausgehende Beteiligung dränge sich jedoch nicht auf, insbesondere keine direkte finanzielle Unterstützung. Die Informatikbranche sollte in der Lage sein, sich für den Aufbau von Prüfkapazitäten selbstständig zu organisieren, begründet der Bundesrat. Zudem soll das Geschäftsmodell privater Anbieter nicht durch staatlich unterstützte Institutionen konkurriert werden.

Laut Franz Grüter ist das NTC für die Privatwirtschaft keine Konkurrenz. «Das NTC testet, was andere nicht testen.» Eine ähnlich gelagerte, nicht gewinnorientierte Institution gebe es in der Schweiz nicht. Grüter:

«Das Testinstitut ist eine nationale Institution, die digitale Produkte und vernetzte Infrastruktur prüft, was durch die Privatwirtschaft nicht oder in ungenügender Tiefe erfolgt.»

So habe das NTC etwa die Covid-19-App auf Schwachstellen geprüft und dabei zahlreiche Lücken offenlegen können. Weitere Testbeispiele sind laut Grüter Überwachungskameras, Antennen und Router aus der Telekomindustrie oder Hard- und Software aus der Verkehrsinfrastruktur.

Im Bereich von digitalen Produkten und Infrastrukturen gebe es «kaum Rechtsvorschriften oder verbindliche Normen, welche die Sicherheit und die Integrität der eingesetzten Produkte regeln», so Grüter weiter. Es liege auf der Hand, dass es in der Schweiz eine Institution brauche, die sich im Stil der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) auf Forschung, Prüfung und Förderung von Cybersicherheit konzentriere.

Ständeratskommission sagt knapp Ja

Die langfristige finanzielle Beteiligung des Bundes soll sicherstellen, «dass das NTC proaktiv testet, auch ohne Auftrag und unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten». Wie viel Bundesmittel dafür nötig sind, dazu äussert sich Grüter nicht. Schon jetzt von Geldbeträgen zu sprechen, sei «nicht zielführend».

Der Nationalrat habe das Anliegen verstanden und die Motion deshalb deutlich angenommen. Grüter ist zuversichtlich, dass auch der Ständerat grünes Licht gibt. Dessen vorberatende Sicherheitspolitische Kommission hat sich allerdings nur knapp dafür ausgesprochen, nötig war der Stichentscheid des Präsidenten. Gegen die Motion stimmte etwa Kommissionsmitglied Andrea Gmür-Schönenberger. Die Luzerner Mitte-Ständerätin argumentiert gleich wie der Bundesrat. Das Testinstitut sei grundsätzlich eine gute Sache, Bundesmittel für eine private Einrichtung seien aber der falsche Weg. Auch verfüge der Kanton Zug über ausreichende Mittel.

Ihr Luzerner Ständeratskollege Damian Müller (FDP) hingegen wird die Motion unterstützen.

«Mit der Beteiligung des Bundes wird ein nachhaltiger Beitrag geleistet, dass in der Schweiz sichere digitale Produkte und vernetzte Infrastrukturen zum Einsatz kommen.»

