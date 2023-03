Cyberstalking Nacktbilder verschickt, Fake-Profile erstellt: Wollte er sich so an seiner Ex-Freundin rächen? Am Donnerstag wurde vor dem Kriminalgericht Luzern ein Fall von Cyberstalking verhandelt. Ein Mann wird beschuldigt, sich in die Accounts seiner Ex-Freundin eingeloggt und sie gedemütigt zu haben. Livia Fischer Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seine Nervosität war im Gerichtssaal förmlich greifbar. Mit zittriger Stimme beantwortete er die Fragen des Richtergremiums, seine Ohren und sein Nacken liefen rot an. Er – das ist ein Webdesigner, angezeigt wegen mehrerer Delikte, die zusammengefasst darauf hinauslaufen, dass er ohne Erlaubnis in verschiedene Accounts eingedrungen sein und diese missbräuchlich verwendet haben soll.

Ein Mann, der gegen seine Ex-Freundin Cyberstalking betrieben hatte, soll eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten erhalten. Bild: Getty

Die Accounts gehörten seiner Ex-Freundin, die sowohl beruflich in ihrer Selbstständigkeit als auch privat in Form eines «persönlichen Blogs» auf Instagram aktiv ist, mehrere tausend Followers hat und auf ihren Profilen Werbung macht. Der Beschuldigte loggte sich gemäss der Luzerner Staatsanwaltschaft nicht nur mehrfach auf ihrer Unternehmens-Website sowie in ihren Instagram-Accounts ein, sondern deaktivierte Letztere zeitweise und entfernte tausend Followers. Weiter erstellte er Fake-Profile und Fake-Mailadressen, von denen aus er unter anderem Nacktfotos von ihr sowie ihre private Handynummer verbreitete und sexuelle Dienstleistungen anbot.

Er wollte «nur helfen»

Für den Staatsanwalt gab es keine Zweifel, dass der Richtige beschuldigt wird: «Alle digitalen Spuren weisen in seine Richtung.» Angefangen mit entsprechenden Mailadressen und Passwörtern, die in seinen Handynotizen gefunden worden sind bis hin zum Fakt, dass eine der Fake-Homepages zu den meistgesuchten Seiten auf seinem Computer gehörte. Auch die ermittelten IP-Adressen der Hackerangriffe führten auf den Beschuldigten oder sein enges Privat- sowie Arbeitsumfeld zurück.

Dass er hinter den Machenschaften steckte, stritt der Angeklagte ab. Wenn er auf die Profile seiner Ex-Freundin zugegriffen habe, dann nur auf ihren Wunsch hin. Schliesslich habe er ihre Website erstellt, als sie noch ein Paar gewesen seien, und als sie die ersten Hackerangriffe feststellte, bat sie ihn um Hilfe. Die Frage, wer es dann gewesen sein könnte, vermochte er nur mit «diverse Leute» zu beantworten. Keiner Schuld bewusst, sah er sich als Opfer in der ganzen Geschichte: «Ich werde einfach als Gangster und Stalker dargestellt, dabei habe ich nur versucht, zu helfen.»

War es ein Racheakt?

Überzeugend kam er vor Gericht jedoch nicht rüber. Auffallend oft fragte er bei der Einvernahme nach, wie etwas gemeint sei – als wollte er damit Zeit zum Nachdenken gewinnen. Dabei ging er in seinen Antworten häufig nicht richtig auf die Fragen ein, erzählte stattdessen etwas über die persönliche Beziehung zur Privatklägerin. Darum bezeichnete der Staatsanwalt seine Aussagen als «vage und ausschweifend».

Für diesen war denn auch das Motiv des Mannes klar: Der Beschuldigte wollte, dass seine Ex-Freundin ihn bei Informatikproblemen um Hilfe bittet – und so ihre Nähe und Anerkennung gewinnen. Auch die Rechtsvertretung der Privatklägerin glaubte, er habe die Trennung der mehrjährigen On-off-Beziehung nicht akzeptiert. Darum habe er ihr das Leben schwer machen, sie demütigen und in ein schlechtes Lich rücken wollen. Weil das Cyberstalking ihre Mandantin so stark verängstigte und stresste, war sie in psychologischer Behandlung und wurde während 13 Monaten krankgeschrieben.

Bestärkt durch die Anonymität im Internet

Das Urteil wird den Parteien erst noch schriftlich zugestellt. Das beantragte Strafmass des Staatsanwalts: eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem soll der Beschuldigte zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen sowie einer Busse verurteilt werden, die Beträge seien vom Gericht festzusetzen. Mindestens bis zum Ende der Probezeit soll er sich in therapeutische Behandlung begeben. Die Rechtsvertreterin der Privatklägerin verlangte zudem eine Genugtuung von 5000 Franken sowie Schadenersatz von fast 6000 Franken.

Die Verteidigerin des Mannes wiederum pochte auf Freispruch. Sie fand, es sei wahrscheinlicher, dass ihm jemand aus dem Umfeld seiner Ex-Freundin etwas anhänge wolle, als dass er die IP-Adressen nicht verschleiert hätte. Zudem habe die Staatsanwaltschaft nur einseitig untersucht, indem sie etwa das Mobiltelefon der Klägerin nicht auswertete.

Der Staatsanwalt fasste es letztlich so zusammen: «Der Fall zeigt auf, wie ohnmächtig man gegen Angriffe im Internet ist und wie überlegen sich der Beschuldigte fühlte, versteckt hinter der vermeintlichen Anonymität im Internet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen