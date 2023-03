Dagmersellen: Alexander Bauer tritt zurück

Dagmersellen Alexander Bauer tritt wegen Heirat zurück – Vorverkauf für Schwingfest 16.03.2023, 11.40 Uhr

Alexander Bauer (FDP) hat wegen der gesetzlichen Unvereinbarkeit infolge bevorstehender Vermählung mit Gemeinderätin Astrid Meier den Rücktritt als Mitglied der Controllingkommission auf den 31. Juli 2023 erklärt. Gemäss Abklärungen beim Kanton Luzern dürfen Ehegatten nicht gleichzeitig Mitglied von Controllingkommission und Gemeinderat sein, teilt die Gemeinde mit. Alexander Bauer wurde am 10. Mai 2015 in die damalige Rechnungskommission gewählt. Die Ersatzwahl findet am 18. Juni statt.

Vorverkauf Schwingfest

Am 2. Juli 2023 findet das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (ISAF 2023) in Dagmersellen statt. Um der interessierten Dagmerseller Bevölkerung das einmalige Erlebnis zu ermöglichen, führt die Gemeindekanzlei vom 3. bis 6. April 2023 während den Schalteröffnungszeiten einen Vorverkauf für rund 500 Tickets durch. Pro Einwohner oder Einwohnerin können maximal zwei Tickets gekauft und nur persönlich am Schalter reserviert werden. (chm)