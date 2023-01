Dagmersellen Das Kreuzberg-Cordon-bleu erlebt eine Renaissance – das Restaurant bleibt aber zu Mit der Schliessung des «Chrützer» verschwand auch die beliebte Speise. Nun gab Wirtin Maria Vogel ihr Originalrezept weiter. Zubereiten muss man es selber. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Die legendären Kreuzberg-Cordons-bleus gibt es wieder. Metzger Willimann in Dagmersellen bietet diese neu an. Nico Williman (rechts), Mitarbeiter Martin Stalder (vorne) und die ehemalige Kreuzberg-Wirtin Maria Vogel vor der Metzgerei Willimann. Bild: Dominik Wunderli (Dagmersellen, 12. Januar 2023)

Die Nachricht hat wie eine Bombe eingeschlagen: «Cordon bleu adieu – das Restaurant Kreuzberg schliesst sofort», titelte diese Zeitung am 28. August 2022. Nachdem die Besitzerin Maria Vogel (75) nach 46 Jahren als Wirtin in den Ruhestand getreten ist, wollte Sternekoch Walter Gloor aus Oftringen ab Sommer 2021 die Beiz mehr oder weniger in ihrem Sinne und auch ansatzweise mit einer ähnlichen Speisekarte weiterführen. Natürlich inklusive legendären Cordons bleus.

Er warf aber das Handtuch nach etwas mehr als einem Jahr und teilte auf der Website restaurant-kreuzberg.ch mit, dass aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in den vergangenen Monaten (Coronapandemie, personelle Situation) das Restaurant sofort geschlossen wird. Seither wird im «Chrützer» nicht mehr gewirtet. Das Aroma des Fleischs und der Duft des cremigen Käses sind nur noch Erinnerungsstücke.

Nicht mehr pfannenfertig

Doch mit dem Jahreswechsel lichten sich die Wolken im Wiggertal. Die Klassiker vom «Kreuzberg» gibt es wieder, zwar nicht mehr pfannenfertig von Maria Vogel serviert, dafür zum Selber-Zubereiten, erhältlich bei Metzgerei Willimann in Dagmersellen und im Emmen-Center.

Verkaufsleiter Martin Stalder, Maria Vogel und Nico Willimann mit den kleinen Cordons bleus. Bild: Dominik Wunderli (Dagmersellen, 12. Januar 2023)

«Wir dürfen das ‹Kreuzberg›-Cordon-bleu exklusiv von Hand herstellen und verkaufen», sagt Geschäftsführer Nico Willimann. Er hat sich die Markenrechte gesichert, damit das Dagmerseller Traditionsprodukt erhalten bleibt, wie er ausführt. In seiner Fleischtheke liegt aber «nur» das kleine Stück, welches 400 Gramm wiegt.

Die Wirtin freut sich genauso wie der Metzger, der das Unternehmen in der sechsten Generation leitet. «Wir sind seit Jahren befreundet. Ich habe das Fleisch bereits bei Nicos Grossvater Hugo Willimann senior bezogen», sagt Maria Vogel, die im Quartierrestaurant vom 15. Mai 1975 bis 30. Juni 2021 Gastgeberin war. Die Cordons bleus hat sie stets selber aus den Stücken geschnitten, die Zusammensetzung mit Käse und Gewürzmischung hat sie kreiert und für sich behalten. Welche Teile sie verwendete, behält sie ebenfalls grösstenteils für sich. «Zartes und mageres vom Dagmerseller Reckenhof-Schwein.»

Nun also liegt es an den Leuten selber, sich etwas Nostalgie auf den Teller zu zaubern. Ein paar Tipps gibt es von Maria Vogel mit auf den Weg, die zum Gelingen eines Cordon bleu beitragen. «Pflanzenöl mit 10 Prozent Butter, liebevoller Umgang mit den Zutaten und nicht zu viel Hitze», verrät sie.

In ein paar Jahren ändert sich sowieso etwas

Dass Walter Gloor den Betrieb ihres Restaurants aus heiterem Himmel eingestellt hatte, hat sie überrascht – und enttäuscht. Es machte nämlich den Anschein, dass der 61-jährige Oftringer, der in Zofingen, Rothrist und Olten diverse Restaurants führte, die ideale Besetzung sein würde. «In vielleicht fünf Jahren müssten ohnehin grössere Sanierungen durchgeführt werden. Dann wird sich sowieso etwas verändern auf dem ‹Kreuzberg›», glaubt sie.

Auf Anfrage äusserte sich Gloor diese Woche zu seinem Ausstieg: «Mir hat die Situation ebenfalls viel Kummer bereitet. In 2021 lief es gut, aber als die Leute im letzten Jahr das Reisen nach Corona wieder entdeckten, war das spürbar. Ich musste die Reissleine ziehen, die Bilanz deponieren, um grösseren finanziellen Schaden abzuwenden.» Ab 1. März übernimmt er die Leitung der «Show-Kitchen» im You Event Center in Oftringen, wo er Kochevents für Gruppen durchführt.

Manchmal brennt ein Licht

Was aber wird aus dem «Kreuzberg»? Maria Vogel zuckt die Schultern. «Ich sehe es eher nicht, dass hier noch einmal jemand wirten will. Es gab zwar Gerüchte, dass ein in der Region bekannter Gastronom übernehmen will, aber da ist nichts dran. Mit mir hat niemand Kontakt aufgenommen und ich habe auch nicht aktiv nach einer Nachfolge gesucht», betont sie und lässt durchblicken, dass sie ihr Restaurant gerne jemandem zur Verfügung stellen würde. Selber durchstarten werde sie nicht, versichert Maria Vogel. Wobei sie es nicht verbergen kann, dass ihr Feuer als leidenschaftliche Gastgeberin schnell wieder entfacht wäre.

Mit leeren Händen, beziehungsweise Tellern, bleiben jene Leute zurück, die noch einen Gutschein vom «Kreuzberg» haben. Aber nur fast. Bei Willimann können die teilweise eingelöst werden. «Wir gewähren beim Kauf eines ‹Kreuzberg›-Cordon-bleu 10 Prozent des vorgezeigten Gutscheins», sagt Verkaufsleiter Martin Stalder.

Immerhin, es gibt im «Kreuzberg» noch ein Lebenszeichen. An manchen Abenden brennt Licht im Saal des Lokals. Für zwei Monate sind die Beerebiisser Dagmersellen eingemietet. Die Guuggenmusig nutzt den Saal als Übungslokal. Maria Vogel freut’s: «An diesen Tagen ist es wieder richtig heimelig.»

