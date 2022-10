Das andere Interview «Als Kontrolleurin bekam ich dieses Jahr eine Auswahl von Pilzen zu Gesicht wie nie zuvor» Lisbeth Voney (58) aus Kaltbach ist seit 2017 diplomierte Pilzkontrolleurin. Die Präsidentin des Pilzvereins Santenberg ist fasziniert von der gegenwärtigen Vielfalt. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 10.10.2022, 12.04 Uhr

Pilzkontrolleurin Lisbeth Voney bei der Kontrolle bei sich zu Hause. Bild: Dominik Wunderli (Mauensee, 27. September 2022)

Die Zahl der Beratungen zu Pilzvergiftungen hat laut Statistik der Beratungsstelle Tox Info Suisse ab Mitte September stark zugenommen. Wieso kommt es trotz Leuten wie Ihnen so häufig zu schweren Vergiftungen?

Lisbeth Voney: Weil jene Leute mit ihrer Ausbeute nicht zu uns kommen. Das müssen sie im Kanton Luzern auch nicht, weil hier keine Pflicht besteht. Manche Gemeinden bieten aber freiwillige Kontrollstellen an und es finden sich auch ehrenamtliche auf der Website der Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz, Vapko.

Als Kontrolleurin bewahren Sie Pilzsammlerinnen und -sammler seit fünf Jahren vor Bauchschmerzen und Schlimmerem. Mit welcher Motivation?

Weil ich als begeisterte Pilzlerin mein Wissen gerne weitergebe. Einen grünen oder weissen Knollenblätterpilz musste ich aber noch nie aussortieren. Wer diese verzehrt, ist in Lebensgefahr. Bei Verdacht auf eine Vergiftung muss man unbedingt die 145 anrufen.

Die Pilzsaison 2017 galt als eine der besten der Geschichte. Nach einem trockenen Sommer haben wir nun genug Wasser. Erleben wir erneut eine ausserordentliche Saison?

Bis Ende August war sie inexistent, einfach nur grottenschlecht. Mit dem Regen im September ist der Waldboden dann förmlich explodiert. Seither ist die Pilzvielfalt eine wahre Freude.

Hat dies – abgesehen von der Menge – Auswirkungen auf die Kontrollstellen?

Zuerst einmal war ich überrascht, wie schnell sich die Situation verändert hat. Ja, ich persönlich bekomme eine Auswahl an Pilzen zu Gesicht wie nie zuvor. Zum Teil habe ich Exemplare auf dem Tisch, die man hier in der Region während vieler Jahre nicht gesehen hat.

Nämlich?

Den Anhängselröhrling, ein feiner Speisepilz, der eher in wärmeren Gegenden vorkommt, hier jedoch selten. Schon mehrere Personen haben mir dieses Jahr solche gezeigt.

Was war die eindrücklichste Ausbeute, die Ihnen vorgelegt wurde?

Ein prächtiger Eichhase, den ein Mann hier in der Nähe gefunden hat. Dabei handelt es sich nicht nur um einen sehr feinen Speisepilz, er gilt auch als Heilpilz.

Da überall Pilze wachsen, dürften entsprechend viele Leute durch die Wälder streifen. Wohl nicht nur erfahrene?

Genau. Eine kleine Gruppe war kürzlich mit zwei vollen Taschen bei mir. Am Ende blieb ihnen leider nur eine Handvoll Speisepilze, der Rest war ungeniessbar. Eine andere Truppe hatte einen ganzen Eimer gefüllt. Es handelte sich mehrheitlich um rotbraune Milchlinge. Die sehen schön aus, haben jedoch sehr scharfe Milch und sind nicht essbar.

Wie gross ist das Verständnis, wenn die Kontrolleurin eine vermeintlich grossartige Ausbeute zurückhält?

In diesen Fällen zeigten sich die Leute interessiert und stellten viele Fragen.

Gaben Sie ihnen Tipps mit auf den Weg?

Ja. Dass man sich bei Unwissen auf wenige Pilzsorten beschränken soll und sich mit der Menge zurückhalten. Sie bedankten sich dafür.

Es gibt auch diverse Pilz-Apps. Auf wie sicherem Terrain bewegt man sich damit?

Mein Mann begegnete heuer einem Sammler, der sich anhand einer App orientierte. Dieser verwechselte tatsächlich einen Knollenblätterpilz mit einem essbaren Pilz und hatte ihn im Korb zu den anderen Pilzen gelegt. Eine App kann die Richtung vorgeben, den Gang zur Kontrolle ersetzt sie nie. Auch wir von der Kontrolle müssen mehrere Sinne einsetzen, um sicher zu sein. Bei Pilzen muss jedes Detail geprüft werden: anfassen, ein wenig probieren, riechen.

Würden Sie jetzt, wo reiche Beute in Aussicht steht, nicht lieber «id Schwömm», statt den Leuten ihren Fund zu sortieren?

Es hat beides Platz. Ich bin oft unterwegs. Dazu arbeite ich in einem grossen Pensum bei der Gemeinde Luthern. Da ist der Spaziergang durch den Wald ein guter Ausgleich.

Ist die Expertin auch erfolgreiche Sammlerin?

Zur Bezeichnung «Expertin» gehört jene Zusatzausbildung, die speziell bei Verdacht auf Pilzvergiftung Unterstützung bietet. Mit meiner Prüfung bin ich Pilzkontrolleurin. In der Schweiz gibt es über 6000 Pilze, da kann ich nicht jeden benennen. Wir mussten während der Ausbildung und an den Prüfungen jedoch sämtliche giftigen Arten, die ein Leben in Gefahr bringen können, klar erkennen. Und ja, ich kenne ein paar gute Flecken.

Ein Kontrolleur lud mich einst zum Pilzessen ein. Er wusste vorab nicht, welche Pilze auf den Teller kommen. Er werde dann welche holen, nicht suchen. Wie handhaben Sie es?

Wir vom Pilzverein nennen es Pilze «fangen».

Gibt es Revierkämpfe?

Ich nenne es zwar nicht so, aber ich sehe natürlich nicht gerne fremde Leute an der Stelle, wo ich meine Steinpilze fange.

Als Pilzkontrolleurin tragen Sie grosse Verantwortung. Wie gehen Sie vor?

Alle giftigen und ungeniessbaren Pilze sortiere ich aus. Es steht immer ein Kessel für solche parat. Gerne erkläre ich interessierten Sammlern, wie sie geniessbare Pilze von ungeniessbaren unterscheiden können. Bei jeder Kontrolle wird ein Kontrollschein ausgefüllt. Falls jemand einen giftigen Pilz zu Studienzwecken mitnehmen möchte, muss er mir dies mit Unterschrift bestätigen. Bei Knollenblätterpilzen kennen wir aber kein Pardon, die werden mitsamt der restliche Ausbeute aussortiert, falls diese nicht separat mitgeführt wurde. Zudem rate ich, keine junge oder alte, ungeniessbare Exemplare mitzunehmen. Die Pilze erfüllen im Wald eine wichtige Aufgabe.

Welches ist Ihr Lieblingsrezept?

Ich fange lieber, als ich koche. Aber ein Riesenbovist als Plätzli geht immer, auch ein knusprig gebratener Reizker ist ein Genuss.

