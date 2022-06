Kanton Luzern Frau Müller ginge besser nicht arbeiten – Kitakosten fressen Zusatzeinkommen weg Grafik: Oliver Marx Es ist paradox: Wollen Familien mit tiefen Löhnen mehr einnehmen, indem auch der zweite Elternteil arbeiten geht, haben sie danach weniger Geld in der Haushaltskasse. Denn die Betreuungsgutscheine für Kitas reichen in vielen Luzerner Gemeinden nicht aus, um die Betreuung mit dem zweiten Lohn zu bezahlen, wie unser Beispiel der Familie Müller zeigt. Zoe Gwerder 0 Kommentare 27.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Leiterin der Dienstelle Soziales des Kantons Luzern hat es kürzlich auf den Punkt gebracht: Es lohne sich für viele Eltern finanziell nicht, ihre Kinder in die Kita zu geben, um in dieser Zeit zu arbeiten. Eine Datenerhebung und -Analyse unserer Zeitung zeigt nun das Ausmass: In 20 Gemeinden, das ist ein Viertel aller Luzerner Gemeinden, gibt es keine Subventionen für eine solche Betreuung. In weiteren rund 30 Gemeinden reichen die Subventionen in vielen Fällen nicht aus, um die Kitakosten durch den zusätzlichen Lohn zu bezahlen.

Wie stark die fehlenden Subventionen das Konto der Familien belasten, zeigt unsere fiktive Beispielfamilie Müller. Wie auch heute noch in einem Grossteil der Familien üblich wurde hier die klassische Rollenverteilung gewählt. Vater Paul arbeitet Vollzeit als Handwerker, Mutter Eva arbeitet seit der Geburt der Kinder Anna und Moritz Teilzeit im Detailhandel – zwei Tage die Woche.

Nach den Sozialabzügen noch etwa 6600 Franken aufs Familienkonto. Eva steuert 1600 Franken bei.

Die Familie Müller Paul Müller verdient 5500 Franken brutto, Eva Müller verdient auf 100 Prozent 4500 Franken. Bei 40 Prozent sind dies 1800 Franken. Nach den Sozialabzügen fliessen noch rund 1600 Franken aufs Konto der Müllers. Die Familie hat 50'000 Franken Vermögen, bezahlt pro Monat 860 Franken für die Krankenkasse und wohnt zur Miete. Für Einzahlungen in die zweite oder drittel Säule reicht das Geld nicht.

Der zusätzliche Lohn von Eva Müller gibt nur in 30 der 80 Luzerner Gemeinden genug her, um die Kosten der Kinderbetreuung mindestens zu decken. in diesen Gemeinden reicht die Unterstützung der öffentlichen Hand. In einigen anderen Gemeinden gibt es zwar ebenfalls finanzielle Unterstützung, aber nicht genug. Einige verzichten ganz auf Subventionen.

Betrachtet man die Verteilung der Gemeinden, in denen es sich für Eva finanziell nicht lohnt, arbeiten zu gehen, fällt auf, dass diese grösstenteils nordöstlich des Sempachersees liegen – mit Ausnahme von Sempach und Eich. Sie kennen entweder keine Kita-Subventionen oder ihre Ansätze sind im Fall der Familie Müller zu tief.

Kita-Betreuungsgutscheine als Marketingmassnahme

Hingegen befinden sich viele der Gemeinden, die aus Sicht der Familie Müller ausreichend subventionieren, im südwestlichen Teil des Kantons Luzern. Also im Raum Entlebuch und rund um Willisau.

Bei vertiefter Betrachtung der Zahlen sticht die Gemeinde Escholzmatt-Marbach besonders heraus. In der ländlichen Gemeinde an der Grenze zum Emmental wohnen in den drei Dörfern Escholzmatt, Wiggen und Marbach insgesamt etwas über 4300 Personen. Betrachtet man aber die Kosten, welche die Familie Müller in Escholzmatt-Marbach bezahlen müsste, spielt die Landgemeinde ganz vorne bei den urbaneren Gemeinden mit.

Nur in der Stadt Luzern und Udligenswil könnte Eva noch mehr von ihrem Lohn ans Familienbudget beisteuern. So bleibt ihr auch in Escholzmatt-Marbach etwas über 500 Franken.

Dass die Landgemeinde die Betreuungsgutscheine einführte, sei unter anderem eine Massnahme des Standortmarketings, erklärt Gemeindepräsident Beat Duss. Escholzmatt-Marbach sei seit Jahren von der Abwanderung betroffen.

Beat Duss, Gemeindepräsident Escholzmatt-Marbach. Bild: PD

«Unser Ziel ist, dass die Bevölkerung nicht weiter abnimmt und dass wir jungen Familien mit Kindern optimale Bedingungen bieten, um in unserer Gemeinde zu wohnen.»

Das Familienmodell, bei dem beide Eltern erwerbstätig sein können und zum Einkommen beitragen, werde bewusst gefördert.

Die Frage der Finanzierung

Auf der anderen Seite gibt es urbane Gemeinden, im Agglomerationsgürtel der Stadt Luzern, welche gar keine Unterstützung für die Kitabetreuung anbieten. Es sind Schwarzenberg, Neuenkirch und Hildisrieden. Und bei den Kerngemeinden der Agglomeration der Stadt Luzern ist Buchrain die einzige Gemeinde, welche keine Subventionen für die Betreuung in der Kita kennt.

Wie Buchrainer Gemeindepräsident Ivo Egger erklärt, will der Gemeinderat die Betreuungsgutscheine für Kitas seit längerem einführen.

Ivo Egger, Gemeindepräsident Buchrain. Bild: Jakob Ineichen (31. März 2020)

«Aus Spargründen haben wir es aber immer wieder vor uns hergeschoben.»

Zusätzlich sei Buchrain im Bereich der Tageseltern-Vermittlung stark gewesen – ein Angebot, welches mit der Pandemie stark zurückging und inzwischen sehr tief ist. Im Herbst soll nun definitiv über die Betreuungsgutscheine abgestimmt werden. Gemäss Egger werden diese in etwa im Tarif-Bereich der Nachbargemeinden liegen.

Transport und Essen egalisieren zusätzliche Einnahmen

Doch auch in vielen Gemeinden, in welchen Eva Müllers Lohn für die Kitarechnung reicht, lohnt sich die Arbeit bei genauerer Betrachtung nur bedingt – zumindest finanziell. In rund der Hälfte aller Gemeinden, bei welchen etwas von Evas Lohn übrig bleibt, sind dies weniger als 200 Franken. Kommen Pendlerkosten und das externe Mittagessen hinzu, ist der Zustupf weg.

In Gemeinden, in denen es keinen Zustupf gibt, hat die Familie Müller so gut wie keine andere Wahl: Wollen beide mindestens teilweise arbeiten – sei es auch nur, um auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben –, sind sie auf Nachbarn oder Familienmitglieder angewiesen. Denn nur wenn sie Anna und Moritz ohne oder mit nur wenig finanzieller Gegenleistung betreuen lassen können, können sie sich die doppelte Erwerbstätigkeit leisten.

Die Daten Die Berechnungen der beiden Familien haben grösstenteils die Gemeinden auf Anfrage durchgeführt. Bei den Gemeinden, die auf die Anfrage nicht reagiert haben, deren Reglemente oder Tarifordnungen aber im Internet verfügbar sind, hat die Redaktion die Tarife selber berechnet. Gemeinden, welche Kitas direkt mit einem Pauschalbetrag subventionieren, haben mit den angepassten Tarifen ihrer jeweiligen Kitas gerechnet. Hier kommt es zu Unterschieden bei den Leistungen, welche nicht ausgewiesen werden – wie beispielsweise Windeln oder Breinahrung, welche inklusiv ist oder selber mitgegeben werden muss. Wo keine anderen Angaben vorhanden waren, wurden für die Berechnung der monatlichen Kosten die Tagespreise der Kita mit Faktor 8.6 auf den Monat aufgerechnet. Die Subventionshöhe wurde ohne andere Angaben mit dem Faktor 7.83 auf den Monat gerechnet, da ein Grossteil der Gemeinden bei 40 Prozent Betreuung maximal 94 Tage pro Jahr subventionieren.

