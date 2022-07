Datenanalyse Geburten und Todesfälle – die grossen Unterschiede in der Zentralschweiz: Das Wichtigste in fünf Punkten Wieso werden in manchen Gemeinden viel mehr Kinder geboren als Menschen diese Welt verlassen? Und was sind die Gründe, wenn das Gegenteil der Fall ist? Unsere Analyse zum Geburtenüberschuss zeigt einige Zentralschweizer Eigenheiten. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 11.07.2022, 22.45 Uhr

Geburt und Tod. Was für die Angehörigen hoch emotional verläuft, fliesst gleichzeitig ganz nüchtern in die Statistik. Im Jargon des Bundesamts für Statistik gehören Geburten und Todesfälle zur «natürlichen Bevölkerungsbewegung» und dazu veröffentlichte das Amt kürzlich einen detaillierten Bericht. Verrechnet ergeben Geburten und Todesfälle dort einen Geburtenüberschuss oder ein Geburtendefizit.

Für beide Werte gibt es in den Zentralschweizer Gemeinden gleich mehrere Extrembeispiele, wie unsere Grafik zeigt.

Die Geburten- und Sterberaten in den Zentralschweizer Gemeinden:

Auffällig ist, dass es keinen gemeinsamen Grund zu geben scheint, welcher die Unterschiede erklären könnte. So sieht man zwar in abgelegeneren Gebieten deutliche Anhäufungen von Gemeinden mit mehr Todesfällen als Geburten, allerdings ist dasselbe auch im deutlich zentraleren Altdorf (UR), Hergiswil (NW) oder Meggen und Weggis (beide LU) der Fall.

Auch auf der andern Seite, in Gemeinden, in welchen deutlich mehr Kinder zur Welt kamen, als Menschen starben, gibt es Ausreisser. So weisen neben den urbaneren Gegenden um Luzern und Zug auch ländliche Gemeinden wie Dagmersellen (LU), Kerns und Alpnach (beide OW) hohe Geburtenüberschüsse aus.

Um die Ursachen zu ergründen, machen wir uns auf Spurensuche. Ivo Willimann ist als Dozent an der Hochschule Luzern (HSLU) mittendrin im Thema. Während wir sprechen, erklärt uns der Forscher, sei gerade ein Computer am Errechnen, wie unterschiedlich die Bevölkerung in den rund 2200 Schweizer Gemeinden wohnt und lebt.

Die komplizierten Berechnungen des Computers mit mehreren hundert Parametern würden noch Wochen dauern. Zu diesen Resultaten haben wir also noch keinen Zugang. Doch es gibt Kennzahlen und Anhaltspunkte, warum an einem Ort mehr gestorben und an anderen Orten mehr geboren wird.

1. Die Erschliessung – Autobahn und Eisenbahn

Auffällig ist, dass Gemeinden mit hohen Geburtenüberschüssen hauptsächlich den Autobahnen und Autostrassen entlang liegen. Die Erschliessung könnte auch das Mehr an Geburten in den ländlichen Gemeinden Kerns, Alpnach und Dagmersellen erklären. Allerdings schert bei dieser Erklärung der Kanton Uri aus: Im Vergleich mit den übrigen Zentralschweizer Kantonen weist Uri den tiefsten Geburtenüberschuss aus und im Hauptort Altdorf gibt es trotz Autobahn einen deutlichen Überhang an Todesfällen.

Eine weitere Erklärung könnte auch der Anschluss ans Zugnetz sein. Was denn auch die höheren Geburtenzahlen in Willisau und Hochdorf erklären könnte. Allerdings fehlt auch hier die Erklärung für den Kanton Uri.

2. Die Abwanderung

Ein deutliches Defizit bei den Geburten – also wenn es mehr Todesfälle gibt, als Kinder zur Welt kamen – ist in Berggebieten zu beobachten. Hier könnte die Abwanderung ein Teil der Ursache sein. Dies würde denn auch die Tendenz im Kanton Uri erklären.

Bei diesem Ausdruck korrigiert Experte Willimann umgehend: Es handle sich meistens nicht um eine hohe Abwanderung, sondern die Zuwanderung sei auffallend tief. Denn «gewandert» werde hauptsächlich in jungen Jahren. «Beispielsweise für die Ausbildung, das Studium, danach beim Zusammenziehen in der Partnerschaft und später rund um die Familiengründung, wenn mehr Wohnraum nötig wird.»

So sei in der Stadt Luzern das Phänomen zu beobachten, dass es einen deutlichen Geburtenüberschuss gibt, der Anteil Kinder am Total der Bevölkerung im Vergleich mit der Agglomeration aber tief sei. «Möglicherweise gibt es viele junge Eltern, welche bei der Geburt ihrer Kinder noch in der Stadt wohnen, danach aber mehr Platz benötigen und in die Agglomeration oder aufs Land ziehen», mutmasst Willimann. Eine solche Zuwanderung fehlt den meisten Berggebieten jedoch.

3. Ausländische Arbeitskräfte ziehen im Alter wieder heim

In den Gemeinden im Kanton Zug könnte ein anderer Effekt für den hohen Geburtenüberschuss verantwortlich sein. Der Baarer Gemeindepräsident Walter Lipp, dessen Gemeinde rund 1100 Geburten mehr ausweist als Todesfälle und somit den höchsten Geburtenüberschuss der Zentralschweiz hat, sieht einen möglichen Grund in der Zuwanderung von Expats:

Walter Lipp, Gemeindepräsident Baar. Bild: Jakob Ineichen

«Sie kommen zu uns, um zu arbeiten. Wenn sie pensioniert werden, ziehen aber viele wieder in ihr Ursprungsland.»

Entsprechend resultiert der Geburtenüberschuss insbesondere aufgrund weniger Todesfällen. Der Anteil von 65-Jährigen und älteren Personen ist in Baar mit 17 Prozent relativ tief.

4. Der Wohnraum – Lage und Kosten

Genau das Gegenteil ist in Weggis, Meggen und Ingenbohl der Fall. Diese Gemeinden haben nicht nur das höchste Geburtendefizit (zwischen 100 und 175 mehr Todesfälle als Geburten), sondern gehören auch zu den Gemeinden mit dem höchsten Anteil Personen im Pensionsalter. Nur die Berggemeinden im Kanton Uri weisen einen noch höheren Anteil an Senioren auf.

Wie eine Analyse unserer Zeitung vor einigen Jahren zeigte, könnte diese Anhäufung auch mit den günstigen Steuersätzen zu tun haben. Zudem ergab eine Studie der Grossbank Credit Suisse, dass Weggis und Meggen zu den teuersten Gemeinden in der Schweiz gehören, was sich junge Familien eher nicht leisten können.

Dass es in Weggis das höchste Defizit an Geburten gibt – also deutlich mehr Todesfälle, als dass Babys zur Welt kommen – ist für den Weggiser Gemeindepräsident Roger Dähler nachvollziehbar:

Roger Dähler, Gemeindepräsident Weggis. Bild: PD

«In unserer Gemeinde leben überdurchschnittlich viele Personen, die sich im dritten Lebensabschnitt befinden.»

Dies werde vom milden Klima, der attraktiven Lage sowie den vielen kulturellen und gastronomischen Angeboten unterstützt. Was ihn hingegen überrascht, ist die Entwicklung der letzten 30 Jahre: Dass sich die Schere zwischen Geburten und Todesfällen weiter öffnet.

Trotzdem nehme die Anzahl Kinder, welche eingeschult würden, nur minim ab. Möglicherweise, weil junge Familien erst nach der Geburt der Kinder nach Weggis ziehen, mutmasst Dähler. Die Gemeinde sei aktiv daran interessiert, auch für junge Familien attraktiv zu bleiben. «Wir fördern günstigen Wohnraum.»

Dass auch das Wohnen einen entscheidenden Einfluss auf den Geburtenüberschuss haben könnte, zeigt das Beispiel Emmen (LU). Gemäss Experte Willimann gibt es dort relativ viele Familienhaushalte. «Da gibt es noch bezahlbaren Familienwohnraum.» Entsprechend hoch ist auch der Geburtenüberschuss. Dass günstiger Wohnraum aber alleine nicht ausreicht, zeigen viele Beispiele ländlicher Gemeinden. Doch auch diese Ansätze können die Lage des Kantons Uri nicht erklären.

5. Arbeitsweg

Eine grosse Rolle spielt viel wahrscheinlicher ein letzter grosser Faktor, der vieles des bisher Aufgezählten beinhaltet: die Arbeitsplätze. Unternehmen siedeln sich oft entlang von Autobahnen und dem Bahnnetz an. Der Arbeitsort ist wohl bei der Wahl des Wohnortes für viele Familien entscheidend. Diese These funktioniert nun auch für den Kanton Uri. So ist er gemäss dem Bundesamt für Statistik in der Zentralschweiz jener Kanton, der am wenigsten Arbeitsstätten aufweist. Schweizweit beherbergt nur noch der Kanton Appenzell Innerrhoden noch weniger Arbeitsstätten.

Gemäss dem Regionalökonomie-Dozent Ivo Willimann gibt es aber wohl keinen einzigen Faktor, der für alle Gemeinden als Erklärung funktioniert. «In solchen Fragen müssen die einzelnen Gemeinden meistens separat angeschaut werden.» Denn bei der Bevölkerungsstruktur kann es sein wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen und Computerberechnungen: Es ist kompliziert.

Mitarbeit Daten: Stefan Trachsel

