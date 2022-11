Datenanalyse Zentralschweizer Spitäler am Limit? Offene Stellen haben sich verdoppelt Die Angestellten im Gesundheitswesen sind derzeit enorm unter Druck. Die Betriebe haben kaum noch Reserven, Fachkräfte springen ab. Dies hat bereits Auswirkungen auf die Kapazitäten. Manche Spitäler dementieren dies. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

«Die öffentliche Hand muss nun vorwärtsmachen und mit finanziellen Mitteln den Teufelskreis im Gesundheitswesen durchbrechen.» Miriam Rittmann ist Präsidentin der Zentralschweizer Sektion des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK). Mit dem Teufelskreis meint sie die Herausforderung, dass bei den stetigen Berufsausstiegen eine Unterbesetzung zusätzlich zu steigendem Druck führe. Rittmann:

«Es kann nur noch kurzfristig geplant und Betten müssen geschlossen werden.»

Miriam Rittmann, Präsidentin SBK Zentralschweiz Bild: Patrick Hürlimann (2021)

So bleibe keine Zeit für Neuerungen oder gar ein Umdenken für bessere Arbeitsbedingungen. «Dies wäre aber nötig», sagt Rittmann. Die Daten geben ihr recht. So waren Mitte Oktober in der Zentralschweiz im Vergleich zum Jahr vor der Pandemie – Anfang 2019 – rund doppelt so viele Stellen unbesetzt. Insgesamt sind gemäss dem Jobradar des Arbeitsmarktdaten-Unternehmens x28 derzeit rund 2000 Stellen im Gesundheitswesen ausgeschrieben. Schweizweit sind es 16'000, wie unsere Analyse kürzlich zeigte.

Von den 2000 offenen Stellen in der Zentralschweiz fallen 450 auf die Spitäler – inklusive den Privaten.

Dies sind mehr als doppelt so viele wie noch vor der Pandemie. Eine Stichprobe auf den Portalen ergibt, dass meistens etwas mehr als die Hälfte der Stellen die Bereiche Pflege oder Medizin betreffen.

Fokussiert auf das Hauptspital pro Kanton zeigt sich ein ähnliches Bild: Den höchsten Anstieg verzeichnen das Spital Schwyz (+216 Prozent), das Spital Nidwalden (+166 Prozent) und das Spital Uri (+158 Prozent). Etwas weniger hoch ist der Anstieg sowohl am Zuger wie auch am Luzerner Kantonsspital (+45 und +77 Prozent) und dem Kantonsspital Obwalden (+55 Prozent).

Der Konferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZDGK) ist der starke Anstieg der offenen Stellen bekannt. Gemäss Präsident Guido Graf steht man mit den Spitälern in stetem Kontakt.

Bettenschliessungen wegen fehlendem Personal

Auswirkungen auf die Kapazität hatte der Fachkräftemangel bereits am Luzerner Kantonsspital (Luks). Sprecher Linus Estermann: «Weil Abgänge und Bewerbungen insbesondere im Pflegebereich aktuell schweizweit nicht mehr im Lot stehen, mussten wir vorübergehend auch schon Betten schliessen.» Eine grössere Auswirkung auf den Spitalbetreibe habe es aber nicht gegeben. Dies dank der Flexibilität durch das hohe Total von rund 950 Betten sowie einer guten Zusammenarbeit unter den Spitälern, so Estermann.

Wie es bezüglich eingeschränkter Kapazitäten bei den Spitälern der Kantone Uri und Nidwalden aussieht, ist weniger klar. So stimmen deren Angaben nicht mit den Daten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) überein.

Während das BAG in diesen Kantonen einen Rückgang an Betten registriert, geben die Spitäler an, dem sei nicht so. Das Kantonsspital Uri macht den Berechnungsmechanismus, die Auslastung der Betten sowie vermehrte ambulante Eingriffe, und die Verschiebung der Geriatrie-Leistungen für die Differenzen verantwortlich. Das Spital Nidwalden betont, es seien «keine Betten abgebaut worden».

Beim Spital Schwyz, dessen Personalausschreibungen sich mehr als verdreifachten, könnte es ebenfalls zu einem vorübergehenden Rückgang der Betten gekommen sein. Allerdings gelten diese BFS-Angaben für den ganzen Kanton – also für alle drei Spitäler. Die Nachfrage beim Spital Schwyz, inwiefern es ebenfalls von dieser zwischenzeitlichen Schliessung von Betten betroffen ist, wurde wegen Abwesenheiten der Auskunftspersonen nicht beantwortet.

Betriebe sehen Gründe auch im Strukturellen

Der Fachkräftemangel ist gemäss den Spitälern nur ein Grund, weshalb die Zahl der Stelleninserate dermassen angestiegen ist. So führt das Kantonsspital Uri den Anstieg auch auf ein vermehrtes Inserieren auf Onlineplattformen zurück, was deutlich günstiger sei als in gedruckten Medien, weshalb die Hemmschwelle für eine Ausschreibung sinke. Zudem habe das Spital auch zur Betreibung des Test- und Impfcenters Mitarbeitende gesucht.

Das Spital Nidwalden verweist auf den Ausbau des Spitals auf rund 600 Mitarbeitende, der insbesondere im laufenden Jahr vorangetrieben worden sei. Und auch das Zuger Kantonsspital schreibt, dass es sich bei den offenen Stellen «primär um die Besetzung neu geschaffener Stellen», sowie um die Personalsuche aufgrund «natürlicher und unternehmensinterner Fluktuationen» handle.

Trotzdem bleibt der Fachkräftemangel für alle Spitäler ein Thema. Er wird als eine der bedeutendsten unternehmerischen Herausforderungen der nächsten Jahre genannt. Gemäss ZGDK-Präsident Graf wird sich die Lage mit der Pensionierung der Babyboomer-Generation weiter verschärfen, da im selben Zeitraum nur halb so viele Fachkräfte nachrückten.

Mitarbeiter-Oase und mehr Ferien

Die angefragten Spitäler bleiben denn auch nicht untätig. Das Luks schreibt von einem zusätzlichen Ferientag für alle sowie einer Lohnerhöhung in der Pflege. Auch werde in Arbeitsgruppen, und Workshops neue Entlastungsmöglichkeiten gesucht. Im Spital Nidwalden gibt es gemäss eigenen Angaben Massnahmen wie Führungscoaching oder «attraktive Benefits». Zudem werde eine neue «Mitarbeiter-Oase» geplant. Und das Kantonsspital Uri hat eine Fachstelle für Arbeitgeberattraktivität geschaffen.

Die beiden Kantonsspitäler Zug und Obwalden geben an, ihr eigenes Rezept gefunden zu haben. Beide betonen die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildung. So würden frisch ausgebildete Arbeitskräfte auch oft weiterbeschäftigt. Das Kantonsspital Obwalden betont zudem, dass insbesondere das Pflegepersonal dank eines familiären Umfelds – durch eine «Du-Kultur» – sowie flach gelebten Hierarchien «eine hohe Loyalität zeigt».

Neue Ideen sind gefragt – von allen

Die Zentralschweizer SBK-Präsidentin Rittmann begrüsst alle Bestrebungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Spitäler und Heime. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, dass die Magnetwirkung, welche einzelne Einrichtungen mit ihren verbesserten Anstellungsbedingungen bei Lohn und Freizeit zu erreichen versuchen, nur zu Verschiebungen führten – nicht aber zur Lösung des Fachkräftemangels.

«Die Gesundheitseinrichtungen müssen mit dem Fachpersonal gemeinsam neue Ideen entwickeln, wie die Arbeit in Zukunft erbracht werden kann.»

Es brauche dringend neue Arbeitszeitmodelle, andere Führungsstrukturen und Massnahmen, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbesserten.

Für solche Entwicklungen seien aber Ressourcen notwendig. «Beim aktuellen, auf Effizienz getrimmten Betrieb hat es aber wenig Reserven im System», so Rittmann. Hier kommt sie auf den anfangs erwähnten Teufelskreis zurück. Denn fehlen die Reserven, wird es schwierig etwas zu ändern und die Fachkräfte verlassen den Beruf.

Deshalb sei es nun wichtig, dass die Politik reagiere und Bund und Kantone finanzielle Hilfe leisteten, um die ausreichende Finanzierung von Spitälern und Heimen zu garantieren, so Rittmann. «Es braucht jetzt Sofortmassnahmen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.»

Wo gehen die Fachkräfte der Pflege hin? Wenn festangestellte Pflegerinnen und Pfleger ihre Anstellung kündigen, verabschieden sie sich oft nicht vom Gesundheitswesen. Gemäss der SBK-Sektionspräsidentin Miriam Rittmann haben Untersuchungen ergeben, dass aktuell viele von ihnen zu temporären Anstellungen wechseln. Sie finden dort, was sie dringend fordern. «So können sie ihre Freizeit selber planen und gestalten und sie erhalten mehr Lohn.» Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werde so einfacher. So könne man als temporär Angestellte klar sagen, wann man arbeiten will und wann nicht. Dies sei zwar in einer Festanstellung theoretisch auch möglich. «Doch in der Praxis sind heute viele Dienstpläne nicht mehr verbindlich, da die Mitarbeitenden oft notfallmässig einspringen müssen.» Die junge Generation wolle aber Familie, Freizeit und Beruf unter einen Hut bringen – und mitbestimmen können.

