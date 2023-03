Digitallabor der Hochschule Luzern stösst auf grosses Interesse

Datenaufbereitung Digitallabor der Hochschule Luzern interessiert jetzt auch andere Fachhochschulen Seit knapp einem Jahr bietet die Hochschule Luzern Kantonen, Gemeinden und Firmen aus der Zentralschweiz an, allerlei Daten zu verknüpfen und grafisch darzustellen. Die Gesamtprojektleiterin zieht eine positive Bilanz. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Im Smart Region Lab der Hochschule Luzern in Rotkreuz können Daten auf neue Art angezeigt werden. HSLU/Ingo Höhn

In diesem Labor stehen weder Bunsenbrenner noch Reagenzgläser, sondern Datentische. Im Smart Region Lab in Rotkreuz, das Anfang April letzten Jahres im Rahmen der Smart-Region-Zentralschweiz-Initiative der Hochschule Luzern eröffnet worden ist, werden Daten aufbereitet, verknüpft und anschaulich dargestellt. Das Labor steht den sechs Zentralschweizer Kantonen als Trägern der Hochschule, deren Gemeinden sowie Unternehmen offen, um anstehende Aufgaben datenbasiert anzugehen. Mit dem Smart Region Lab verfolgt die Hochschule das Ziel, die innovative und nachhaltige Entwicklung der Region zu unterstützen.

Gesamtprojektleiterin Jacqueline Holzer ist mit dem Aufbau des Labors sehr zufrieden, wie sie auf Anfrage sagt: «Wir konnten Pilotprojekte zu wichtigen Themen starten und gleisen nun mögliche Folgeprojekte auf.» Gestartet ist das Digitallabor mit der Analyse von Touristenströmen in der Zentralschweiz – vor Corona, während und nun nach der Pandemie. Hinzugekommen sind kommunale Planungsprozesse im Sozialbereich sowie das Aufbereiten von Daten rund um die Energiewende.

Wo genau wird mit Gas geheizt?

Was das konkret bedeutet, illustriert Holzer mit einem Beispiel. So könne man auf einem Datentisch auf dem Stadtplan von Luzern alle Energie- und CO 2 -Daten sämtlicher Gebäude darstellen. «So sieht man auf einem Blick, in welchen Quartieren zum Beispiel noch besonders oft mit Gas und Öl geheizt wird und auch wie hoch der CO 2 -Ausstoss ist.» Auf dem Datentisch lassen sich weitere Datenvisualisierungen wie Handänderungen der Gebäude, Sanierungsgrad oder die Altersstruktur des Quartiers einblenden. Demnach können Verbindungen hergestellt werden, die sonst nur in statistischen Jahrbüchern nachzulesen, auf dem Datentisch aber unmittelbar zu erkennen sind. Das Einlesen von Prognosedaten erlaubt auch einen Blick in die Zukunft. Damit ist es möglich, Projekte zur Energiewende nachhaltiger abzustimmen.

Die Datentische geben auf Wunsch zusätzliche Informationen preis. HSLU/Priska Kletterer

Nicht nur auf einen Raum beschränkt

Bei Bedarf können die Daten auch auf einem mobilen Tisch angeschaut werden. Das ist laut Holzer vor allem für Unternehmen bedeutsam.

«Über statistische Daten zu sprechen, ist schliesslich schwieriger, als sie auf einem Tisch interaktiv erlebbar zu machen.»

Einige Firmen und Verbände aus der Zentralschweiz hätten bereits Interesse bekundet, sie erarbeiten nun mit den Laborverantwortlichen konkrete Fragestellungen.

Was ebenfalls Fahrt aufnehmen dürfte, sind allfällige Kooperationen mit anderen Fachhochschulen. «Bei der ETH, der Fachhochschule Ostschweiz und der Zürcher Hochschule der Künste ist unser Projekt auf Interesse gestossen», sagt Holzer. Nun würden weitere Gespräche zeigen, inwiefern sich das Zentralschweizer Modell auf andere Regionen übertragen liesse.

Arbeitsgruppe statt Institut

Ein Vorteil sei, dass es sich beim Smart Region Lab um eine kleine Arbeitsgruppe handelt. So kann der finanzielle und personelle Aufwand laut Holzer auf einem möglichst tiefen Niveau gehalten werden. Mit Ausnahme der Programmierenden geht die Mehrheit der Mitglieder einer anderen Haupttätigkeit nach; so ist Holzer zum Beispiel Direktorin des Departements Design & Kunst, Co-Laborleiterin Ulrike Sturm hauptberuflich Leiterin des Instituts für soziokulturelle Entwicklung im Departement Soziale Arbeit, Co-Laborleiter Halldór Janetzko ist Dozent und Forscher im Informatik-Departement. Derweil arbeiten zunehmend auch Studierende mit.

Natürlich hängt alles von der Verfügbarkeit der Daten ab. Schweizweit gibt es unter dem Stichwort Open Government Data das Bekenntnis, dass die Behörden alle öffentlichkeitsrelevanten, unkritischen Daten in einem geeigneten Format zur Verfügung stellen. «Diesbezüglich entstehen zurzeit bei den Zentralschweizer Kantonen Initiativen mit viel Potenzial, wie etwa die Hackdays in Uri, bei denen das Smart Region Lab mitarbeitet», sagt Holzer. Auch im Labor selbst werde laufend weiter optimiert.