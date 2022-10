Datingshow Zwei Schweizer kämpfen im Fernsehen um ihren Prince Charming – bei uns kämpfen sie um Ruhm und Ehre In der RTL Datingshow «Prince Charming» buhlen insgesamt 21 Singlemänner um ihren Traummann Fabian. Auch Tim und Alessandro aus der Schweiz sind am Prinzen interessiert und versuchen das Herz des gebürtigen Freiburgers zu erobern. Robino Rich 06.10.2022, 12.00 Uhr

Prince Charming Fabian umgeben von 21 Singlemännern. In der TV-Sendung sucht er seinen Traummann. Bild: RTL

Seit dem 29. September wird beim Streaminganbieter RTL Plus wöchentlich in der Nacht zum Donnerstag eine neue Folge der Kultsendung veröffentlicht. Die im deutschsprachigen Raum erste schwule Datingshow erinnert im ersten Moment an den in der Schweiz bekannten «Bachelor». Auch dort wird geflirtet, gebaggert und gehofft, die Liebe fürs Leben zu finden.

Video: Roman Loeffel

