Kantonsrat will sofort über Polizeiposten-Schliessung reden

Debatte Luzerner Kantonsrat will sofort über Schliessung von Polizeiposten reden Die vorgesehene Schliessung von 22 der 32 Polizeiposten wird im Luzerner Kantonsparlament dringlich behandelt. Das Tractor Pulling in Knutwil hingegen wird später traktandiert. Lukas Nussbaumer 20.06.2022, 09.11 Uhr

Zu Beginn jeder Session entscheiden die 120 Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter jeweils, über welche Themen sie unbedingt sprechen wollen. In der Juni-Session sind dies die von der Regierung angekündigte temporäre Schliessung von 22 der 32 Polizeiposten, die Unterbringung von Flüchtlingen in unterirdischen Zivilschutzanlagen und die Asylsozialhilfe. Dazu wurden insgesamt sechs dringliche Vorstösse eingereicht, mit deren sofortiger Behandlung auch die Regierung einverstanden war. Damit befasst sich der Kantonsrat am Dienstagmorgen mit diesen Themen.