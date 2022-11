Demokratie Mehr Urnenabstimmungen in Luzerner Gemeinden? Regierung ist sehr skeptisch Die Luzerner SVP will die hohe Hürde für Entscheide der Gemeinden an der Urne abbauen. Die Regierung hält diese Idee für nicht besonders gut, stimmt einer Prüfung aber dennoch zu. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 15.11.2022, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grossaufmärsche an Gemeindeversammlungen wie hier in Reiden sind selten. Bild: Dominik Weingartner

Kommt es in einer Luzerner Gemeinde zu einer Urnenabstimmung, beteiligen sich häufig 50 und mehr Prozent der Stimmberechtigten. An Gemeindeversammlungen hingegen beträgt die Teilnahmequote oft nur ein oder zwei Prozent. Es gibt deshalb immer mehr Gemeinden, die Gemeindeversammlungen durch Urnenabstimmungen ersetzen, oft auf Initiative der SVP hin. Inzwischen sind es neun von 80, am 30. November entscheidet mit Schongau eine weitere Kommune, ob sie künftig Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen durchführen will. Fünf Gemeinden kennen ein Parlament: Luzern, Emmen, Kriens, Horw und ab 2024 Ebikon, wo die Einwohnerinnen und Einwohner Geschäfte aktuell an der Urne behandeln.

Nun will die gleiche SVP, angeführt von Fraktionschef Armin Hartmann, die Gemeindeversammlungen retten – mit einer Änderung des Stimmrechtsgesetzes. Hartmann fordert in einer Motion die Senkung des aktuell geltenden Quorums von zwei Fünfteln der Teilnehmenden an einer Gemeindeversammlung, das für die Überweisung eines Geschäfts an die Urne nötig ist. Der Wunsch nach einer grösseren Partizipation in der Schlussabstimmung sei «weit verbreitet», glaubt der frühere Gemeindeammann von Schlierbach. Entscheide von Gemeindeversammlungen mit einer Teilnahmequote von wenigen Prozenten könnten verzerrt sein und böten Angriffsfläche. Das sei vor allem bei umstrittenen Geschäften ein Problem, so Hartmann. Zwei Fünftel der Teilnehmenden an einer Versammlung für eine Urnenabstimmung zu gewinnen, sei eine hohe Hürde und ohne entsprechenden Antrag des Gemeinderats nur schwer zu erreichen.

Kantonsweit geltende Lösung wird bevorzugt

Die Regierung, in die Hartmann im nächsten Jahr einziehen will, sieht das anders. Eine Senkung des Quorums würde Gemeindeversammlungen «tendenziell unattraktiver machen, da weniger abschliessende Beschlüsse getroffen werden». Sie beantragt deshalb, die auch von Mitte- und Grüne-Mitgliedern unterzeichnete Motion als weniger verbindliches Postulat zu überweisen. Auch der Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverband sei kritisch. Dies insbesondere zum von Hartmann als Möglichkeit eingebrachten Vorschlag, den Gemeinden die Höhe des Quorums zu überlassen.

Armin Hartmann ist mit der Überweisung seiner Motion als Postulat einverstanden, wie er auf Anfrage sagt. Es sei ihm «wichtig, eine Diskussion über die Attraktivierung der Gemeindeversammlung anzustossen». Deshalb befürworte er auch den Einbezug des Verbands der Luzerner Gemeinden sowie des Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverbands; schliesslich müssten Massnahmen auch von den Kommunen getragen werden.

Nicht einverstanden ist der Ökonom und Inhaber einer Beratungsfirma jedoch mit der Einschätzung der Regierung, eine Senkung des Quorums würde Gemeindeversammlungen tendenziell unattraktiver machen – im Gegenteil: «Gibt es Vorbehalte gegen eine Vorlage oder zeigen sich an der Versammlung Schwächen, steigen die Chancen auf eine Überweisung an die Urne. Es kommt dabei auf jede Stimme an, was die Partizipation erhöhen könnte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen