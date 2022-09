Der grosse Schnitzel-Report Lust auf Wiener Schnitzel? Wir haben neun Restaurants im Kanton Luzern getestet Das Wiener Schnitzel. Ein Klassiker schlechthin, der bevorzugt auswärts genossen wird. Journalistinnen und Journalisten unserer Zeitung gingen Testessen – lassen Sie sich inspirieren. Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieh laut den Spezialisten im Wiener Gasthaus Figlmüller, der «Heimat des Schnitzels», das perfekte Wiener Schnitzel aus.

Herrlich knusprig-goldene Panade, darin hauchdünnes Kalbfleisch, darüber vielleicht ein paar Tropfen Zitronensaft: Das Wiener Schnitzel gehört zu den Klassikern in vielen Wirtshäusern. Und wo könnte man besser wissen, was ein echtes, ehrliches Wiener Schnitzel ausmacht als im Gasthaus Figlmüller in Wien, gemeinhin bekannt als «Heimat des Schnitzels». Auf Anfrage lässt das Haus ausrichten, was denn die Schnitzel-DNA ist: «Seine geheimnisvolle Kombination von Saftigkeit und Knusprigkeit bescherte dieser Speise ihren Weltruhm. Im österreichischen Lebensmittelcodex wird genau definiert, was ein ‹Original Wiener Schnitzel› ist, und zwar ein Kalbsschnitzel. Was das Gesetz nicht erwähnt, in Wien allerdings jeder weiss: Übung macht den Meister.»

Die Wiener-Schnitzel-Päpste aus Wien definieren das perfekte Schnitzel

Das perfekte Wiener Schnitzel geht laut den Figlmüller-Spezialisten so: «Jede der drei Panierschichten (Mehl, Eier, Semmelbrösel) muss lückenlos erfolgen, je schneller man vorgeht, desto besser gelingt die Panier.» Auf jeden Fall beachtet werden müsse weiter: «Beim Wenden die Schnitzel nicht mit einer Gabel oder Ähnlichem anstechen, denn dann werfen sich nicht die typischen Wellen und Blasen, die das Schnitzel erst zum Schnitzel machen.»

Die Wellen und Blasen also machen es aus. Wie gelingt das den Küchenteams in Luzerner Gaststätten? Wir besuchten neun Restaurants im Kanton Luzern, die Wiener Schnitzel auf der Karte haben – unserer Journalistinnen und Journalisten berichten nun über ihre kulinarischen Erlebnisse, die sie dabei gemacht haben. Wichtig: Natürlich gibt es im Kanton Luzern auch andere gute Wiener-Schnitzel-Beizen, die hier fehlen. Unsere Auswahl ist auch nicht im Sinne eines Ratings zu verstehen, sondern als Schnitzelinspiration. En Guete!

Perfekt aufgeschnitten, zartgeklopft und goldbraun umhüllt: Das Wiener Schnitzel im Wirtshaus Galliker ist genau so, wie es sein muss. Bild: David von Moos

Das Auge isst mit. Und dennoch ist es am Schluss der Geschmack, der zählt. Und der stimmt im «Galliker», wo die Zeit stehen geblieben scheint. Wer Experimente auf und abseits des Tellers erwartet, ist hier falsch am Platz. Im altehrwürdigen Wirtshaus aus dem 17. Jahrhundert, das sich in vierter Generation im Familienbesitz befindet, frönt man dem Genuss klassischer Gerichte währschafter Hausmannskost. Hier zählt, was man isst, und nicht wer man ist. An schmalen langen Tischen sitzt man Schulter an Schulter mit anderen Gästen aus der Region und manchmal allen Herren Länder. Wirt Peter Galliker begrüsst einen persönlich, die Bedienung ist zackig. Allzu viel Zeit, all die interessanten historischen Fotografien, Karten und Pläne an der Wand zu bestaunen, bleibt deshalb nicht.

Die Panade lässt dem zarten Innern Raum. Bild: David von Moos

Das servierte Wiener Schnitzel überzeugt nicht nur optisch, sondern auch auf der Zunge beziehungsweise zwischen den Zähnen. Markus Wäfler, der im «Galliker» schon seit vielen Jahren hinter dem Herd steht, beherrscht sein Handwerk. Gute Zutaten, sorgfältige Verarbeitung, richtige Zubereitung, et voilà, es schmeckt. Ganz einfach. Alles andere auf dem Teller wird da sprichwörtlich zur Beilage. Pommes frites, Gemüse, etwas Zitrone und Kräuter, alles da, aber eigentlich interessiert nur das gute Stück Fleisch (vom Kalbsbäggli), luftig umhüllt von der knusprigen dünnen und goldbraun gebratenen Panade, die dem feinen Fleisch aber nicht die Show stiehlt. (dvm)

Restaurant Galliker

Schützenstrasse 1

6003 Luzern

041 240 10 02

Das Wienerschnitzel liegt locker auf den Nudeln mit Brösel. Bild: sam

Nun gehöre ich auch zu denen, die gemäss diversen Onlinebewertungen das «weltbeste» Wiener Schnitzel im «Old Swiss House» verköstigt haben. Dies allein, an einem Mittag, draussen bei eitlem Sonnenschein und freiem Blick auf die Kochstation mit den Kupferpfannen, in denen das Schnitzel knusprig gebraten wird. Doch bevor es so weit ist, wird es mir auf dem Silbertablett präsentiert. Danach geht es in einer Schale mit zerklopften Eiern, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Parmesan und einem Geheimnis baden. Als nächstes landet es in der Panade aus randlosem Toastbrot. Und dann kommt es in die Kupferpfanne, in der bereits ein gutes Stück geschmolzene Butter darauf wartet, dem Schnitzel seine Knusprigkeit zu verleihen.

Das Fleisch ist luftig von der Knusperpanade umhüllt.

Derweil wird mir frisches Brot und eine eisgekühlte Muschel mit Butterröllchen serviert. Das Hahnenwasser kommt in der kleinen Karaffe. Zum Wienerschnitzel werden Nüdeli mit Panaden-Brösmeli und Preiselbeerkompott serviert. Die Zitrone ist mit einem Häubchen versehen, damit keine Kerne und nur Saft aufs Essen kommt. Der erste Biss fühlt sich buttrig knusprig an und so bleibt es auch bis zum letzten Bissen. Serviert wurde es mir laut Rechnung von Ruth. Sie erzählt mir, dass das Wiener Schnitzel nach wie vor seit Jahrzehnten der Renner ist, dass es zwischen 1200 und 1400 Mal pro Monat serviert wird und das Servicepersonal bekomme dafür einen Extra-Einführungskurs. Hier weiss das Personal, was auf den Tisch kommt – und auch woher. (sam)

Restaurant Old Swiss House Luzern

Löwenplatz 4

6004 Luzern

041 410 61 71

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nicht ganz flache Wiener Schnitzel, dafür gibt es deren zwei im Ochsen. Bild: Roger Rüegger

Das Bild macht Laune, nicht wahr? Es gäbe auch kaum etwas hinzuzufügen. Nur vielleicht, dass man sich das Vergnügen auch mal alleine gönnen sollte. Denn das Wiener Schnitzel im Ochsen in einer Gruppe entspannt zu geniessen, ist eine Challenge. «Wow, kann ich mal probieren?», fragte eine meiner Begleiterinnen just als ich das erste Stück zum Mund führte. «Gerne», log ich. Sie war hingerissen. Aber, wie sagte der Bub mit dem Keks in einem TV-Spot zu seinem Hündchen: «Wenns ned so guet wär, wördi scho teile.»

Das Fleisch atmet unter der Panade. Bild: Roger Rüegger

Der langen Rede kurzer Sinn: Der Rest gehörte mir. Die Roggliswiler Schnitzel, es waren deren zwei, werden mit Preiselbeeren und Pommes frites sowie in meinem Fall mit einem Schälchen Senf-Safran-Sauerkraut serviert. Vielleicht mögen manche Leute die richtig flachen Dinger. Ich mag sie genau so, wie sie angerichtet werden, denn ich will sie essen und nicht Zeitung durch das geklopfte Fleisch lesen. Danach ist der Hunger Geschichte. Ein kleines Dessert könnte man sich nach dem Spass aber noch gönnen. Ich tats nicht. Die 38.50 Franken bezahlte ich gerne und komme wieder. Sehr bald. (rgr)

Landgasthof Ochsen

Dorfstrasse 35

6265 Roggliswil

062 754 13 40

Statt einem grossen gibt's zwei normalgrosse Schnitzel. Bild: Dominik Weingartner

Das Restaurant Kreuzberg in Dagmersellen ist – oder besser gesagt war –bekannt für seine grossen «Fleischtütschi». Die Vergangenheitsform ist leider nötig, weil Kreuzberg-Wirt Walter Gloor Ende August angekündigt hat, das beliebte Restaurant per sofort zu schliessen.

Am mangelnden Interesse der Kundschaft wirds nicht gelegen haben. Die Terrasse war bei unserem Besuch im Juli unter der Woche gut gefüllt. Trotzdem wartet man im «Kreuzberg» nicht lange auf das Essen. 20 Minuten nach der Ankunft ist der kleine Salat zur Vorspeise (der gar nicht mal so klein ist) verspiesen und das ersehnte Schnitzel wird schon serviert. Wobei es sich nicht um ein grosses, sondern um zwei normalgrosse Schnitzel handelt.

So sieht das «Kreuzberg»-Schnitzel im Innern aus.

Der Teller ist einfach, aber schön angerichtet. Zu dem Schnitzel gibt es Pommes frites und Rüebli. An den Pommes gibt es nichts auszusetzen, die Rüebli darf man mit Fug und Recht als sensationell bezeichnen. Doch kommen wir zum eigentlichen Thema: die Schnitzel. Geschmacklich sind diese einwandfrei, das Fleisch ist lecker und gut gewürzt, auch die Panade vermag geschmacklich zu überzeugen. Allerdings fehlt die für Wiener Schnitzel typische Luftigkeit. Die Panade klebt zu stark am Fleisch.

Dennoch bleibt festzuhalten: Wer grossen Hunger hat, war im «Kreuzberg» bestens bedient. Und der Preis von 38 Franken ist bei dieser Portionengrösse unschlagbar. Schade, es ist damit nun vorbei. Warum wir hier dennoch und ausführlich über das Kreuzberg berichten? Nun, weil wir hoffen, es möge jemand übernehmen und in ähnlichem Stile weiterführen ... (dlw)

Luftige Blasen stechen ins Auge. Bild: Zéline Odermatt

In der schönen Umgebung des Franziskanerplatzes, die Tische mit weissen Tischtüchern gedeckt, bekommt dieser Gast fast ein schlechtes Gewissen so etwas Gutbürgerliches wie ein Schnitzel zu bestellen. Erleichterung bietet die Karte von Vrenelis Gärtli, dem Restaurant vom Hotel Schlüssel. Dort steht grossgeschrieben: «Unser berühmtes Wiener Schnitzel vom Kalb.» Ob das Schnitzel seinem Ruf gerecht wird?

Das Fleischstück wurde sehr flach geklopft. Bild: Zéline Odermatt

Nach einer kurzen Wartezeit kommt das gute Stück. Auffallend sind die vielen Blasen der Panade, so muss ein Schnitzel aussehen, meint mein Tischnachbar. Und tatsächlich ist die Panade nicht nur in ihrer Farbe ein Hingucker, sondern auch im Geschmack knusprig und der Inhalt zart und genau richtig gewürzt. Abzüge gibt es für die etwas massige Sauce am Kartoffelsalat. Pluspunkte für die feine Salatsauce am Nüsslisalat.

Die 44 Franken für das Fleischstück sind gerechtfertigt, nur schon das eingangs erwähnte Ambiente liess diesen Preis erwarten. Alles in allem ein schönes Esserlebnis. (zfo)

Boutique Hotel Schlüssel

Franziskanerplatz 12

6003 Luzern

041 210 10 61

Eine überschaubare Portion in gutem Ambiente macht auch satt. Bild: Jule Seifert

Zugegeben, etwas unfair ist es schon, wenn man als Gemüseliebhaberin Wiener Schnitzel benoten soll. Die freie Menüwahl wäre sicher auf ein vegetarisches Gericht gefallen. Nachdem der erste spontane Besuch im Restaurant Eichhof nicht klappte, da es keinen freien Tisch mehr hatte, war der zweite Besuch mit einer Reservierung besser vorbereitet. Im lauschigen Garten, im Schatten des grossen Baumes, lassen sich die Sommerabende wunderbar geniessen. Die Atmosphäre stimmt und der Service lässt einen willkommen fühlen. Das hob dann doch noch die Vorfreude auf das Wiener Schnitzel. Ein weiterer Lichtblick im Menü, das charmant in Form eines Eichhörnchens, dem Brauereilogo, daherkommt: Als Beilage zum Wiener Schnitzel gibt’s Gemüse und klassisch Pommes frites. Das Ganze kostet knapp 45 Franken.

Das gute Stück kurz vor dem Verzehr. Bild: Jule Seifert

Die Wartezeit aufs Essen war kurz und liess sich im Biergarten bestens mit einem kühlen Getränk überbrücken (hier ist der hausgemachte Eistee zu empfehlen). Dann die Erleichterung: Das Schnitzel ist nicht überdimensioniert und es gibt eine anständige Auswahl von vier Gemüsesorten auf dem Teller. Ob ein Fleischliebhaber zu dem gleichen Schluss kommen würde, bleibt fraglich. Letztendlich war die Portion ausreichend und hat trotz Vorurteile geschmeckt, auch wegen des tollen Biergartenfeelings. Für einen Platz im Garten unbedingt vorab reservieren. (js)

Wirtshaus Eichhof

Obergrundstrasse 106

6005 Luzern

041 322 00 44

Das Wiener Schnitzel des «Franz» wird – ganz klassisch – mit «Erdäpfelsalat» und Preiselbeeren serviert. Bild: Meret Häuselmann

Eines vorneweg: Mein letztes Wiener Schnitzel habe ich vor geraumer Zeit in der österreichischen Hauptstadt genossen. Da musste das Testessen natürlich in dem Lokal stattfinden, das mit den Worten «ein echtes Stück Wien» lockt. Das Restaurant Franz im Grand Hotel National in Luzern bietet authentische Wiener Küche – neben dem verkosteten Schnitzel locken auch Tafelspitz und Kräuterknödel Fans der österreichischen Küche an. Natürlich ist das gewählte Schnitzel klassisch vom Kalb, serviert mit «Erdäpfelsalat» und Preiselbeeren. Die traditionelle Beilage ist eine Spezialität des Hauses. «Gekochte, geschälte und in Scheiben geschnittene Erdäpfel werden mit heisser Suppe übergossen und mit Kresseessig, Öl, roten Zwiebeln, Salz und Estragonsenf vermischt», heisst es im Menü. Kenner des Kartoffelsalats wissen: Das ist das Rezept für einen wahren Gaumenschmaus.

Alles hat ein Ende ... nur nicht diese Panade, die einige Zentimeter über den Umfang des Schnitzels herausragt. Bild: Meret Häuselmann

Doch zurück zur Hauptsache: das Schnitzel. Flach ist es, gross ebenfalls – zumindest auf den ersten Blick. Die Panade ist um einiges grosszügiger geraten als das umhüllte Fleisch. Beschweren will man sich aber nicht, denn diese Ummantelung kann etwas. Sie ist schön knusprig, nicht zu fettig und so luftig, dass sie bereits auf dem Teller auseinanderfällt. Das Fleisch ist saftig und gut gewürzt – alles in allem ist das Schnitzel im «Franz» einen Besuch wert. An das Wiener Original kommt es aber nicht ganz ran. (mha)

Restaurant Franz

Haldenstrasse 4

6006 Luzern

041 418 50 2

Optisch schön anzusehen, das Wiener Schnitzel im Schweizerheim. Bild: Jonas Hess

Die Panade ist zu weich, das Fleisch aber gut im Geschmack. Bild: Jonas Hess

Wiener Schnitzel beim Italiener? Ich gebe zu: «Normalerweise» bestelle ich im Schweizerheim viel eher die vorzügliche Pizza oder Pasta des Hauses. Doch das originale Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch ist im Städtchen Sursee rar gesät. Nun gut, was auf der Karte angepriesen wird, muss auch schmecken. Das Positive vorweg: Wer einen grossen Hunger mitbringt, wird schnell bedient. Bereits 30 Minuten nach Bestelleingang steht der Teller vor uns.

Die Anrichtung passt, Beilagen sind grosszügig vorhanden, der Star des Tellers geht aber etwas unter. Das liegt an der Grösse. Während mein Stück gerade noch so durchgeht, muss mein Begleiter mit einem «Schnitzelchen» vorliebnehmen. Sein Hunger ist danach nicht gestillt.

Als Wiedergutmachung wird uns ein Kaffee offeriert. Nach der Bezahlung eilt der Chef herbei. Er entschuldigt sich in aller Form. Es sei ein Fehler passiert, eigentlich hätte mein Kollege zwei Stück erhalten sollen. Man will uns nochmals ein Getränk aufs Haus anbieten.

Fazit: Der Schnitzeltrip ins Schweizerheim ist nicht ganz geglückt. Trotzdem werde ich dank vorbildlicher Reaktion von Kellner und Chef wieder kommen. Dann gibts aber wieder Pizza. (jh)

Pizzeria Schweizerheim

Luzernstrasse 2

6210 Sursee

041 921 12 61

Das Wiener Schnitzel im «Casa Listrig» in Emmenbrücke. Schöner Farbverlauf auf der Panade, unschöne Balsamico-Grafik auf dem Teller. Bild: mme

Das «Casa Listrig» hat nicht die eine Spezialität, sondern hat sich mit «Steaks, feiner Schweizer Küche und Holzofenpizza» breit aufgestellt. Auf der Karte stehen 27 Gerichte, dazukommen 33 Pizzen. Gewaltig, diese Auswahl, da ist man froh, extra zum Wiener-Schnitzel-Test gekommen zu sein, so erübrigt sich das Studium der Speisekarte.

Machen wir es kurz: Das Schnitzel war jetzt nicht das beste, das einem je auf den Teller gekommen ist, aber sicher auch nicht das schlechteste. Irgendwie traf der Geschmack nicht so den eigenen Geschmack. Das könnte daran liegen, dass es zur Vorspeise ein exquisites Tartar gab, das früh den Massstab setzte, eindeutig das kulinarische Highlight des Abends. Zugegeben, ein grosses Tartar als Vorspeise und dann als Hauptgang ein grosses Wiener Schnitzel zu kredenzen, sowas ist heutzutage erklärungsbedürftig. Nun, ein Geburtstagskind am Tisch orderte das rohe Fleisch für alle, und das darf ja wohl noch erlaubt sein.

Lassen wir das. Wir müssen noch über «Das Auge isst mit» reden. Mindestens so abgelutscht wie diese Redewendung nämlich ist es, mit Balsamico-Crema irgendwelche Muster auf Teller zu zeichnen, wie es im Listrig leider praktiziert wird. Ersatzlos streichen. Auch sollten Teller nicht eckig, sondern von runder Form sein, sonst sind wir vollends in den 80ern angekommen.

Aber wir wollen das Positive herausheben. Und da gibt es im Listrig vieles. Zum Beispiel das freundliche, aufmerksame Personal. Das saubere, aufgeräumte und nicht mit Kitsch-Deko überladene Interieur. Auch die Geschichte des Hauses spricht für sich; das «Listrig» war schon da, als rundherum noch kein Quartier stand, und es hat sich all die Jahrzehnte an seiner peripheren Lage in einer Agglogemeinde behauptet, ein Qualitätsmerkmal schlechthin. Überhaupt ist das «Listrig» immer da, es hat jeden Tag offen. Alles unkompliziert, unaufdringlich, unaufgeregt. So fühlt man sich wohl. (mme)

Casa Listrig

Hinter-Listrig

6020 Emmenbrücke

041 280 50 05

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen