Lehrabschluss war trotz Krankheit das Ziel von Robin Trübenbach

Wikon Der Lehrabschluss war trotz Krankheit immer das Ziel von Robin Trübenbach Robin Trübenbach hat die Lehre als Polymechaniker mit Berufsmatura bestanden. Wochenlang hat der 19-Jährige viel verpasst. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Polymechaniker Robin Trübenbach hat intensive Monate hinter sich. Bild: Eveline Beerkircher (Wikon, 13. Juni 2022)

Für Robin Trübenbach war schon früh in der Oberstufe klar, dass er einen technischen Beruf lernen möchte, der mit Metall zu tun hat. «Ich habe in verschiedenen Betrieben geschnuppert und habe mir zum Beispiel Automechaniker oder Automatiker angeschaut. Aber am allerbesten hat mir Polymechaniker gefallen», erklärt der 19-Jährige. Dass er nun die Lehre als Polymechaniker EFZ mit Berufsmatura bestanden hat, ist jedoch nicht selbstverständlich.

Denn das vierte Lehrjahr lief beim Wikoner nicht ganz so wie geplant. «Im letzten Herbst habe ich über Monate ­bemerkt, dass ich immer weniger Luft ­bekomme. Das ging so weit, dass ich nach einer Minute auf dem Velo auf dem Arbeitsweg fix und fertig war. Irgendwann ging ich zum Arzt», erinnert er sich. Dann ging es rasch: Bei Robin Trübenbach wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, der auf die Lunge drückte: «Zum aggressiven Tumor kam hinzu, dass ich viel Wasser auf der Lunge hatte.»

Wochenlang hat er viel verpasst

Insgesamt war der Polymechaniker vier Monate krankgeschrieben. Die Chemotherapie hat er recht gut verkraftet. «Dass mir dabei die Haare ausgefallen sind, kam mir insofern entgegen, dass gleich klar wurde, was los war, als ich zurück in den Lehrbetrieb kam», findet der junge Mann. Doch in diesen Wochen hat er viel verpasst. Schulisch habe er sich zu helfen gewusst: «In der Berufsschule haben mir die Kollegen die Unterlagen mitgebracht, und in der Berufsmaturitätsschule konnte ich teilweise via Teams mitmachen. Und ich hatte ja Zeit.»

Im Betrieb war das Aufholen nicht so einfach. «Zum Glück bin ich erst im vierten Lehrjahr krank geworden, da war die Grundausbildung mit der Teilprüfung am Ende des zweiten Lehrjahrs bereits abgeschlossen. Auch die überbetrieblichen Kurse waren alle schon durch», sagt er erleichtert. Um Robin Trübenbach möglichst viel Zeit zu bieten, damit er sich am Arbeitsplatz wieder einfinden konnte, wurde die praktische Lehr­abschlussprüfung im Betrieb so spät wie möglich angesetzt. «Es war aber sowieso während meiner ganzen Krankheit mein Ziel, die Lehre dieses Jahr erfolgreich abzuschliessen», betont der 19-Jährige.

Die Elektrotechnik fand er am spannendsten

Am Beruf schätzt er die Vielseitigkeit – von der Fertigung über die Montage. Ausserdem gefiel ihm, dass er eine Grundausbildung in Elektronik erhalten hatte. «Die Elektrotechnik fand ich am spannendsten», sagt Robin Trübenbach, der in seiner Freizeit zum Ausgleich gern ins Fitness geht.

Robin Trübenbach ist Polymechaniker-Lehrling Polymechaniker bei der Firma Hunkeler AG Excellence in Wikon. Bild: Eveline Beerkircher (13. Juni 2022)

Die ersten zwei Jahre seiner Aus­bildung bei Hunkeler AG in Wikon hat er in der Fertigung in der benachbarten Tochterfirma zugebracht. «Dort haben wir mit konventionellen und mit CNC-Maschinen gearbeitet. Im dritten Jahr habe ich dann zur Modulmontage Elektrotechnik gewechselt, und das vierte Jahr verbringen wir Lernende hier bei Hunkeler AG in unserem Schwerpunktgebiet. Das ist bei mir die Abteilung Versuch und Entwicklung, in der wir Prototypen aufbauen und testen», erläutert Robin Trübenbach. Gleichzeitig absolvierte er die Berufsmatura.

Inzwischen sind die Prüfungen bestanden, und der Gesundheit geht es besser. Nun schaut der leidenschaftliche Pfadileiter zuversichtlich in die Zukunft. Er hofft, im Januar in die Rekrutenschule gehen zu können, und wird bis dahin bei Hunkeler AG bleiben. Bevor er aber wieder Vollgas im Beruf geben wird, steht das Bundeslager an, zu dem auch die Pfadi Reiden zugesagt hat. «Endlich geht es ins Gomsertal!», freut er sich.

