Dierikon: E-Bikerin lebensbedrohlich verletzt

Dierikon E-Bikerin bei Sturz lebensbedrohlich verletzt Auf der Hirselenstrasse in Dierikon stürzte eine 71-jährige Velofahrerin. Die Frau zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. 04.08.2022, 12.01 Uhr

Die Velofahrerin war am Mittwochabend in Dierikon mit ihrem E-Bike auf der Hirselenstrasse in Richtung Rigistrasse unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam die 71-jährige Frau zu Fall.