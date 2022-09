Kantonsrat will Internetausbau in Luzerner Gemeinden fördern

Digitaler Wandel Kantonsrat will Internetausbau in den Luzerner Gemeinden finanziell unterstützen Der Planungsbericht zur Digitalstrategie kommt beim Kantonsrat grossmehrheitlich gut an. Beim Ausbau der Infrastruktur fordert der Rat aber auch finanzielle Unterstützung, wie er nach einer langen Debatte mit knapper Mehrheit beschloss. Jonas Hess Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.15 Uhr

Der Kantonsrat fordert von der Regierung, dass der Glasfaser-Ausbau in den Gemeinden finanziell unterstützt wird. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 30. Juni 2020)

Nach drei Stunden intensiver Debatte stellte Regierungsrat Reto Wyss fest:

«Ich bin schon etwas erstaunt, wie gross die Resonanz zu diesem Geschäft ist. Geht es hier doch ‹nur› um einen Bericht.»

Der Kantonsrat debattierte am Montag den Planungsbericht «Strategie zur Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlicher Verwaltung».

Die staatspolitische Kommission hat laut Präsidentin Angela Lüthold (SVP, Nottwil) intensiv über das Papier debattiert. Insgesamt habe man sich mit 59 Anträgen befasst. Gefordert wurde etwa, nebst der Entwicklung einer E-ID weitere Formen der politischen digitalen Partizipation zu fördern, dazu gehört das digitale Sammeln von Unterschriften für Referenden. Die Regierung sowie eine Mehrheit stimmten dem Antrag zu.

Schnelles Internet genauso wichtig wie Strom- und Wasserversorgung

Im Allgemeinen zeigte sich, dass alle Parteien der digitalen Strategie grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Aus bürgerlichen Kreisen hiess es etwa, man müsse dem digitalen Zeitalter Rechnung tragen und könne diese Entwicklung weder ignorieren noch versuchen, das Rad zurückzudrehen.

Fast alle Parteivertreterinnen und -vertreter nannten die Chancengleichheit als wichtige Voraussetzung, um die Digitalstrategie voranzutreiben. So sagte Roger Zurbriggen (Mitte, Neuenkirch), dass eine schnelle Internetleitung genauso wichtig sei, wie die Strom- oder Wasserversorgung. Markus Schumacher (SVP, Emmenbrücke) befand, es gehe nicht an, dass in gewissen Gebieten nur mit dem Handy am digitalen Leben teilgenommen werden könne.

Debatte um Finanzierung des Ausbaus

Eine längere Debatte löste der Antrag von Guido Roos (Mitte, Wolhusen) aus. Er verlangte, dass der Kanton den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Gemeinden subsidiär finanzieren soll. Roos machte das Beispiel einer Sägerei, die über einen schlechten Handy- und Internetempfang verfügt und damit weder Lieferanten noch Kunden optimal erreichen kann. Der Geschäftsführer des Regionalen Entwicklungsträgers Region West sprach auch von der «Familie S», deren drei Töchter während der Pandemie wegen zu schlechter Anbindung nicht alle gleichzeitig am Homeschooling teilnehmen konnten.

Unterstützung erhielt Roos von linker Seite. Anja Meier (SP, Willisau) machte darauf aufmerksam, dass im Kanton Luzern noch 30'000 Menschen einen schlechten Internetzugang hätten.

Stimmfreigabe beschloss die Grüne-Fraktion. Rahel Estermann (Luzern) betonte aber, dass sie den Antrag unterstützen werde.

«Glasfaser gehört zur Grundversorgung. Ich wohne in der Stadt und habe dieses Privileg, vergessen wir aber die Leute auf dem Land nicht, wie zum Beispiel Luthern.»

Den dort geplanten Ausbau – unter anderem vom Antragssteller initiiert – begrüsse sie. Ihr Fazit: «Mehr Luthern tut dem Kanton gut.»

FDP und SVP folgten dem Regierungsrat

Gegen die finanzielle Unterstützung des Kantons stellten sich SVP und FDP. «Es bräuchte einen dreistelligen Millionenbetrag, wenn der hinterste und letzte Stall mit Glasfaser erschlossen werden müsste», sagte Thomas Meier (FDP, Schenkon). Zudem würden damit Anbieter wie die Swisscom nichts mehr für den Ausbau bezahlen. Armin Hartmann (SVP, Schlierbach) stimmte ihm zu.

«Mit diesem Antrag nimmt man die Anbieter aus der Verantwortung.»

Dieser Meinung war auch Regierungsrat Reto Wyss. Der Bund regle die Grundversorgung im Fernmeldebereich. Die Swisscom habe im Kanton Luzern bereits 84 Prozent abgedeckt.

Die Argumente der Gegnerschaft überzeugten den Rat nicht. Eine knappe Mehrheit aus SP, Grünen und Mitte stimmten dafür. In der Schlussabstimmung wurde auch die gesamte Digitalstrategie mit 110 zu 3 zustimmend zur Kenntnis genommen.

