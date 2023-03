Öffentliche Daten: Luzerner Gemeinden haben Nachholbedarf

Digitalisierung Daten für die Öffentlichkeit: Auch Luzerner Gemeinden haben Nachholbedarf Verwaltungen sammeln täglich Tausende Daten. Einige davon sind für die Öffentlichkeit nützlich. Das hat bis jetzt nicht nur der Kanton Luzern verkannt. Während die Stadt Luzern immerhin ein paar Datensätze veröffentlicht, glänzt Kriens beim Veloverkehr. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 14.03.2023, 16.00 Uhr

Daten für alle? Nicht im Kanton Luzern. Dieser knausert mit der Herausgabe öffentlichkeitsrelevanter, unpersönlicher Daten, wie unsere Zeitung kürzlich berichtete. Und das, obwohl der Bund die Kantone explizit zur Teilnahme von Open Government Data (OGD) einlädt. Auch Gemeinden sind aufgerufen, Verwaltungsdaten auf dem offiziellen Portal opendata.swiss zur Verfügung zu stellen.

Die Velozählstation am Luzerner Schweizerhofquai: Online nachschauen, wie viel Veloverkehr es am Vortag gegeben hat, ist nicht mehr möglich. Bild: Pius Amrein (4. 1. 2021)

Die Stadt Luzern kommt hier zu 41 Datensätzen. Das sind mehr als die 2 des Kantons, aber auch deutlich weniger als die 91 Datensätze der Stadt Bern. Luzern scheint nicht vom Fleck zu kommen, obwohl sie zur smartesten Schweizer Stadt aufsteigen will. So hat sie bisher täglich aktualisierte Zahlen von den Velozählstellen veröffentlicht; jetzt sind nur noch die Zahlen vom letzten Jahr ersichtlich. Und: Bis Ende 2022 hätte auf der Plattform Dialog-Luzern ein digitaler Briefkasten aufgeschaltet werden sollen, über den Einwohnerinnen und Einwohner zum Beispiel Schäden an der öffentlichen Infrastruktur melden können. Er fehlt weiterhin.

Luzern: Nächste Datensätze bereit

Urs Truttmann, Leiter der Dienstabteilung Digitales, erklärt auf Anfrage: «Der Schadensmelder ist in der letzten Phase der Umsetzung. Danach werden die Projektbeteiligten die Anwendung auf Herz und Nieren testen.» Der Projektfahrplan sehe eine Inbetriebnahme vor den Sommerferien vor. Für die Velozählstellen sei die Abteilung Mobilität verantwortlich. Mit ihr werde das weitere Vorgehen abklärt. Und zu den 41 Datensätzen auf der Opendata.swiss-Plattform sagt Truttmann: «Die nächsten OGD-Datensätze sind bereits in der Pipeline und werden baldmöglichst publiziert.»

Open Government Data sei für die Stadt Luzern wichtig; es gibt laut Urs Truttmann eine eigene Strategie dazu. «Mit der Umsetzung dieser Strategie wollen wir Transparenz schaffen, die Innovationskraft sowie die Partizipationsmöglichkeiten erhöhen.» Beim digitalen Wandel stünden die Menschen im Zentrum, betont der Abteilungsleiter.

Nachbarstadt gibt Daten preis

Kriens ist in einigen Punkten weiter als Luzern – und das ganz ohne Ambition, die smarteste Stadt werden zu wollen. Die täglich aktualisierten Rohdaten von den Velozählstellen werden genauso selbstverständlich online angeboten wie ein Formular, um Schäden an der öffentlichen Infrastruktur zu melden. Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) sagt dazu: «Wir freuen uns über die Feststellung, dass die Stadt Kriens im Bereich der digitalen Dienste eine hohe Qualität aufweist.»

Alles, was die Abwicklung von Dienstleistungen mit und für die Bevölkerung erleichtert, sei willkommen. Unter Kriens.ch/onlineschalter sind über 50 digital verfügbare Dienstleistungen zusammengefasst. Zuletzt sind laut Erni das Parkieren auf öffentlichem Grund und die Feststellung des steuerrechtlichen Wohnsitzes bei Personen mit Wochenaufenthalt digitalisiert worden. Laufend würden neue Angebote aufgeschaltet.

«Aktiver Beobachter»

Zurückhaltender ist die Stadt Kriens bei Open Government Data. Auf dem Portal opendata.swiss ist nichts zu finden. Roger Erni verweist auf den Verband Luzerner Gemeinden und den Kanton als federführende Organisationen. «Wir stehen dort als aktiver Beobachter dabei und zeigen uns offen für solche Entwicklungen. Wir entwickeln dies jedoch nicht selber weiter.» Ein Beispiel sei das Service-Portal Luzern, das aufgrund kritischer Inputs aus den K5-Gemeinden neu organisiert wird (wir berichteten).

Seit Anfang Oktober 2022 verfügt die Stadt Kriens über eine Stelle für Digitalisierung. Und es besteht eine Arbeitsgruppe, welche konkrete Ziele und Massnahmen der Digitalisierung erarbeiten wird. Die Strategie dazu hat der Stadtrat bereits verabschiedet. Erstes Projekt daraus ist die Ablösung der technisch veralteten Geschäftsverwaltung (GEVER). «Wir werden damit insbesondere eine Steigerung der Effektivität und Effizienz sowie eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit erzielen. Doch zuerst müssen unsere Mitarbeiter in einem Effort helfen, unser GEVER abzulösen», sagt Erni.

Sursee: Digitalstrategie bis Ende Jahr

Auch in Sursee ist eine Digitalstrategie aktuell ein Thema, erklärt Erich Felber, Leiter des Bereichs Digitales und Projekte bei der Stadt. Die Strategie soll Ende dieses Jahres vorliegen. «Die Stadt Sursee sieht die Chancen in OGD hauptsächlich bei der Transparenz, der Partizipation und bei neuen Entwicklungen für die Allgemeinheit», sagt Felber. Im Rahmen des letztes Jahr eingeführten Öffentlichkeitsprinzips lebe Sursee bereits diese Transparenz. Voraussetzung sei immer, dass die Bestimmungen des Datenschutzes und der Urheberrechte gewährleistet sind und eingehalten werden.

Ein erster Schritt Richtung Digitalisierung ist mit der Schaffung des Bereichs Digitales und Projekte im Januar 2022 erfolgt. Er ist im Ressort Präsidiales angesiedelt. Zum Bereich gehören die Fachbereiche Informatik, Stadtarchiv/Records Management, das interdisziplinäre Projektmanagement und Veranstaltungen. Die Stadt will die Bürgerinnen und Bürger punktuell einbeziehen. «Ein konkretes Beispiel ist die digitale Mitwirkungsplattform, die voraussichtlich auf Jahresbeginn 2024 eingeführt wird.»

