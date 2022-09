Verband Luzerner Gemeinden: Projektleiter muss Mandat abgeben

Digitalisierung Der «Mann mit den vielen Hüten» musste sein Mandat abgeben – nun soll das Luzerner Serviceportal rasch online gehen Nach heftiger Kritik hat der Verband Luzerner Gemeinden die Projektorganisation für ein Onlineportal von Kanton und Gemeinden überprüfen lassen. Das hat personelle Konsequenzen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 03.09.2022, 14.48 Uhr

Luzern soll ein neues Onlineportal erhalten. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Nach dem grossen Knall scheint es nun wieder vorwärtszugehen. Ab Mitte 2023 sollen die Luzernerinnen und Luzerner von immer mehr digitalen Dienstleistungen der öffentlichen Hand profitieren können. Sie könnten dann mit wenigen Klicks erledigen, wofür heute der Gang auf mehrere Ämter nötig ist. Ein Beispiel ist das An- und Abmelden bei der Einwohnerkontrolle oder das Bestellen einer Wohnsitzbestätigung. Den Termin für die Inbetriebnahme des Serviceportals nennen der Kanton und der Verband Luzerner Gemeinden (VLG), die gemeinsam am Projekt arbeiten, übereinstimmend.

Dass es nun vorwärtsgeht, ist nicht selbstverständlich. Ende 2021 schickten die fünf einwohnerstärksten Gemeinden (K5) Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon dicke Post an Finanzdirektor Reto Wyss. Sie kritisierten, beim Projekt fehlten klar definierte Verantwortlichkeiten, Meilensteine, Projektresultate und Kosten. Auch befürchteten sie bei der Rolle des VLG-Projektleiters Gérald Strub Interessenkonflikte. Es werde nicht immer klar, wer Leistungsentscheider und wer -bezüger sei. Die Gemeinden kritisierten, dass Strub viele Hüte trage. Sie drohten, ihre Beiträge ans Serviceportal auf ein Sperrkonto zu überweisen, wenn die Mängel nicht behoben würden.

Umstrittener Projektleiter wurde abgesetzt

Der VLG hat auf die Kritik reagiert und das Projekt extern überprüfen lassen. «Der Evaluationsbericht zeigt auf, dass zu wenig Rücksicht auf die Einbettung in das gemeinsame Vorhaben von Kanton und Gemeinden sowie auf die Leistungsfähigkeit des VLG genommen wurde», erklärt Markus Kronenberg, der beim VLG den Bereich Finanzen leitet. Nun werde die Projektorganisation überarbeitet.

Zudem sei rasch klar geworden, dass das Profil der externen Unterstützung des VLG ein anderes sein müsse als bisher. Schliesslich habe es teilweise am nötigen Vertrauen in die gesamte Projektorganisation gefehlt. Daher wurde das Mandat der Firma Strub & Partner nach Abschluss der Aufbauarbeiten per Ende Sommer aufgelöst. Das fachliche Know-how der Firma sei nie in Frage gestellt worden, betont Kronenberg.

Auf der Website des VLG sowie auf seiner persönlichen Seite wird Firmeninhaber Gérald Strub weiterhin als E-Government-Beauftragter des Verbands Luzerner Gemeinden aufgeführt. Dazu schreibt Kronenberg: «Die Übergabearbeiten laufen noch. Zudem wird die Firma Strub & Partner den VLG allenfalls in anderen Digitalisierungsprojekten weiterhin unterstützen.»

Gemeinden: Widerstand hat sich gelohnt

Die K5-Gemeinden reagieren erfreut auf die jüngsten Entwicklungen. Man sei einhellig der Meinung, dass sich der Widerstand gelohnt habe, sagt der Horwer Finanzvorsteher Hans-Ruedi Jung, der Mitglied der K5-Gruppe Digitalisierung ist. Details zu den Ergebnissen der Projektevaluation und zu den weiteren Schritten hätten die Gemeinden aber noch nicht erfahren.

«Wichtig ist, dass die möglichen Interessenkonflikte geklärt sind und dass es eine saubere Auslegeordnung gibt», sagt Jung. Wenn der VLG aufzeigen könne, dass das Projekt auf einem guten Weg ist, sei Horw «selbstverständlich bereit», weiterhin den Beitrag ans Projekt zu zahlen. Jung:

«Wir wollen alle, dass das Serviceportal zum Fliegen kommt. Manchmal ist es besser, nochmals einen Schritt zurück zu machen, um vorwärtszukommen.»

Beim kantonalen Finanzdepartement hält man fest, die Überprüfung der Projektorganisation betreffe vorwiegend den vom VLG geführten Teil des Serviceportals. «Aber der Kanton unterstützt das Vorgehen des VLG, da dies ein gemeinsames Projekt ist und wir nur erfolgreich sein können, wenn alle Beteiligten optimal aufgestellt sind.»

Finanziert wird das Serviceportal über einen «Digitalisierungsfünfliber». Die 5 Franken pro Einwohnerin und Einwohner teilen sich Kanton und Gemeinden hälftig. Zusammen ergibt dies einen Betrag von rund zwei Millionen Franken pro Jahr. Wegen der Verzögerungen müssen die Gemeinden aber vorerst nur den reduzierten Betrag von 1.25 Franken zahlen. Von 72 beteiligten Gemeinden haben gemäss Markus Kronenberg nur zwei ihren Jahresbeitrag 2021 zurückbehalten. Das sei ein positives Zeichen: «Das Projekt stösst also auf eine sehr breite Unterstützung.»

