Luzern Hinter dem Webseiten-Chaos im Luzerner Wahlkampf steckt der Sohn eines stadtbekannten Politikers Wer Internetadressen wie juergen-peter.ch im Browser eingibt, landet bei der politischen Konkurrenz des parteilosen Regierungsratskandidaten Jürgen Peter. Jetzt ist das Rätsel gelöst. Martin Messmer und Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 01.02.2023, 16.55 Uhr

Wer im Browser juergenpeter.ch eingibt, landet auf der Website von Michaela Tschuor. Screenshot Pilatus Today

Seit in den Medien bekannt wurde, dass Domains wie «juergen-peter.ch» nicht zum Regierungsratskandidaten Jürgen Peter (parteilos) führen, sondern zu anderen Kandidierenden, wird gerätselt: Warum ist das so? Und wem gehören diese Domains?

Jürgen Peter kandidiert als Parteiloser für den Luzerner Regierungsrat. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 31. Januar 2023)

Um die Halter von Domainnamen zu erfahren, muss bei Switch ein begründetes Gesuch eingereicht werden. Switch ist in der Schweiz für die Domainnamen mit der Endung «.ch» zuständig. Im vorliegenden Fall begründete die Luzerner Zeitung dieses Gesuch damit, es sei von öffentlicher Relevanz zu wissen, wem diese Domains gehören. Antwort der Switch: «Ihr Gesuch wurde gutgeheissen, da ein überwiegendes legitimes Interesse im Sinne von Art. 46 Abs. 3 VID glaubhaft gemacht wurde.»

Mitgeliefert wurden denn auch die Halternamen der angefragten Domains. Resultat: Halter der Adressen «juergen-peter.ch», «juergenpeter.ch» und «jürgen-peter.ch» ist gemäss Switch-Angaben der ehemalige SVP-Grossstadtrat Peter With aus Reussbühl. With ist seit 2018 Präsident des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern, und von 2012 bis 2018 war er Präsident der SVP der Stadt Luzern und Mitglied der Leitung der kantonalen SVP. In der gleichen Partei also, der Jürgen Peter von 2011 bis Ende 2018 angehörte und in der er zwischen 2017 und 2018 als Kassier waltete. Danach trat der eingebürgerte Ex-Deutsche aus und kandidiert nun als Parteiloser für den Regierungsrat (siehe Box).

Früher Polizist, jetzt Immobilienunternehmer Jürgen Peter wer? Das fragten sich am 23. Januar, als die Staatskanzlei die Namen der Kandidierenden für die Regierung bekannt gab, die allermeisten Politinteressierten im Kanton Luzern. Der 61-Jährige war bis zu diesem Zeitpunkt öffentlich nämlich nicht in Erscheinung getreten, obwohl er zwischen 2011 und 2018 Mitglied der SVP der Stadt Luzern war. Dann trat er Ende 2018 aus, nachdem er schon Anfang 2018 als Kassier und Mitglied der Parteileitung zurückgetreten war. Jürgen Peter ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit 2010 in Luzern. 2022 erhielt er die Schweizer Staatsbürgerschaft, Ende Dezember gab er den deutschen Pass ab. In seiner ursprünglichen Heimat war er politisch nie aktiv. Als Hobbys gibt der zwischen 1980 und 1989 als Polizist arbeitende und heute selbstständige Immobilienunternehmer Schiessen, Kochen und Skifahren an. (nus)

Peter With in Littau. Archivbild Luzerner Zeitung.

19-Jähriger hat Domains beim Gamen gekauft

Warum Peter With die genannten Domainnamen besitzt, wird nach einem Gespräch mit ihm – und vor allem mit seinem Sohn – bekannt. Dieser, seit kurzem interimistischer Präsident der Jungen SVP der Stadt Luzern, hat die Adressen nämlich gekauft: via das gemeinsam mit seinem Vater genutzte Konto, für fünf Franken pro Domain, «während dem Gamen», wie der Sohn sagt.

Withs Sohn hat die Käufe am Abend des 23. Januar, also am gleichen Tag, als die Namen der elf Kandidierenden für die Regierung bekannt gegeben wurden, getätigt. Er habe festgestellt, dass Jürgen Peter keine eigene Website führe, und deshalb zugegriffen, sagt der 19-Jährige, der die Ausbildung zum Metallbauschlosser absolviert. Der Sohn hat nach eigenen Angaben gewusst, dass Jürgen Peter eine SVP-Vergangenheit hat, da es an diesem Tag am Esstisch besprochen wurde.

Peter With gibt sich «sehr überrascht»

Die Weiterleitung der Jürgen-Peter-Adressen auf jene der anderen Kandidierenden Fabian Peter (FDP), Armin Hartmann (SVP), Michaela Tschuor (Mitte) und Claudia Huser (GLP) sei «ein Streich gewesen», räumt der Jungpolitiker ein.

Für Peter With selber ist die Angelegenheit eine unerfreuliche. «Ich war sehr überrascht, als ich von der Registrierung der Domains erfahren habe.» Er betont, die ganze Sache habe nichts mit dem von ihm präsidierten KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern zu tun.

Jürgen Peter kommt gratis zu Domains

So überraschend die Hintergründe der Domain-Käufe sind, so versöhnlich endet die Geschichte: «Ich stelle Jürgen Peter die Domains mit seinem Namen als Wiedergutmachung gratis zur Verfügung», sagt der Sohn. Bisher musste Jürgen Peter die Domain kandidat.info nutzen, um sich potenziellen Wählenden vorzustellen.

Jürgen Peter ist erleichtert, dass sich das Chaos mit den Adressen, in denen sein Name verwendet wird, aufgelöst hat. Das Angebot von Peter Withs Sohn bezeichnet er als «taugliche Art der Wiedergutmachung». Strafrechtliche Schritte leite er vorderhand keine ein. «Ein bezifferbarer Schaden ist für mich bis jetzt nicht entstanden», sagt der bis vor kurzem völlig unbekannte Regierungsratskandidat, der nun in aller Munde ist.

