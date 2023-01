Doppleschwand In seinen Ski mit Bambustechnologie steckt Energie – und sie sind fast vollständig wiederverwertbar Der Skibauer René Unternährer stellt im Jahr maximal 300 Skipaare her. Mit seinen neuesten Entwicklungen gewann er den Innovationspreis der Schweizer Berghilfe. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 23.01.2023, 10.56 Uhr

René Unternährer in seinem Skigeschäft. Bild: Dominik Wunderli (Doppleschwand, 5. Januar 2023)

Holz esch heimelig. Im Verkaufsraum der Skimarke «Swiss Massiv» in Doppleschwand fühlt man sich fast wie in einer Stube. Nur sind anstelle von Buffet, Standuhr und Stubentisch aus einheimischem Holz, Ski aus Material von hiesigen Wäldern aufgereiht. Viele Modelle sind mit einem Deckblatt aus Entlebucher Eibe oder Ulme versehen. Auch weisse oder schwarze Geräte werden angefertigt. Jedes Paar ist ein Unikat, wie René Unternährer betont.

Der 59-jährige Skibauer präsentiert einige Exemplare, denen der letzte Schliff fehlt: «Zwei Ski, die zusammengehören, werden aus demselben Teil des Baums gefertigt. Die Maserung und die Äste im Holz sind bei beiden Brettern fast identisch. Daher sind sie unverwechselbar.» Die Ski werden massgefertigt, Gewicht, Grösse und Fahrstil der Kundschaft werden bei der Produktion berücksichtigt.

Persönliche Note mit Gravur

Auf Wunsch erhält der mehrschichtige Ski eine persönliche Note durch eine Gravur. Die Kundschaft kann sich Namen oder Initialen in die Bretter fräsen lassen. Das Aluminiumlaminat unter dem hölzernen Deckblatt wird sichtbar, was dem Sportgerät den exklusiven Touch verleiht. René Unternährer legt den Fokus bei der Exklusivität aber nicht nur auf die Optik. Sein Ziel ist, einen Ski auf den Markt zu bringen, der zu 100 Prozent rezyklierbar ist.

René Unternährer in der ehemaligen Backstube. Bild: Dominik Wunderli (Doppleschwand, 5. Januar 2023)

Ökologie und Nachhaltigkeit hat er sich auf die Fahne geschrieben. Dabei hat er bereits einen beachtlichen Weg zurückgelegt. Durch das Experimentieren mit Materialien hat er die Vorzüge der Naturfasern entdeckt. Insbesondere mit Bambus setzt er sich seit ein paar Jahren auseinander. Zusammen mit Mateusz Wielopolski, einem Chemiker und Experten für nachhaltige Materialien, arbeitet er zwei Jahre an einem Ski mit eingearbeitetem Bambus und einem speziellen Kern.

«Bambus ist flexibel, aber dennoch sehr stabil. Das Material hat sich als Bestandteil bewährt. Da steckt eine enorme Energie drin, die sich auf das Fahrverhalten des Skis überträgt», beschreibt er die Vorzüge des Grases, das derzeit noch aus China stammt.

Dies ist der einzige Störfaktor in dem Projekt und beeinträchtigt die Ökobilanz des Gerätes. Unternährer ist deshalb auf der Suche nach Lieferanten in Südeuropa. Aus Spanien bezieht er bereits Paulownia, das er ebenfalls verarbeitet. Diese Holzart wächst ausserordentlich schnell, weshalb es viel CO 2 aus der Luft bindet.

Preis ist Anerkennung der Pionierarbeit

Mit der Holzkerntechnologie und dem Einsatz von überwiegend nachhaltigen Materialien sind die Ski aus der Entlebucher Manufaktur zu rund 80 Prozent biologisch abbaubar. Mit diesem Projekt hat das Team Unternährer und Wielopolski im November 2022 den Preis «Ideenscheck für Berggebiete» erhalten.

Dieser Innovationspreis ist von der Schweizer Berghilfe gestiftet und wird gemeinsam mit dem Verein ITZ Innovationstransfer Zentralschweiz verliehen. «Es hat mich allein schon die Einladung für den Final gefreut. Der Preis ist eine grosse Anerkennung unserer Pionierarbeit und beweist, dass auch andere Leute an die Technologie glauben», so Unternährers Reaktion. Die Preissumme von 15'000 Franken will der gelernte Bäcker in die Weiterentwicklung und die Testphasen des Skis investieren.

Kurt Zgraggen, Geschäftsführer der Schweizer Berghilfe, nennt die Technologie in einer Mitteilung vom 22. November «grossartig». Die Idee treffe den Zeitgeist vollkommen. «Es würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt mit der Bambustechnologie von René und Mateusz ihren Konkurrenten um die Ohren fahren», fügte er hinzu.

Acht Prototypen zum Testen

Ganz so hoch steckt Unternährer seine Ziele nicht. «Ich will das Bestmögliche herausholen und einen guten Ski produzieren. Insbesondere, wer anfängt, sollte sich auf Sportgeräten von hoher Qualität bewegen. Mein Gedanke dreht sich nicht in erster Linie um den Skiweltcup, falls die Skielite aber dereinst auf nachhaltige Sportgeräte umsteigt, bin ich sicher bereit», sagt er. Aktuell stehen acht Prototypen für seinen Testfahrer bereit.

Was ihn zuversichtlich für die Zukunft stimmt, ist der Vergleich mit der Automobilbranche. «Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass im Jahr 2022 in der Schweiz fast ein Viertel der Neuwagen ganz oder teilweise mit Strom aus der Steckdose fährt», argumentiert Unternährer. Bei der Skiproduktion sei der politische Druck nicht vorhanden wie bei den Automobilherstellern. Der Trend hin zu alternativen Antriebsformen lässt ihn hoffen, dass die Leute künftig auch beim Wintersport auf nachhaltige Produkte setzen.

Skibauer und Schneevorhersager

René Unternährers Arbeitsplatz befindet sich an derselben Stelle wie zu seiner Lehrzeit. In der elterlichen Backstube lernte er sein Handwerk. Später arbeitete er 30 Jahre bei einer Schweizer Skifirma. Im November 2002 machte er sich selbstständig und gründete die Swiss Massiv GmbH. Der Mann hat keine festen Mitarbeiter, er gibt aber Leuten die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Dazu arbeitet er mit der IV und dem Amt für Migration zusammen.

Auf der Piste ist René Unternährer, der eine tadellose Figur auf den Brettern abgibt, jedoch nur selten. «Ich komme fast nicht dazu. Ich baue 200 bis 300 Skipaare pro Jahr.» Bei unserem Besuch am milden 5. Januar gab er uns noch zu verstehen, dass er sein Metier auf der ganzen Bandbreite versteht: «Macht euch keine Gedanken, der Schnee kommt auch in diesem Winter zurück.»

