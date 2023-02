Spital Sursee: Standortentscheid fällt noch vor Sommerferien

Drei Varianten Neues Spital Sursee: Regierung fällt Standortentscheid noch vor Sommerferien Der Luzerner Regierungsrat will im Sommer entscheiden, ob das neue Spital Sursee am bisherigen Standort, auf dem Areal Schwyzermatt oder im Industriegebiet Münchrüti gebaut wird. Für alle Varianten sollen dieselben Massstäbe gelten. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Sursee ist sanierungsbedürftig, ein Neubau unumgänglich. Wo dieser zu stehen kommt, ist noch unklar. Nadia Schärli (1. Januar 2021)

Die Operation ist für das Luzerner Kantonsspital (Luks) lebensnotwendig, aber der Termin lässt auf sich warten. Lange sah es danach aus, dass das sanierungsbedürftige Spital in Sursee entweder an derselben Stelle neu gebaut wird oder am Standort Schwyzermatt in der Nachbargemeinde Schenkon. Nachdem sich der Regierungsrat für den bisherigen Standort ausgesprochen hatte, brachte Ende 2021 die Stadt Sursee schliesslich noch ein Areal im Industriegebiet Münchrüti ins Spiel. Seither vertiefte sich der Kanton in Abklärungen ohne zeitlichen Horizont. Bis jetzt.

«Wir streben an, den neuen Standort für das Spital Sursee noch vor den Sommerferien 2023 bestimmen zu können», antwortet der Regierungsrat auf eine Anfrage des Surseer Mitte-Kantonsrats Carlo Piani. Ziel sei ein abschliessender Gesamtvergleich nach einheitlichen Kriterien für alle möglichen Standorte des Luks Sursee, was Termine, Kosten, Qualität und Risiken betreffe.

Neue Erkenntnisse?

Der Regierungsrat betont in der Stellungnahme auf den Vorstoss mehrfach, er wolle alle drei Standorte gleichwertig überprüfen. Das mag vor allem bei der Schwyzermatt in Schenkon überraschen. Diesen Standort hat der Regierungsrat im Frühling 2020 mit dem Argument abgelehnt, dass das unverbaute Grundstück in der Landwirtschaftszone liege und bei einer Einzonung eine Fruchtfolgefläche von 37’440 Quadratmeter beansprucht würde. Das Luks, welches diesen Standort favorisiert hat, habe zwar Lösungen zur Kompensation des beanspruchten Kulturlandes vorgelegt. Allerdings werde auch dann «Kulturland endgültig zerstört», schrieb der Regierungsrat damals.

Ob und inwiefern sich an dieser Ausgangslage seither etwas geändert hat, wollte nun Carlo Piani wissen. Dazu schreibt die Regierung: «Ob sich für die zwei bereits geprüften Standorte neue Erkenntnisse ergeben, kann im Moment noch nicht gesagt werden.»

Terminplanung «sehr dicht»

Derweil ist klar, dass der Planungsstand bei der jüngsten Variante, dem Standort Münchrüti, noch am wenigsten fortgeschritten ist. Beschleunigen lasse sich dieser Prozess nicht, wie der Regierungsrat festhält: «Die Terminplanung für die Standortevaluation ist sehr dicht. Es gibt keine zeitlichen Reserven und damit auch keine Beschleunigungsmöglichkeiten.» Man halte aber daran fest, erst die Spitalplanung voranzutreiben, bevor über die allfällige Ansiedlung weiterer kantonaler Einheiten wie Staatsanwaltschaft oder Polizei in der Münchrüti diskutiert werde.

Carlo Piani hat beim Lesen der Stellungnahme drei Phasen durchlebt: «Zuerst kam die Enttäuschung, weil die Antworten nach fünf Monaten eher dürftig daherkamen.» Warum zum Beispiel der Standort Schwyzermatt erneut geprüft werde, begründe der Regierungsrat nicht konkret. «Dann kam die Verärgerung darüber, dass bei der gebotenen Eile erst im Sommer ein Entscheid gefällt werden soll.» Und drittens befürchtet er, dass sich die Regierung dieses Mal für die Schwyzermatt entscheidet. «Das wäre ein Schlag ins Gesicht für alle 5500 Personen, die in einer Petition einen Standort innerhalb der Surseer Stadtgrenzen gefordert haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen