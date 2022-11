«Dreiklang» Sursee «Prägendes Element» oder «verpasste Chance»? Das erste Hochhaus auf der Luzerner Landschaft ist fertig gebaut Am Samstag öffnet der Dreiklang in Sursee seine Türen für die Bevölkerung. Das über 50 Meter hohe Gebäude erhält vom Stadtrat Lob, vom Architektur-Experten jedoch viel Kritik. Niels Jost Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Dimensionen sind beachtlich. 51,2 und 41,1 Meter ragen die beiden Türme des Dreiklang in Sursee in die Höhe. Damit ist das Gebäude an der Bahnhof- und Christoph-Schnyder-Strasse nicht nur eines der grössten im Kanton, sondern auch das erste Hochhaus auf der Luzerner Landschaft.

Über dreieinhalb Jahre waren 56 Bauunternehmen am Werk. Diese haben 20’750 Kubikmeter Beton verbaut und 824 Fensterelemente installiert, um nur einige Zahlen zu nennen. Am Samstag ist Tag der offenen Tür (10 bis 17 Uhr).

Im Dreiklang gibt es 91 Eigentums- und Mietwohnungen mit 2,5, 3,5 und 4,5 Zimmern, nur noch einzelne sind zu mieten. Zudem sind acht Unternehmen einquartiert, neben Redinvest, Kuoni, der Bäckerei Weibel, dem Fuchs Hairteam und drei Arztpraxen auch die Luzerner Kantonalbank (LUKB). Die LUKB ist Eigentümerin des Gebäudes und beschäftigt in ihrer neuen Geschäftsstelle etwa 90 Mitarbeitende. Über das Investitionsvolumen macht die Bank keine Angaben; im Vorfeld war von einem höheren zweistelligen Millionenbetrag die Rede.

Im Februar 2019 begann der Abbruch der bestehenden Gebäude auf dem ehemaligen Areal der Auto Wyder AG. Bilder: PD/LUKB Innert weniger Wochen wurde unter anderem das alte Denner-Gebäude dem Erdboden gleich gemacht. Der Aushub umfasste rund 56’000 Kubikmeter. Für den Bau des «Dreiklang» wurden 235 Pfähle in den Boden geschlagen. An Spitzentagen waren bis zu 400 Personen gleichzeitig auf der Baustelle. 824 Fensterelemente sind installiert worden. Die ganze Fassadenfläche umfasst 10'300 Quadratmeter. Etage um Etage ist der «Dreiklang» gewachsen – der höhere Turm zählt heute 14 Stockwerke, der kleinere deren 11. 51,2 und 41,1 Meter hoch: Der fertiggebaute «Dreiklang» in Sursee. Bild: Dominik Wunderli (02. November 2022)

Innere Verdichtung in Frage gestellt

In Sursee ist man stolz auf den Dreiklang – zumindest von offizieller Seite her. So schreibt Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt in einer Sonderbeilage der «SurseerWoche» von einem «neuen, prägenden Element von Sursee» und einem «gelungenen Beispiel für verdichtetes Bauen». Die beiden Wohntürme seien Ausdruck eines sich verändernden Stadtbildes und ein Bekenntnis zum Wirtschaftsraum.

Peter Schwehr sieht das anders. Der Leiter des Kompetenzzentrums Typologie & Planung in Architektur der Hochschule Luzern hält den Dreiklang für eine «verpasste Chance», an einer guten Lage ein zeitgemässes Gebäude zu bauen. Nicht nur hält Schwehr die Architektur in ihrem Ausdruck für beliebig, er kritisiert ebenso die massive Bauweise in Beton, die nicht zur Reduktion der CO 2 -Belastung beitrage.

HSLU-Professort Peter Schwehr. Bild: PD

Auch die fast komplett mit Asphalt versiegelte Umgebung hält Schwehr – trotz gepflanzter Bäume – für nicht klimafreundlich. Dadurch könne das Regenwasser nicht versickern und die Umgebung heize sich stärker auf. «Viele denken heute nur noch ans Gebäude. Doch gerade in Zeiten von Starkwetterereignissen und Hitzeperioden kommt dem Raum zwischen den Gebäuden eine elementare Funktion zu.»

Der HSLU-Professor hinterfragt die Aussage zum verdichteten Bauen. Es sei ein Trugschluss, zu glauben, Hochhäuser würden automatisch zur inneren Verdichtung führen. Weil das Bauen in die Höhe kostspielig sei, würden häufig grosse Eigentumswohnungen gebaut, die sich teuer verkaufen liessen. «Verdichtung heisst dagegen: Mehr Personen nehmen weniger Fläche in Anspruch und nicht umgekehrt. Vielleicht stand die gewinnmaximierte Ausnützung des Grundstückes im Zielkonflikt mit einer Arealentwicklung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert.»

Sursee: Nächstes Hochhaus soll 2027 folgen

Schwehr findet auch lobende Worte. So sei es gelungen, durchmischtes Gewerbe unterschiedlicher Grössen anzusiedeln. Zudem sei das Projekt ein weiterer Beweis dafür, dass Hochhäuser in urbanen Gebieten ausserhalb der Stadt angekommen seien.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In Sursee ist ein weiteres Hochhaus in Planung. Die beiden lokalen Unternehmen Möbel Ulrich AG und Truvag Treuhand AG wollen an der Pilatusstrasse das knapp 50 Meter hohe Gebäude Alea mit rund 70 Wohnungen und Gewerbeflächen bauen. Die Kosten belaufen sich auf einen «höheren zweistelligen Millionenbetrag». Speziell: Der Wohnteil wird in einer Vollholzbaukonstruktion erstellt.

Die Gemeindeversammlung hat dem Bebauungsplan im Mai zugestimmt. Aktuell werde das Projekt konkretisiert, voraussichtlich im ersten Quartal 2024 soll das Baugesuch eingereicht werden, heisst es auf Anfrage. Nach einer etwa dreijährigen Bauzeit könnte der Bezug in der zweiten Jahreshälfte 2027 erfolgen – es wäre das zweite Hochhaus auf der Landschaft.

Ein Zeitraffervideo vom Bau finden Sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen