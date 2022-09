Fachfrau Betriebsunterhalt Lorena Beck geht an die Swiss Skills

Ebikon Als beste Fachfrau Betriebsunterhalt der Schweiz abzuschliessen – das ist ihr Ziel Die Werkdienstmitarbeiterin Lorena Beck kämpft am Mittwoch an den Schweizermeisterschaften. Ihr Beruf wird bei den Swiss Skills zum ersten Mal überhaupt präsentiert. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Lorena Beck trainiert bei der Scheune Rütihof für die Berufsmeisterschaften. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 5. September 2022)

Im Detail weiss Lorena Beck noch nicht, welche Aufgaben ihr am Mittwoch aufgetragen werden. Deshalb nimmt die 20-jährige Dierikerin im Vorfeld der Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss Skills jene Arbeiten in Angriff, die sie bereits an der Lehrabschlussprüfung in diesem Jahr ausführen musste.

Dazu zählen unter anderem das Setzen von Stellplatten und Wassersteinen, das Verlegen von Gartenplatten oder das Errichten eines Zaungeflechts. Im Vorfeld der Schweizer Berufsmeisterschaften hat sie von ihrem Arbeitgeber, dem Werkhof Ebikon, die Möglichkeit erhalten, auf dem Gelände bei der Scheune Rütihof mehrere Tage für den Wettbewerb zu trainieren. So auch am Montagmorgen.

Mit routinierten Handgriffen setzt sie auf einer bestimmten Länge eine Reihe Wassersteine. Die Positionierung gibt ihr eine Schnur vor, die sie vorab an zwei Eisen gespannt hat.

«Vermutlich wird uns bei den Swiss Skills vorgegeben, einen Teil eines Spielplatzes in sieben Stunden zu errichten. Das Setzen der Steine ist dabei garantiert eine Disziplin, eine weitere Aufgabe wird wohl sein, einen Kletterturm aus Holz herzustellen. Zudem müssen wir in einem Speedwettbewerb einen Zaun aus Maschendraht aufstellen», erklärt Lorena Beck, während sie einen weiteren Stein mit dem Spitzhammer einpasst.

Die ideale Praxis für den kommenden Wettbewerb

Die junge Frau liebt ihren Beruf, wie sie sagt. Sie beschreibt ihren Beruf so:

«Beim Werkhof in einer Gemeinde ist man gut aufgehoben. Die Arbeiten sind naturnah und so abwechslungsreich, wie man es sich nur wünschen kann. Man ist mit der Uferpflege und der Renaturierung ebenso beschäftigt wie mit dem Winterdienst oder eben dem Bau eines Spielplatzes.»

Erst im Frühling hat sie zusammen mit einem Team des Werkhofs den Spielplatz «Spielhimmel» in Ebikon neu gestaltet. Das war die ideale Praxis für den kommenden Wettbewerb. Sie errichtete «meterweise Stellplatten», wie sie ausführt, setzte Fundamente, montierte Spielgeräte und verlegte einen Platz mit Verbundsteinen.

«Ich arbeite sehr gerne draussen. Das macht nicht nur Spass, ich kann mir auch das Fitnessabo sparen, weil ich jeden Tag bei der Arbeit trainiere. Meine liebste Beschäftigung ist die Grünpflege, diese Leidenschaft teile ich mit meinem Bruder. Er ist Landschaftsgärtner und hat mir einiges beigebracht», sagt sie, hält dabei jedoch fest, dass sie gezielt ihren Beruf ausgesucht hat, weil der ihrer Meinung nach vielseitiger sei als der des Gärtners.

Beruf wird um eine Fachrichtung erweitert

Die Fachfrau oder der Fachmann Betriebsunterhalt hat derzeit die Wahl zwischen den Schwerpunkten «Werkdienst» und «Hausdienst». Im Jahr 2023 wird der Beruf mit der Fachrichtung «Sportanlagen» erweitert. Bei den Swiss Skills in diesem Jahr treten zum ersten Mal überhaupt Berufsleute dieser Sparte an. Insgesamt acht Frauen und Männer messen sich in Bern.

Lorena Beck ist eine ehrgeizige Person, das ist unschwer erkennbar, wenn sie über ihren Beruf spricht und dabei gleichzeitig Stein um Stein legt. Sie hat auch klare Vorstellungen für Bern und stellt entsprechende Ansprüche an sich. Sie gibt unumwunden zu:

«Es wäre schön, wenn es mit dem Sieg klappen würde. Ja, Schweizer Meisterin ist eigentlich schon mein Ziel.»

Damit sie dieses Vorhaben umsetzen kann, erhält Lorena Beck viel Support von ihrem Arbeitgeber. «Sie hat sich eigenständig für die Swiss Skills angemeldet. Lorena ist engagiert und ehrgeizig. Wer sich mit so grossem Engagement für den Beruf und den Betrieb einsetzt, wird von uns unterstützt», sagt Alois Camenzind, Leiter Werkdienst der Gemeinde Ebikon.

Während mehrerer Tage hatte die junge Frau Gelegenheit, sich während der Arbeitszeit für die Swiss Skills fit zu machen. Camenzind ist überzeugt:

«Wenn sie sich an der Berufsmeisterschaft gut präsentiert, ist das auch für den Lehrbetrieb eine Visitenkarte und für uns genauso wichtig wie für sie.»

Hinweis: Die Swiss Skills finden vom 7. bis 11. September 2022 in Bern statt. Infos unter: https://www.swiss-skills2022.ch/

Das sind die Teilnehmenden aus der Zentralschweiz

Kanton Luzern: Noel Affentranger, Melchnau, Maurer; Doriano Agner, Emmen, Logistiker; Béla Amberg, Luzern, Anlagen- und Apparatebauer; Kevin Ansermet, Meggen, Polymechaniker CNC Fräsen; Adel Baccouche, Kriens, Gebäudereiniger; Lorena Beck, Dierikon, Fachfrau Betriebsunterhalt Werkdienst; Nevio Bernet, Ufhusen, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Marvin Bieri, Flühli, Zimmermann; Samuel Binder, Reiden, Gärtner I Garten- und Landschaftsbau; Erijon Borova, Inwil, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Fabio Bossart, Schötz, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Corinna Bucher, Menzberg, Hotellerie – Hauswirtschaft; Elias Bucher, Wolhusen, Landtechnikberufe; Remo Buchmann, Römerswil, Obstfachmann; Vanessa Burch, Neudorf, Gipserin – Trockenbauerin; Daniel Bürli, Gettnau, Landwirt; Ilir Cetta, Luzern, Gerüstbauer; Tommaso Cherillo, Emmenbrücke, Lüftungsanlagenbauer; Quang-Dieu Chitpagna, Luzern, Gerüstbauer; Domenico Citera, Malters, Isolierspengler; Reto Dali, Gunzwil, Gärtner I Garten- und Landschaftsbau; Jolanda Fries, Ermensee, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Konditorei-Confiserie; Rajmonda Gjokaj, Hochdorf, Kauffrau; Dominic Hecht, Zell, Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst; Rachel Helfenstein, Gunzwil, Floristin; Noah Heller, Kottwil, Zimmermann; David Hodel, Ettiswil, IT Software Solutions for Business; Michael Hodel, Büron, Landwirt; Chantal Hofstetter, Eschenbach, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie; Joel Hübscher, Reiden, Sanitärinstallateur; Jan Hummel, St.Erhard, Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst; Florian Hurni, Neuenkirch, Gipser – Trockenbauer; Tobias Huser, Urswil, Gärtner I Garten- und Landschaftsbau; Pius Johann, Menznau, Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst; Jan Kammermann, Rickenbach, Carrosseriespengler; Alex Kina, Luzern, Web Technologies; Thagsika Kunaratnam, Emmen, Kauffrau; Jan Kurmann, Willisau, Landtechnikberufe; Thomas Leuthold, Luzern, Milchtechnologe; Martin Markaj, Kriens, Medizinprodukttechnologe; Ron Mathis, Sempach, Dachdecker; Tim Müller, Kleinwangen, Ofenbauer; Florian Muri, Marbach, Schreiner I Bau/Fenster; Michael Murpf, Hasle, Abdichter; Joel Plankl, Root, Schweisser; Marco Portmann, Inwil, Automatiker; Emanuel Preni, Triengen, Lüftungsanlagenbauer; Zaid Rast, Hochdorf, Motorradmechaniker; Julian Regli, Neuenkirch, Konstrukteur; Markus Renggli, Neuenkirch, Landtechnikberufe; Georg Ristic, Ebikon, Milchtechnologe; Pascal Rohrer, Aesch, Obstfachmann; Kathia Roos, Rain, Milchtechnologin; Leo Scherer, Ebikon, IT Software Solutions for Business; Tabea Schlösser, Emmen, Carrosserielackiererin; Luca Schmid, Triengen, Spengler; Adrian Stadelmann, Escholzmatt, Anlagen- und Apparatebauer; Silvan Stalder, Greppen, Milchtechnologe; Timo Stalder, Doppleschwand, Carrosseriespengler; Matthias Stöckli, Menznau, Metallbauer; Sandra Seraina Studach, Vitznau, Restaurant Service; Yannick Tschuor, Adligenswil, Entrepreneurship; Shan Vengadasalam, Menznau, Metallbauer; Simon Vogel, Alberswil, Schreiner I Bau/Fenster; Vincent Vollmer, Müswangen, Boden-Parkettleger Parkett; Vanessa Wehren, Weggis, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Bäckerei-Konditorei; Quirin Weiss, Meierskappel, Landwirt; Lorena Wespi, Adligenswil, Fachfrau Betriebsunterhalt Hausdienst; Joël Widmer, Hochdorf, Kältesystem-Monteur; Elias Wigger, Schachen, Automobil-Mechatroniker Personenwagen; Manuel Wild, Weggis, Storenmonteur; Gian Wyss, Zell, Entrepreneurship.

Kanton Zug: Touseef Asghar, Rotkreuz, Hufschmied; Carmen Bircher, Hagendorn, Malerin; Diego Costa Dias, Steinhausen, Boden-Parkettleger Parkett; Sara Flück, Menzingen, Wohntextilgestalterin; Veronika Hegglin, Menzingen, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie; Raphael Hürlimann, Walchwil, Metallbaukonstrukteur; Roman Iten, Alosen, Zimmermann; Jasmin Keiser, Oberwil, Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung; Melitta Leu, Zug, Bekleidungsgestalterin; Ramon Limacher, Cham, Fassadenbauer; Gianni Ruf, Steinhausen, Elektroniker; Leonie Theiler, Edlibach, Fleischfachfrau; Léo Thommen, Steinhausen, Bootbauer; Haylie Wyttenbach, Holzhäusern, Coiffeuse; Florin Zeller, Rotkreuz, Automatiker.

Kanton Nidwalden: Roman Durrer, Dallenwil, Landwirt; Sebastian Gander, Emmetten, Dachdecker; Noah Meyer, Hergiswil, Kältesystem-Monteur; Jenny Odermatt, Dallenwil, Carrosserielackiererin; Roman Odermatt, Beckenried, Logistiker; Karin Würsch, Beckenried, Gärtnerin I Garten- und Landschaftsbau; Jasmin Zimmermann, Oberdorf, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie.

Kanton Obwalden: Arthur Amschwand, Kerns, Polymechaniker CNC Fräsen; Cedric Gasser, Lungern, Web Technologies; Mauro Gasser, Lungern, Metallbauer; Janik Omlin, Sachseln, Polymechaniker Drehen; Sina Züger, Giswil, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Konditorei-Confiserie.

Kanton Uri: Niklas Albert, Seedorf, Fahrradmechaniker; Iwan Arnold, Haldi, Gipser – Trockenbauer; Josef Aschwanden, Isenthal, Elektroniker; Lorena Epp, Flüelen, Malerin; Simon Gisler, Haldi, Strassenbauer; Lars Muoser, Schattdorf, Fahrradmechaniker; Elisabeth Stirnemann, Bürglen, Milchtechnologin; Cédric Tresch, Silenen, Fahrzeugschlosser; Elmar Wyrsch, Attinghausen, Schreiner I Bauschreiner.

Kanton Schwyz: Dominik Amgwerd, Schwyz, Obstfachmann; Lara Arber, Küssnacht, Detailhandelsfachfrau I Bäckerei-Konditorei-Confiserie; Ronny Blattmann, Brunnen, Gebäudetechnikplaner Heizung; Janete Susana Borges de Freitas, Siebnen, Medizinprodukttechnologin; Tamara Camenzind, Gersau, Logistikerin; Sira Luana Disler, Küssnacht, Malerin; Daniela Föhn, Rickenbach b. Schwyz, Plattenlegerin; Lenny Gygax, Wilen bei Wollerau, Fahrradmechaniker; Philipp Herzog, Reichenburg, Elektroniker; Noah Hess, Goldau, Plattenleger; Anna Inderbitzin, Brunnen, Kauffrau; Lea Inderbitzin, Brunnen, Kauffrau; Adrian Kälin, Egg, Landwirt; Flavio Lutzmann, Pfäffikon, Logistiker; Corina Marty, Gross, Wohntextilgestalterin; Nadine Mettler, Küssnacht am Rigi, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin I Bäckerei-Konditorei; Jana Oberlin, Bennau, Boden-Parkettlegerin I textile und elastische Beläge; Yvonne Rüttimann, Lauerz, Strassentransportfachfrau; Luca Schibig, Brunnen, Logistiker; Melanie Schmid, Morschach, Carrosserielackiererin; Gian Schnellmann, Siebnen, Boden-Parkettleger Parkett; Fabrice Schönenberger, Tuggen, Boden-Parkettleger I textile und elastische Beläge; Adrian Schuler, Siebnen, Spengler; Michael Sutz, Einsiedeln, Fahrzeugschlosser; Vital Ulrich, Küssnacht, Automobil-Mechatroniker I Personenwagen; Adrian Waldvogel, Unteriberg, Konstrukteur.

