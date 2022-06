Autobahn A2 bei Luzern: Linienbus fängt Feuer

Ebikon Linienbus brennt auf Autobahn – diese ist mittlerweile wieder geöffnet Am Donnerstagmittag hat auf der Autobahn A2 bei der Ausfahrt Emmen Süd ein Linienbus Feuer gefangen. Der Bus war zum Brandzeitpunkt ohne Passagiere unterwegs – der Chauffeur blieb unverletzt. Aktualisiert 30.06.2022, 16.01 Uhr

Es entstand ein Sachschaden von 250’000 am Bus. Bild: Luzerner Polizei Es gab keine Verletzte. Bild: Leserreporter PilatusToday Der Sachschaden beträgt 300'000 Franken am Bus. Bild: Leserreporter PilatusToday Der Chauffeur war alleine unterwegs. Bild: Leserreporter PilatusToday

Auf der Autobahn A2, bei der Verzweigung Rotsee, ist am Donnerstagmittag ein Linienbus in Brand geraten. Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage den Einsatz. «Die Löscharbeiten laufen», sagte Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei zu diesem Zeitpunkt. Der Bus brannte lichterloh und dunkle Rauchwolken steigen in den Himmel, wie Bilder eines Leserreporters zeigen.

Der brennende Bus ist von der Flotte der Auto Rothenburg AG. Wie das Unternehmen auf Anfrage sagt, war der Bus zum Brandzeitpunkt ohne Passagiere unterwegs. Der Chauffeur habe den Bus rechtzeitig verlassen können und sei unverletzt geblieben. Das Fahrzeug sei auf dem Weg ins Depot nach Rothenburg gewesen. Weitere Details zum Brand sind derzeit noch nicht bekannt. Branddetektive der Luzerner Polizei widmen sich nun den Ermittlungen dazu.

Es entstand ein Sachschaden von 250'000 Franken am Bus. Bild: Luzerner Polizei

Der Sachschaden am Bus beträgt rund 250'000 Franken und an der Autobahn um die 30'000 Franken. Aufgrund der Brandbekämpfung, der Bergung des Busses und der Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn A2 in Richtung Norden während rund vier Stunden gesperrt. Eine Fahrspur der Autobahn A14 in Richtung Zug über drei Stunden. (rad/pl)

