Ehe für alle 50 homosexuelle Paare wollen im Kanton Luzern aufs Standesamt Ab dem 1. Juli können auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Die Zivilstandsämter haben bereits einige Anmeldungen erhalten. Besonders gefragt ist die Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft. Christian Glaus Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gestellte Szene der Operation Libero, um für ein Ja zur Ehe für Alle zu werben. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

«Ich richte an Sie die Frage: Wollen Sie mit M. M. die Ehe eingehen?»

Diesen vom Bund vorgegebenen Satz haben die Zivilstandsbeamten schon oft ausgesprochen. Und sie werden ihn auch am 1. Juli in aller Selbstverständlichkeit wiederholen, selbst wenn sie dann Teil eines historischen Ereignisses werden. An diesem Tag wird in der Schweiz die Ehe für alle umgesetzt. Auch homosexuelle Paare können dann heiraten. Es handelt sich um einen wichtigen Schritt zur Gleichberechtigung: 15 Jahre nach Einführung der eingetragenen Partnerschaft können Mann und Mann, Frau und Frau offiziell heiraten. Neben der grossen symbolischen Bedeutung hat die Eheschliessung auch Folgen bei Güterrecht, Adoption, Samenspende oder Einbürgerungen.

Das ändert sich für homosexuelle Paare Gegenüber der eingetragenen Partnerschaft führt die Ehe für alle zu ein paar wichtigen Veränderungen. Die Übersicht: Wer in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, darf bereits heute das Kind des Partners oder der Partnerin adoptieren . Mit der Ehe für alle soll ein gleichgeschlechtliches Ehepaar neu auch gemeinsam ein Kind adoptieren können.

. Mit der Ehe für alle soll ein gleichgeschlechtliches Ehepaar neu auch gemeinsam ein Kind adoptieren können. Die Schweiz erlaubt die Samenspende nur verheirateten Paaren. Deshalb weichen manche Frauenpaare ins Ausland aus. Nun wird die Samenspende in der Schweiz auch verheirateten Frauenpaaren erlaubt. Anonyme Samenspenden bleiben verboten. Dasselbe gilt für die Eizellenspende und die Leihmutterschaft.

nur verheirateten Paaren. Deshalb weichen manche Frauenpaare ins Ausland aus. Nun wird die Samenspende in der Schweiz auch verheirateten Frauenpaaren erlaubt. Anonyme Samenspenden bleiben verboten. Dasselbe gilt für die Eizellenspende und die Leihmutterschaft. Ausländische Ehepartnerinnen und -partner können sich erleichtert einbürgern lassen. Dieses Recht gilt nun auch für die ausländische Ehefrau einer Schweizerin und den ausländischen Ehemann eines Schweizers.

lassen. Dieses Recht gilt nun auch für die ausländische Ehefrau einer Schweizerin und den ausländischen Ehemann eines Schweizers. Bei eingetragenen Partnerschaften gilt eine Regelung, die der eherechtlichen Gütertrennung entspricht. Bei einer Eheschliessung gilt hingegen die Errungenschaftsbeteiligung.

Zwei Drittel der Luzernerinnen und Luzerner hatten im September 2021 Ja gesagt zur gleichgeschlechtlichen Ehe, etwas mehr als im nationalen Schnitt. Unklar blieb danach, wie gross das Interesse an der Homo-Ehe tatsächlich sein wird. Nun – knapp ein Monat vor dem historischen Datum – kann man durchaus von einem grossen Bedürfnis sprechen. Bei den zehn regionalen Zivilstandsämtern im Kanton Luzern haben insgesamt 50 homosexuelle Paare Termine vereinbart.

Alles anzeigen

Die Mehrheit, nämlich 30 Paare, will die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. 20 haben einen Termin für die Eheschliessung vereinbart. «Diese Zahlen entsprechen unseren Erwartungen», sagt Petra Kamber. Sie ist Leiterin des Zivilstandsamts Willisau und Vorsitzende der Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter. Dass die Zahl der Umwandlungen höher ist als jene der neuen Ehen, überrascht Kamber nicht:

«Diese Paare haben sehr auf diese Möglichkeit gewartet und möchten deshalb auch jetzt die Ehe schliessen.»

Gestützt wird diese Aussage durch die gewählten Termine. Insgesamt sieben hat das Zivilstandsamt Willisau bisher vergeben, die Mehrheit davon laut Kamber für den Juli. «Es gibt aber auch solche, die das Datum der Eintragung ihrer Partnerschaft für die Umwandlung gewählt haben.»

Zwei von vier Paaren wählen in Ebikon den 1. Juli

Welche Bedeutung der Ehe für alle zukommt, zeigt sich auch in Ebikon. Das dortige regionale Zivilstandsamt hat nach eigenen Angaben bisher vier Termine vergeben, allesamt für eine Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft. Zwei Paare haben dafür den 1. Juli gewählt.

Entgegen dem Trend präsentiert sich die Situation beim Zivilstandsamt der Stadt Luzern. Dieses hat wenig überraschend die meisten Termine im Kanton Luzern vergeben. Bisher haben sich zwölf homosexuelle Paare angemeldet, davon jedoch die Mehrheit (acht Paare) für eine Eheschliessung und vier für eine Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft. Katrin Aeberhard, Leiterin Bevölkerungsdienste der Stadt Luzern, vermutet: «Womöglich haben einige bisher auf die Eintragung ihrer Partnerschaft verzichtet, weil sie auf ein Ja zur Ehe für alle gehofft hatten.»

In den vergangenen fünf Jahren hatten in der Stadt Luzern pro Jahr im Schnitt zehn Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen. Beim Zivilstandsamt Willisau waren es zwei bis drei. Die Zivilstandsbeamten vermuten, dass sich die Zahl der Homo-Ehen künftig auf ähnlichem Niveau bewegen wird.

Ohne Zeremonie ist die Umwandlung in wenigen Minuten erledigt

Ob Umwandlung der Partnerschaft oder Heirat: Die Paare können wählen, ob sie dabei eine Zeremonie wünschen oder sich auf das Erledigen der Formalitäten beschränken wollen. «Bei einer Umwandlung verzichten viele auf eine Zeremonie», weiss Kamber. «Sie haben ja quasi schon einmal geheiratet.» In diesem Fall handelt es sich um einen rein bürokratischen Akt, ohne Trauzeugen und Ja-Wort. Nach wenigen Minuten auf dem Zivilstandsamt sind die Personen offiziell ein Ehepaar. Eine Zeremonie hingegen wird individuell gestaltet, mit Gästen, Livemusik oder was sich das Paar sonst noch wünscht. Und sie endet mit der entscheidenden Frage: «Wollen Sie die Ehe eingehen?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen