Ehe für alle: So war die erste Trauung im Kanton Luzern

Ehe für alle Bettina und Yvonne Fischer sind jetzt ein Ehepaar ‒ als erstes homosexuelles Paar in der Stadt Luzern Ein historischer Tag für Homosexuelle: Sie dürfen nun auch eine Ehe schliessen. Als Erste haben sich Bettina und Yvonne Fischer im Luzerner Rathaus das Jawort gegeben. Nun können sie auch mit der Familienplanung beginnen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 01.07.2022, 15.43 Uhr

Nun sind sie ein Ehepaar. Frau und Frau. Bettina und Yvonne Fischer. Am 1. Juli, dem erstmöglichen Termin, haben sich die beiden Ebikonerinnen im Luzerner Rathaus kurz nach 9 Uhr das Jawort gegeben. Für sie ist es ein logischer Schritt, für die Schweiz ein historischer Moment.

Ab diesem Freitag gibt es die Ehe tatsächlich für alle; die Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Paaren ist endlich umgesetzt. Rund 15 Jahre zuvor war mit der eingetragenen Partnerschaft ein erster Schritt in diese Richtung erfolgt.

Yvonne (links) und Bettina Fischer haben als erstes homosexuelles Paar im Rathaus in der Stadt Luzern geheiratet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

Bettina und Yvonne Fischer verlassen strahlend das Luzerner Rathaus, posieren noch für den Zeitungsfotografen. Dann machen sie sich auf den Weg. Eine Stadtrundfahrt mit dem Tuktuk steht auf dem Programm, ein gutes Mittagessen und was der Tag noch so bringt. Kein Fest, keine Verpflichtungen, dafür viel Zeit für einander.

Seit fünfeinhalb Jahren sind Bettina und Yvonne ein Paar

Genau genommen haben Bettina, die 31-jährige Teamleiterin Sozialversicherung, und die 29-jährige Lehrerin Yvonne Fischer die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Ein Paar sind sie seit rund fünfeinhalb Jahren. Am 28. Mai 2020 liessen sie mit einer Zeremonie im Schloss Meggenhorn ihre Partnerschaft eintragen. «Das war ein sehr emotionaler Moment», erinnert sich Yvonne, die damals den Nachnamen ihrer Partnerin annahm.

«Es war uns wichtig, dass wir auch offiziell ein Paar sind.»

Und trotzdem wollte sich die Eintragung der Partnerschaft nicht ganz richtig anfühlen. Die Standesbeamtin musste sich mehr oder weniger an die vorgegebenen Worte halten. Es war eben keine Hochzeit, sondern eine Eintragung. Bettina war nicht Yvonnes Frau, sondern ihre Partnerin.

Schluss mit dem «erzwungenen Outing»

Hinzu kamen Nachteile gegenüber Ehepaaren bei der sozialen Absicherung, beim Güterrecht, bei der Adoption von Kindern oder beim Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. «Die staatliche Diskriminierung hat uns immer wieder beschäftigt», erzählen sie. Auch das «erzwungene Outing» beim Ausfüllen von Formularen oder Verträgen habe beide gestört. Als Zivilstand mussten sie jeweils «in einer Partnerschaft» aufs Papier schreiben.

Eine Trauung im kleinen Rahmen: Yvonne und Bettina Fischer haben nur eine Trauzeugin und einen Trauzeugen mitgenommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

Und so war klar: Sollte die «Ehe für alle» vom Schweizer Stimmvolk angenommen werden – was im September 2021 mit einer Zweidrittelmehrheit geschah –, wollen sie heiraten. «Das Abstimmungsergebnis zeigte uns: Die Mehrheit akzeptiert uns so, wie wir sind», sagt Yvonne Fischer.

Nun beginnt die Familienplanung

Nun, da sie staatlich nicht mehr diskriminiert werden, können Bettina und Yvonne Fischer Familienpläne schmieden. Auf die Frage nach dem Kinderwunsch tauschen sie vielsagende Blicke aus, überlegen kurz, ob sie die Antwort in der Zeitung lesen wollen. Dann kommt die Antwort bestimmt:

«Ja, wir wünschen uns ein Kind.»

Den Entschluss haben sie schon länger gefasst. Der Kinderwunsch war mit ein Grund, weshalb Yvonne heute Fischer heisst. Der gemeinsame Name soll die Familiengründung etwas vereinfachen, die bei lesbischen Ehepaaren immer noch etwas komplizierter ist als bei Heterosexuellen.

Der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin ist dem Ehepaar Fischer wichtig. Bisher war lesbischen Paaren die Samenspende in der Schweiz verwehrt, sie mussten dafür ins Ausland reisen. Mit der «Ehe für alle» ändert dies. Für Bettina und Yvonne Fischer ein wichtiger Aspekt, vor allem mit Blick auf die Bedürfnisse des Kindes. In der Schweiz sind anonyme Samenspenden verboten. «Es ist wichtig, dass das Kind die Chance hat, seinen Vater kennen zu lernen», sind sich die Frauen einig.

Noch offen ist allerdings, wer die leibliche Mutter sein soll. Berücksichtigen wollen sie dabei unter anderem die berufliche Situation. Dafür bleibt noch Zeit, im Moment zählt der grosse Tag und die Freude darüber, zueinander Ja gesagt zu haben. Eine Bestätigung der gegenseitigen Liebe und ein Versprechen, füreinander da zu sein.

Eine kurzentschlossene Trauung

Dass sie als erstes homosexuelles Paar in der Stadt Luzern heiraten, finden sie zwar «cool», ist jedoch eher dem Zufall geschuldet. Als Bettina Fischer sie im März anmeldete, stellte sie fest, dass am 1. Juli noch Termine frei sind. Ob das Zivilstandsamt schon an diesem Datum für die erste gleichgeschlechtliche Ehe bereit ist, war zu diesem Zeitpunkt aber noch unsicher.

Die letzten Infos erhielten sie sogar erst gegen Ende Mai. Sie sind so kurzfristig dran, dass sie lange nicht wussten, ob ihre Eheringe überhaupt noch rechtzeitig eintreffen werden. Am Mittwoch konnten sie die Ringe abholen.

Erst am Mittwoch konnten Yvonne und Bettina Fischer ihre Eheringe abholen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

Jetzt sind Bettina und Yvonne Fischer ein Ehepaar. Zwei Mal haben sie sich jetzt schon das Jawort gegeben. Diese Liebe muss einfach halten.

