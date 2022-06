Das Sonne Seehotel in Eich hat für 10 Millionen Franken ausgebaut

Eich 35 neue Arbeitsstellen: Das Sonne Seehotel hat für 10 Millionen Franken ausgebaut Wegen der grossen Nachfrage hat das Sonne Seehotel in Eich einen Erweiterungsbau realisiert und das bestehende Gebäude saniert. Die neuen Arbeitsstellen wurden bereits besetzt. Fabienne Mühlemann 10.06.2022, 05.00 Uhr

Das Sonne Seehotel in Eich liegt an bester Lage direkt am Sempachersee. Gerade hat es eine rund zweieinhalbjährige Bauphase hinter sich – und ist äusserlich kaum wiederzuerkennen: Das Hotel ist in eine Holz-Fassade gekleidet und neben dem ursprünglichen Hotel-Gebäude wurde ein Erweiterungsbau realisiert. Ende Mai wurde die Neueröffnung gefeiert.

Das sanierte und erweiterte Sonne Seehotel am Sempachersee. Bild: PD

Auch im Innern hat sich vieles verändert. Insgesamt erhöhte sich die Zimmeranzahl von 26 auf 42. Der alte Saal wurde zu einer Rezeption mit Lobby umfunktioniert und ein separater Eingang für die Hotelgäste geschaffen. Im obersten Stock sind zusätzlich vier Wellness-Suiten mit Dampfduschen, einer finnischen Sauna sowie einer Aussenbadewanne auf dem Balkon entstanden, wie Gastgeber Stefan Fuchs erklärt. Diese seien voraussichtlich ab Juli buchbar.

Rund zehn Millionen Franken investiert

Im Erweiterungsbau gibt es insgesamt sechs neue Eventräume und einen Wintergarten, der als Frühstücksraum und A-la-carte-Restaurant dient. Für die Übernachtung sind sechs Junior-Suiten zur Seeseite sowie sechs Superior-Zimmer zur Dorfseite gebaut worden. Die Sonnenterrasse verläuft neu terrassiert auf drei Ebenen.

Eine Junior-Suite auf der Seeseite. Bild: PD

Es hat sich also einiges getan im Eicher Hotel. Für den Um- und Neubau hat die Balance Familie AG, zu welcher beispielsweise auch das Hotel Seerose Resort & Spa in Meisterschwanden zählt, rund 10 Millionen Franken investiert. Die Gründe für den Ausbau sind gemäss Stefan Fuchs die stetig gestiegene Nachfrage und die sehr guten Betriebsergebnisse der letzten Jahre.

«Wir hatten im Bereich Bankette, aber auch in der Gastronomie und Hotellerie zu wenig Räumlichkeiten, um alle Anfragen zu decken.»

Ein weiterer Vorteil sei, dass der Hotel- und der Restaurantgast dank der neuen Räumlichkeiten besser voneinander getrennt werden können. «Vorher gab es manchmal ein Durcheinander», sagt Fuchs, der seit 13 Jahren das Hotel zusammen mit seiner Frau Erica und rund 90 Mitarbeitenden führt.

Erica und Stefan Fuchs vor der «Sonne», als das Hotel noch nicht saniert war. Bild: PD

Ein Teil der Investitionen floss auch in die neue Haustechnik. So wird neu mit einer Seewasser-Wärmepumpe geheizt und gekühlt und auf dem Dach wurden Solarpanels installiert. Man wolle nachhaltig sein, was die Energie anbelangt, so Fuchs. Auch die Materialien und Lieferanten habe man grösstenteils aus der Region gewählt.

Hotelzimmer für 90 bis 300 Franken

In den sechs Zimmerkategorien zahlen die Gäste nun pro Person zwischen 90 bis 300 Franken pro Nacht. Die Preise seien nicht wegen der Investition gestiegen, sondern, weil «die Kosten für Waren und Mitarbeitende immer höher werden. Hier müssen wir nachziehen, damit die Rechnung schliesslich aufgeht», sagt Fuchs. Dank des Erweiterungsbaus und der neuen Angebote wurden aber auch rund 35 neue Arbeitsstellen geschaffen. Diese seien in allen möglichen Bereichen entstanden und erfreulicherweise bereits besetzt, so der Gastgeber.

Weitere Pläne betreffen das Seebad Eich, welches zu zwei Dritteln auf dem Land des Sonne Seehotels liegt und von diesem betrieben wird. Ab nächstem Sommer soll sie zu einer «neuen, schmucken Badi mit einem gewissen Komfort» werden (wir berichteten). Sie werde zwar weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, sich aber auf die Hotel-Parzelle beschränken. «Für konkrete Pläne ist es noch zu früh», sagt Fuchs dazu.