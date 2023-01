Meierhöfli: Eicher Bevölkerung pfeift Gemeinderat zurück

Eich Eicher Bevölkerung pocht auf Abstimmung zur Meierhöfli-Frage Die Eicher Bevölkerung pfeift den Gemeinderat zurück. Eine überwältigende Mehrheit sprach sich an einem Diskussionsabend am Montagabend dafür aus, dass sich Eich entgegen dem Entscheid des Gemeinderats an der Meierhöfli AG beteiligen soll. Jonas Hess 30.01.2023, 22.30 Uhr

Wird sich Eich nun doch an der Meierhöfli AG beteiligen? Visualisierung: PD

Der Eicher Gemeinderat hatte im vergangenen Herbst entschieden, sich nicht am Neubau des Sempacher Altersheims Meierhöfli zu beteiligen. Dies, obschon bereits im Jahr 2021 eine Absichtserklärung zur Gründung einer AG zwischen den Gemeinden Sempach, Hildisrieden und Eich unterzeichnet wurde. Der Gemeinderat begründete seinen Rückzieher mit zu wenig Mitspracherecht am Projekt. Zudem gab es Differenzen bei der Zusammenstellung des Verwaltungsrats. Eich verlangte, dass aus jeder Gemeinde mindestens eine Person Einsitz im Gremium hat.

Dass dieser Entscheid bei vielen Eicherinnen und Eichern nicht gut ankommt, zeigte sich am Montagabend in der Mehrzweckhalle Eich. Der Gemeinderat hatte zu einem Diskussionsabend «Alt werden in Eich» geladen. In mehreren Gruppen wurde über die Angebote in der Gemeinde rund ums Alter diskutiert. Dabei wollte der Gemeinderat auch «nochmals über eine allfällige Beteiligung an der Meierhöfli AG in Sempach diskutieren», wie er in der Einladung schrieb.

Keine Beteiligung «ist ein No-Go»

Die Gemeinderäte Stefan Dettwiler und Bettina Meyer (beide FDP), welche die Diskussionsgruppe zum Meierhöfli führten, mussten schnell feststellen, wie sehr sich die Eicherinnen und Eicher eine Beteiligung am Projekt wünschen. «Das ist wichtig», war von den Anwesenden immer wieder zu hören.

Bei den zahlreichen Wortmeldungen zeigte sich, dass sich viele Sorgen machen, Eich könnte ohne Beteiligung am Meierhöfli gegenüber Hildisrieden und Sempach ins Hintertreffen geraten, wenn es um die Verteilung der Plätze geht. «Wenn wir nicht mitmachen, werden wir auf die gleiche Stufe wie jemand aus Emmenbrücke gestellt», sagte ein Votant. Dies bestätigte Hubert Lieb, Leiter des Altersheims Meierhöfli. Er war während allen Diskussionsrunden anwesend und machte klar: «Wenn Eich nicht dabei ist, hätte die Gemeinde schlechtere Karten.»

Für Fragen sorgte auch die Besetzung der Verwaltungsrats-Sitze in der Meierhöfli AG. Mehrere Votantinnen und Votanten wollten wissen, warum der Gemeinderat derart darauf pocht, einen Verwaltungsrat aus Eich im Gremium zu haben. Es gehe um Mitbestimmung, stellte Stefan Dettwiler klar. «Es wird viel Geld investiert. Wir wollen kein Risiko tragen, ohne mitzuentscheiden.»

Das war für viele nicht stichhaltig. Ein Verwaltungsrat aus Eich könne auch überstimmt werden von den anderen, lautete der Tenor. Und sowieso gehe es um die Fachkompetenz der VR-Mitglieder und nicht um deren Wohnort. Ein weiterer Votant, der im Bereich der Spitex arbeitet, befand: «Das Meierhöfli ist eine Kompetenzdrehscheibe, falls Eich sich nicht beteiligt, ist das ein No-Go.» Die juristischen Diskussionen seien schlussendlich nebensächlich. Das sah auch eine weitere Votantin so: «Wir müssen diese Gelegenheit wahrnehmen. Für mich und so viele andere hier ist das entscheidend.»

Wie überwältigend diese Meinung vorherrschte, zeigte sich in der Schlussabstimmung, die Stefan Dettwiler bei jeder Gruppe durchführte. Auf die Frage, ob die Eicher Bevölkerung über die Beteiligung an der Meierhöfli AG an der kommenden Gemeindeversammlung abstimmen soll, hoben alle die Hände.