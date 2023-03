Eich Wieder verliert ein Dorf seine Arztpraxis Die Botenhofpraxis muss aufgrund fehlenden Räumlichkeiten von Eich nach Schenkon ziehen. Die Gemeinde bedauert den Wegzug ihrer einzigen Arztpraxis. Nuria Steiner Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Die Eicher Arztpraxis zügelt in den neuen Lumen Park in Schenkon. Bild: Visualisierung

«Die heutigen Räumlichkeiten der Botenhofpraxis AG in Eich bieten zu wenig Platz und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen», erklärt Arzt Christian Gassmann, der die Praxis in Eich mit Andreas Kurmann führt. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Arztpraxis schon seit längerer Zeit mit einer Nachfolgelösung für die Praxisräumlichkeiten. «Wir suchen seit zwei Jahren intensiv nach einer passenden Lösung, da sich die heutigen Räumlichkeiten nicht zum Ausbauen eignen», sagt Gassmann. Man habe verschiedene Varianten mit der Gemeinde Eich geprüft und beraten.

Die beiden Ärzte wollten die bestehenden Wohnungen über dem Volg in Eich für den Einbau der Arztpraxis kaufen. Im Herbst 2022 wurde ein konkretes Baugesuch für den Umbau der bestehenden Wohnungen bewilligt. «Diese Variante musste aufgrund zu vieler Kompromisse bautechnischer Art und dem damit verbundenen finanziellen Mehraufwand aufgegeben werden», sagt Gassmann.

«Oberhalb vom Volg hätten wir nur zwei Sprechstundenzimmer mehr als in den heutigen Räumlichkeiten, deshalb hätten sich der grosse Aufwand und die hohen Kosten nicht gelohnt», sagt Gassmann. Da zusätzlich eine Erweiterung der Praxis mit Zuzug von Spezialisten geplant werde, brauche die Praxis mehr Sprechstundenzimmer.

Gemeinde bedauert Wegzug

Die Botenhofpraxis hat nun eine mögliche Lösung in der Umgebung von Eich gefunden. Die Praxis soll in den Lumen Park in Schenkon ziehen. Sollte diese Lösung realisiert werden, wäre ein Umzug, laut den Gemeindenachrichten vom Februar, bereits im Herbst 2023 vorgesehen. «Der Umzug ist zu 99 Prozent definitiv, es müssen jedoch noch die Verträge unterschrieben werden», sagt Christian Gassmann.

Roger Bannwart, Gemeindeschreiber von Eich, sagt auf Anfrage: «Wir bedauern den Wegzug der Arztpraxis sehr». Dies auch weil die Gemeinde sich in den vergangenen Jahren intensiv zusammen mit der Botenhofpraxis bemüht habe, eine geeignete Lösung im Dorf zu finden. Die Praxis habe ihnen jedoch zugesichert, mit dem neuen Projekt die Patientinnen und Patienten aus der Gemeinde Eich auch künftig zu betreuen. Denn im Dorf gebe es keine andere Arztpraxis mit gleichem oder ähnlichem Angebot.

Gassmann erklärt, dass die Hausarztpraxis mit den passenden Räumlichkeiten und den Spezialisten eine solide medizinische Grundversorgung bieten könne. «Ein grosses Anliegen von uns war, dass die Praxis in der Nähe von Eich bleibt, sodass es möglich ist, die Grundversorgung vom Dorf weiterhin abzudecken.»

Zusammenschluss von zwei Praxen

Mit der neuen Praxis soll es einen Zusammenschluss zwischen der Hausarztpraxis Botenhofpraxis AG sowie dem Herz- und Ultraschall-Spezialisten Lukas Erni aus der Praxis Erni AG von Sursee geben. Daraus soll die Lumenpraxis entstehen. Gemäss Gassmann bringen beide Praxen ein bereits gut funktionierendes Team mit, welches im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden soll. Weiter sagt er, dass ein Schwerpunkt auf die Weiterbildung von künftigen Ärztinnen und Ärzten gelegt werden soll. «Die Lumenpraxis ist eine Investition in die Zukunft», sagt Gassmann.

