Eich Unbekannter Lenker bremst Autofahrerin aus, verursacht Unfall und fährt davon – die Polizei sucht Zeugen In Eich kam es am Sonntagabend zu einem Autounfall, nachdem eine Autofahrerin von einem unbekannten Fahrzeuglenker bedrängt worden war. Der unbekannte Lenker entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. 07.11.2022, 12.27 Uhr

Am Sonntagabend kurz nach 21.15 Uhr war in Eich eine Frau auf der Überholspur der Autobahn A2 in Richtung Norden unterwegs, als ihr ein Auto auffuhr und sie mit Lichthupen bedrängte. Ein Wechsel auf den Normalstreifen entspannte die Situation nicht: Der unbekannte Autolenker wechselte ebenfalls auf die Normalspur. Er manövrierte sein Auto vor ihr Fahrzeug und bremste sie aus. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die Frau anschliessend nach links und fuhr gegen die Leitplanke. Das geht aus einer Mitteilung der Luzerner Polizei hervor.