Autobahn A2 bei Eich: Unfall führt zu Stau im Feierabendverkehr

Eich Geduld ist gefragt: Unfall auf der Autobahn A2 führt zu Rückstau im Feierabendverkehr Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen wurde eine Person leicht verletzt. Der Tunnel Eich ist derzeit nur einspurig befahrbar. 07.02.2023, 17.32 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A2 ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Norden nach dem Tunnel Eich.