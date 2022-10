Nationalratswahlen: Das wollen die Luzerner 2023 erreichen

Eidgenössische Wahlen Luzerner FDP und SVP wollen 2023 eine grosse Scharte auswetzen In exakt einem Jahr werden die National- und Ständeratsmitglieder gewählt. Hochspannung herrscht vor allem bei FDP, SVP, Mitte und GLP. Lukas Nussbaumer und Livia Fischer Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für FDP, SVP, Mitte und GLP wird der 22. Oktober 2023 ein ganz besonders spannender Tag. Sie haben entweder einiges zu gewinnen, oder viel zu verlieren. Warum, zeigt der Rückblick auf die letzten eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019.

Damals befand sich die GLP im Hoch, weil sie ihr 2015 verlorenes und 2011 erstmals gewonnenes Nationalratsmandat dank einem Plus an Wähleranteilen von 1,3 Prozent zurückholen konnte. Ebenso hochzufrieden war die damalige CVP und heutige Mitte, da sie ihre drei Sitze überraschend verteidigen konnte. Sie gewann als einzige bürgerliche Partei Wähleranteile dazu – immerhin 1,6 Prozent.

Katzenjammer herrschte dagegen bei SVP und FDP, die je einen Sitz verloren. Besonders bitter war der Wahltag für die Freisinnigen, die ihr seit Jahrzehnten gehaltenes zweites Mandat trotz Verbindung mit der Mitte einbüssten. Die SVP musste zwar wie die Mitte mit einem Sitzverlust rechnen, da der Kanton Luzern aufgrund der Bevölkerungsentwicklung ein Mandat abtreten musste.

Dennoch überraschte die Deutlichkeit der Niederlage – die 2015 zur stärksten Luzerner Partei aufgestiegene Partei büsste 3,7 Wählerprozente ein. Mit einem Rückgang von 2,9 Prozent kam die FDP etwas glimpflicher davon.

SP und Grüne konnten im Laufe des Wahltags beide auf einen zweiten Sitz hoffen – und verteidigten ihre Mandate deshalb letztlich locker. Die Grünen legten um 5,1 Prozent zu, die SP hielt den Status quo. Seither lautet die parteipolitische Zusammensetzung der neunköpfigen Luzerner Nationalratsdelegation so: Mitte 3 (-), SVP 2 (-1), FDP 1 (-1), SP 1 (-), Grüne 1 (-), GLP 1 (+1).

Bei neun von elf Ratsmitgliedern ist alles klar

Wer ein Jahr vor eidgenössischen Wahlen eine Prognose wagt, kann grandios scheitern, zumal dazwischen auch noch die Ausmarchungen um die fünf Regierungs- und 120 Parlamentssitze auf kantonaler Ebene stattfinden. Erschwerend dazu kommen offene Personalfragen: Yvette Estermann (SVP, seit 2007 im Amt) und Ida Glanzmann (Mitte, seit 2006) haben sich noch nicht entschieden, ob sie wieder antreten.

Estermann will die kantonalen Wahlen abwarten, Glanzmann will sich zurzeit nicht zu ihrer politischen Situation äussern. Will sie erneut nach Bern, bräuchte es dafür allerdings eine Ausnahmebewilligung ihrer Partei. Laut Statuten der Mitte ist die Amtszeit für Behördenmitglieder nämlich «in der Regel auf vier Legislaturperioden beschränkt». Bei den anderen Luzerner Bundesparlamentariern ist die Sache klar: Ausser Prisca Birrer-Heimo (SP, seit 2010) kandidieren alle wieder (siehe Grafik).

Doch welche Strategie müssen nun FDP und SVP wählen, um ihre Sitzverluste von 2019 wettzumachen? Mit welcher Taktik gelingt es Mitte und GLP, ihre Mandate zu verteidigen? Und wie könnten SP und Grüne ihre Vertretung in Bundesbern ausbauen?

FDP und SVP brauchen besonders starke Listen Die FDP scheiterte 2019 auch wegen einer im Vergleich zur Mitte schwachen Liste. Will sie in einem Jahr reüssieren, muss sie alles daransetzen, ihre besten Köpfe zu einer Kandidatur zu bewegen. Wahllokomotiven wie die im Amt verstorbenen Otto Ineichen (2012) und Albert Vitali (2020) sind derzeit allerdings keine in Sicht. Und ob die Partei nach dem Reinfall bei den letzten Wahlen erneut auf ein Zusammengehen mit der Mitte setzen wird, ist sehr fraglich. Aktuell genauso weit entfernt von einem Überfluss an zugkräftigen Frauen und Männern ist die SVP. Dazu kommt: Verbündete findet die vor 30 Jahren gegründete Partei wohl auch 2023 keine.

Mitte muss erneut alle Kräfte mobilisieren Die Mitte war im Herbst 2019 vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie einen aussergewöhnlich aktiven Wahlkampf mit acht (!) Listen führte. Alle, die in der Partei einen Namen hatten, fanden sich auf irgendeinem Wahlzettel, sie dies auf der Bauern-, einer reinen Frauen- oder auf einer der beiden JCVP-Listen. Gelingt ein solcher Kraftakt noch einmal, kann die Mitte ihren Status als stärkste Luzerner Partei 2023 verteidigen – und damit ihre Dreierdelegation in der Grossen Kammer.

Für GLP wird Sitzverteidigung trotz Hoch anspruchsvoll Die Grünliberalen haben einen Lauf und räumen seit 2019 bei jeder kantonalen Wahl ab. Ist das auch im kommenden Frühjahr in Luzern so, wäre das ein gutes Omen für den Herbst. Ein Selbstläufer werden die Ausmarchungen allerdings nicht. Das weiss die Parteileitung – und initiiert laufend neue Ortssektionen.

Halten wäre für SP und Grüne ein Erfolg Würden SP oder Grüne in einem Jahr einen Nationalratssitz dazu gewinnen, wäre das ein Grosserfolg, aber auch eine Riesenüberraschung. So muss die SP auf die weit über das eigene Lager hinaus auf hohe Akzeptanz stossende Prisca Birrer-Heimo verzichten. Die Rothenburgerin sammelte 2019 sogar deutlich mehr Stimmen als Albert Vitali und Peter Schilliger von der FDP. Spannend wird auch sein, ob es wie 2019 zum Schulterschluss zwischen SP, Grünen und GLP kommt. Ist dies der Fall und gelingt allen drei linken Kräften ein sehr guter Wahlkampf, kann dieses Lager durchaus ein viertes Mandat holen.

Ständeratsduo Müller und Gmür ist gesetzt

So spannend die Nationalratswahlen im Kanton Luzern werden, so langweilig dürfte es bei der Ausmarchung um die beiden Ständeratssitze zu- und hergehen. Damian Müller (FDP, seit 2015) und Andrea Gmür (seit 2019, vorher vier Jahre im Nationalrat) treten wieder an und dürften die Wiederwahl problemlos schaffen.

Wenn sich nun weitere prominente Köpfe – wie GLP-Nationalrat Roland Fischer – für einen Platz im Stöckli interessieren, hat das vor allem diesen Zweck: Aufmerksamkeit wecken, Stimmen holen und so das Nationalratsmandat verteidigen.

So aktiv waren die Luzerner Bundesparlamentsmitglieder bisher Seit seiner Wiederwahl in den Ständerat reichte Damian ­Müller (FDP) total 18 Motionen, Postulate oder parlamentarische ­Initiativen ein. Fünf Motionen kamen durch, drei weitere Vorstösse sind noch hängig. Kein Luzerner Bundesparlamentsmitglied reicht mehr Vorstösse ein als der Hitzkircher.

(FDP) total 18 Motionen, Postulate oder parlamentarische ­Initiativen ein. Fünf Motionen kamen durch, drei weitere Vorstösse sind noch hängig. Kein Luzerner Bundesparlamentsmitglied reicht mehr Vorstösse ein als der Hitzkircher. Zwei Motionen reichte Andrea Gmür seit ihrem Wechsel in den Ständerat ein. Beide wurden noch nicht abschliessend behandelt. Zu reden gab der kurzer Auftritt der Stadtluzernerin als Mitte-Fraktionschefin im Bundesparlament. Nach 14 Monaten im Amt trat sie ­zurück, um mehr Zeit für ihr Ständeratsmandat zu haben.

seit ihrem Wechsel in den Ständerat ein. Beide wurden noch nicht abschliessend behandelt. Zu reden gab der kurzer Auftritt der Stadtluzernerin als Mitte-Fraktionschefin im Bundesparlament. Nach 14 Monaten im Amt trat sie ­zurück, um mehr Zeit für ihr Ständeratsmandat zu haben. Ida Glanzmann aus Altishofen reichte in der laufenden Legislatur vier Motionen ein, wovon eine abgelehnt wurde und die restlichen noch hängig sind. Auf sich aufmerksam machte die Mitte-Nationalrätin insbesondere mit ihrem Engagement für die Kampfjetbeschaffung, zu der das Stimmvolk letztlich knapp Ja sagte.

aus Altishofen reichte in der laufenden Legislatur vier Motionen ein, wovon eine abgelehnt wurde und die restlichen noch hängig sind. Auf sich aufmerksam machte die Mitte-Nationalrätin insbesondere mit ihrem Engagement für die Kampfjetbeschaffung, zu der das Stimmvolk letztlich knapp Ja sagte. Zwei Motionen reichte Leo Müller (Mitte) seit Beginn der Legislatur ein, deren Behandlung im Rat erst noch bevorsteht. Der Ruswiler beschäftigt sich viel mit Landwirtschaftsthemen. Medienpräsenz erlangte er unter anderem durch Vorstösse zur Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest und zum Wolf.

(Mitte) seit Beginn der Legislatur ein, deren Behandlung im Rat erst noch bevorsteht. Der Ruswiler beschäftigt sich viel mit Landwirtschaftsthemen. Medienpräsenz erlangte er unter anderem durch Vorstösse zur Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest und zum Wolf. Priska Wismer reichte seit ihrer Wahl in den Nationalrat eine Motion ein, die noch hängig ist. Die Rickenbacher Mitte-Politikerin will die Windenergie vorantreiben. Zusammen mit ihrem Mann plante sie drei Anlagen auf dem Stierenberg. Gegen das Projekt wurde jedoch eine Initiative lanciert, welche das Ricken­bacher Stimmvolk im November 2021 angenommen hat.

reichte seit ihrer Wahl in den Nationalrat eine Motion ein, die noch hängig ist. Die Rickenbacher Mitte-Politikerin will die Windenergie vorantreiben. Zusammen mit ihrem Mann plante sie drei Anlagen auf dem Stierenberg. Gegen das Projekt wurde jedoch eine Initiative lanciert, welche das Ricken­bacher Stimmvolk im November 2021 angenommen hat. Sieben Motionen, ein Postulat sowie eine parlamentarische ­Initiative reichte Yvette Estermanns seit ihrer letzten Wiederwahl ein. Drei wurden abgelehnt, die restlichen sind noch hängig. Zu reden gaben ihre impfkritische Haltung sowie die Aussagen der Krienser SVP-Frau, dass die Ukraine-Krise kurz vor Kriegsausbruch «nachvollziehbar» und Putins Vorgehen nicht völkerrechtswidrig sei.

seit ihrer letzten Wiederwahl ein. Drei wurden abgelehnt, die restlichen sind noch hängig. Zu reden gaben ihre impfkritische Haltung sowie die Aussagen der Krienser SVP-Frau, dass die Ukraine-Krise kurz vor Kriegsausbruch «nachvollziehbar» und Putins Vorgehen nicht völkerrechtswidrig sei. F ranz Grüter reichte seit Dezember 2019 eine parlamentarische Initiative und neun Motionen ein. Von Letzteren sind drei noch hängig, zwei wurden angenommen. Wirbel um den Eicher SVPler gab es, weil er sich als Stiftungsrat einer Pensionskasse über Jahre hinweg hohe Provisionen auszahlen lassen haben soll. Auch haftete ihm das Image des «Putin-Verstehers» an, was für Furore sorgte.

reichte seit Dezember 2019 eine parlamentarische Initiative und neun Motionen ein. Von Letzteren sind drei noch hängig, zwei wurden angenommen. Wirbel um den Eicher SVPler gab es, weil er sich als Stiftungsrat einer Pensionskasse über Jahre hinweg hohe Provisionen auszahlen lassen haben soll. Auch haftete ihm das Image des «Putin-Verstehers» an, was für Furore sorgte. Seit Peter Schilliger (FDP) für den verstorbenen Albert Vitali in den Nationalrat nachgerückt war, reichte er fünf Motionen oder Postulate ein. Zwei erfolglos, die restlichen wurden noch nicht behandelt. Der Udligenswiler ist Vizepräsident der Luks-Gruppe. In den vergangenen Monaten war der Verwaltungsrat mit dem Neubau des Luzerner Kantonsspitals Wolhusen beschäftigt, dessen Neuausrichtung oft kritisiert wurde.

(FDP) für den verstorbenen Albert Vitali in den Nationalrat nachgerückt war, reichte er fünf Motionen oder Postulate ein. Zwei erfolglos, die restlichen wurden noch nicht behandelt. Der Udligenswiler ist Vizepräsident der Luks-Gruppe. In den vergangenen Monaten war der Verwaltungsrat mit dem Neubau des Luzerner Kantonsspitals Wolhusen beschäftigt, dessen Neuausrichtung oft kritisiert wurde. Prisca Birrer-Heimo reichte in der laufenden ­Legislatur sieben Motionen oder Postulate ein. Fünf davon sind noch hängig, zwei wurden ­abgelehnt. Die SP-Politikerin aus Rothenburg setzte sich in den vergangenen Jahren stark für den Konsumentenschutz ein und präsidierte die gleichnamige nationale Stiftung von 2011 bis zu diesem Frühling.

reichte in der laufenden ­Legislatur sieben Motionen oder Postulate ein. Fünf davon sind noch hängig, zwei wurden ­abgelehnt. Die SP-Politikerin aus Rothenburg setzte sich in den vergangenen Jahren stark für den Konsumentenschutz ein und präsidierte die gleichnamige nationale Stiftung von 2011 bis zu diesem Frühling. Insgesamt zehn Motionen, Postulate oder parlamentarische Initiativen reichte Michael Töngi in dieser Legislatur ein. Ein Vorstoss kam durch, einer wurde abgelehnt, die anderen noch nicht behandelt. Der Grüne Verkehrsexperte aus Kriens strebt eine umweltfreundliche Mobilität an.

in dieser Legislatur ein. Ein Vorstoss kam durch, einer wurde abgelehnt, die anderen noch nicht behandelt. Der Grüne Verkehrsexperte aus Kriens strebt eine umweltfreundliche Mobilität an. Zwei Postulate von Roland Fischer (GLP) kamen in den letzten drei Jahren durch. Eine parlamentarische Initiative und drei Motionen nicht, weitere sechs Motionen und Postulate sind hängig. Der Udligenswiler brachte den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum nach 30 Jahren wieder auf den Tisch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen