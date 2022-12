Einkommensschwellen 130'000 Franken reichen im Kanton Uri für die Top-5-Prozent – in Zug nicht einmal für die Top-20-Prozent Ein guter Verdienst ist relativ. Das zeigen Daten des Instituts für Wirtschaftspolitik der Uni Luzern. In der Region tragen Topverdienende viel zum Steuerertrag bei – trotzdem gibt es hier weniger Personen, die gar keine Steuern bezahlen. Alexander von Däniken und Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 06.12.2022, 10.00 Uhr

Staat braucht Geld! Auch dieses Jahr schreit das die Steuerrechnung heraus. Noch gut drei Wochen bleiben, um die Rechnung ohne Verzugszins zu begleichen. Doch welche Einkommensgruppen von natürlichen Personen tragen überhaupt am meisten zu den Steuereinnahmen des Staates bei? Und wie hoch ist der Anteil der Haushalte, die keine Steuern bezahlen müssen?

Antworten liefert ein Blick in die «Swiss Inequality Database» des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik der Universität Luzern (siehe Box). Jetzt sind die neuesten Zahlen von 2019 verfügbar.

Datenbank der Ungleichheit Die «Swiss Inequality Database» (SID, übersetzt: Schweizer Datenbank der Ungleichheit) zeigt die Entwicklung der Einkommensungleichheit in verschiedenen Grafiken. Sie wurde vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik der Universität Luzern entwickelt und basiert auf Steuerdaten aus allen Kantonen. Die Datenbank ist öffentlich zugänglich unter www.iwp.swiss/sid/. (avd)

Wo die Gutverdiener mehr verdienen

Dass in Zug und Schwyz mehr Menschen mit hohen Einkommen leben als zum Beispiel in Uri, ist keine Überraschung. Spannender ist, wie sich das auf die Einkommensschwellen auswirkt. Um zum Beispiel in die Kategorie der obersten 20 Prozent zu kommen, reichen in Uri 89’000 Franken, in Obwalden 93'000 und im Kanton Luzern 95'000 Franken.

In Nidwalden müssen es pro Jahr 104'000 Franken sein, in Schwyz 109'000 und in Zug 133'000 Franken. Die 130'000 Franken, welche im Kanton Uri also für die Top 5 Prozent reichen, sind in Zug nicht einmal ausreichend für die Top-20-Prozent.

Grösser sind die Unterschiede für das Top-0,1-Prozent der Einkommensstärksten. Hier gehört man im Kanton Uri ab 839'000 Franken dazu, im Kanton Zug erst ab 3,7 Millionen Franken.

Wer im Kanton Zug gemeldet ist, braucht schweizweit das höchste Einkommen, um zu den Topverdienenden zu zählen. Im Bild: das Zuger Regierungsgebäude. Bild: Stefan Kaiser (10. November 2021)

Unterschiede zwischen Luzern und Aargau gewachsen

Die Einkommensschwellen sind in der Zentralschweiz fast immer höher als in der übrigen Schweiz, wobei sie in Luzern gegenüber vergleichbaren Kantonen wie St.Gallen und Aargau stärker gestiegen sind. 1997 lagen die Schwellen für den Eintritt in das Top-1-Prozent in diesen drei Kantonen nur 2325 Franken auseinander, 2019 war die Schwelle in Luzern um ganze 47'000 Franken höher als in St.Gallen und im Aargau.

Ökonom Christoph Schaltegger. PD

Das ist laut Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern und Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik, keine Überraschung: «Ein Blick auf den Ressourcenausgleich des nationalen Finanzausgleichs bestätigt, dass Luzern im Vergleich mit St.Gallen und Aargau finanzkräftiger geworden ist.»

Über ein Fünftel der Einnahmen kommt von 1 Prozent

In vier Zentralschweizer Kantonen tragen die Topverdiener denn auch schweizweit am meisten zum Steueraufkommen in den Kantonen bei. So stammt jeweils über einen Viertel der Steuereinnahmen in Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Zug vom Top-1-Prozent der Steuerzahlenden. Auf den weiteren Plätzen folgen Genf und Basel-Stadt.

Die vier genannten Zentralschweizer Kantone liegen auch nach der Umverteilung der Top-1-Prozent-Steuereinnahmen über dem Schweizer Durchschnitt – aber nicht an der Spitze. Der Unterschied zwischen Einkommensanteilen vor und nach Steuern ist im Kanton Genf am grössten. Im Kanton Uri hingegen bleibt dem Top-1-Prozent nach Steuern im Vergleich zu vorher am meisten übrig.

Zwar gibt das Top-1-Prozent wegen der Progression verhältnismässig viel an Steuern ab, das Gros entfällt aber auf die Top-20-Prozent. In Schwyz tragen sie 82 und in Zug 85 Prozent zu den gesamten Einnahmen bei. Über dem Schweizer Durchschnitt sind Nid- und Obwalden mit jeweils rund 70 Prozent, darunter liegen Luzern und Uri mit rund 65 respektive 57 Prozent.

Nun entscheidet jeder Kanton nicht nur, wie stark er Gut- und Besserverdienende in die finanzielle Verantwortung zieht, sondern je nach Progression auch, bis zu welcher Einkommenshöhe Personen mit weniger Einkommen keine Steuern bezahlen müssen. Bei der direkten Bundessteuer sind die «Steuerschwellen» zwar für alle Kantone gleich, aber die Verteilung der Steuerpflichtigen variiert.

In Genf ist ein Drittel steuerbefreit, in Nidwalden ein Fünftel

Interessant ist, dass in Kantonen mit einem hohen Anteil an Spitzeneinkommen nicht nur deren Anteil am Steueraufkommen hoch, sondern auch der Anteil an steuerlich befreiten Steuerpflichtigen gering ist: Im Schweizer Durchschnitt bezahlen 26,5 Prozent der Steuerpflichtigen keine Steuern, in den Zentralschweizer Kantonen sind es durchs Band weniger.

Mit jeweils rund 19 Prozent ist es in Zug und Nidwalden weniger als ein Fünftel der Steuerpflichtigen. Zum Vergleich: In Genf muss ein Drittel der Steuerpflichtigen nichts bezahlen.

Dabei müsste es das Ziel sein, möglichst alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Steuerzahlende einzubinden, sagt Christoph Schaltegger dazu. «Denn der Staat ist für alle da. Und wer auch nur einen kleinen Teil zur Finanzierung der Staatsaufgaben beiträgt, hat dazu eine andere Einstellung.» Insofern sei die Zentralschweiz mit 75 bis 80 Prozent der Steuerpflichtigen, welche ihren Teil zu den Steuereinnahmen beitragen, auf dem richtigen Weg.

