Nottwil Diebe flüchten auf Baum – Polizei postet Bild: Ist die Luzerner Polizei jetzt sensationslustig? Ein Polizeihund, der zwei Diebe jagt, die schliesslich auf einen Baum flüchten – dieses Bild eines Zugriffs hat die Luzerner Polizei auf Facebook veröffentlicht. Tatverdächtige auf Bildern gab es bisher nie. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 10.02.2023, 11.32 Uhr

Zwei Gestalten stehen auf einem Baum, eine hält die Hand in die Höhe, die andere blickt hinter dem Stamm hervor. Davor steht ein Hund im Licht eines Scheinwerfers. Sein Schatten wächst bedrohlich auf die beiden Personen zu – und erinnert an die Umrisse von Batman. Nur einen Moment später dürften die beiden Personen auf dem Baum verhaftet worden sein. Ein am Einsatz beteiligter Polizist muss eine Kamera gezückt und die actiongeladene Situation fotografisch festgehalten haben: Das Foto hat die Luzerner Polizei Anfang Woche auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal gepostet, natürlich mit unkenntlich gemachten Gesichtern der mutmasslichen Diebe.