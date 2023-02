Einsiedeln - «Alle saufen zusammen – einfach geil»: Fasnächtler und Partygänger feiern am Nachtumzug

Alle vier Jahre findet jeweils am Samstag vor dem Schmutzigen Donnerstag der Nachtumzug in Einsiedeln statt. So zog es auch dieses Wochenende Fasnächtler und Partyfreudige in den Kanton Schwyz. Und vor Ort war man sich einig: Die Stimmung war «einfach geil».

Melissa Schumacher 12.02.2023, 12.06 Uhr