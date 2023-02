Kanton Luzern: Budget für E-Auto-Ladestationen wird knapp

Elektromobilität Nach einem Monat 12 Prozent verbraucht: Hat das Luzerner Förderprogramm für Ladestationen ein zu knappes Budget? Der Kanton Luzern beteiligt sich mit bis zu 400 Franken pro Parkplatz an der Basisinfrastruktur für E-Auto-Ladestationen. Nun zeigt sich: Das Budget von einer Million Franken dürfte knapp werden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Ladestationen für Elektroautos sind im Kanton Luzern so stark gefragt, dass die finanzielle Förderung bald an ihre Kapazitätsgrenze stösst. PD

Noch pusten die meisten Autos tonnenweise Stickstoff, Kohlenstoffdioxide und andere Treibhausgase in die Luft. Um das Klimaziel von netto null CO 2 -Emissionen bis 2050 zu schaffen, hat die EU kürzlich entschieden, ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor zuzulassen. Auch die Schweiz und mit ihr der Kanton Luzern wollen dafür Autos mit alternativen Antrieben wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge auf die Überholspur der individuellen Mobilität schicken. Dafür braucht es nicht nur genügend solcher Autos, sondern auch die passende Infrastruktur.

Um zu Hause ein Elektroauto laden zu können, braucht es eine entsprechende Ladestation, auch Wallbox genannt. Diese setzt wiederum Netzanschluss, Zähler, Lastmanagement und Verteiler voraus. Gerade Mieterinnen und Mieter sind hier auf den Goodwill der Eigentümerinnen und Eigentümer angewiesen.

Der Kanton Luzern unterstützt deshalb seit einem Jahr den Ausbau dieser Basisinfrastruktur mit maximal 400 Franken pro Parkplatz. Das gilt für bestehende Mehrfamilienhäuser oder für mindestens drei Einfamilienhäuser mit gemeinsamer Einstellhalle.

Mit 150’000 Franken gestartet

Kaum gestartet, wurde das Förderprogramm zum Erfolg. Von anfänglich eingestellten 150’000 Franken musste der Topf letztes Jahr zuerst auf 450’000, dann auf 1,1 Millionen Franken vergrössert werden. Für dieses Jahr hat der Kanton 1 Million Franken budgetiert. Doch schon nach einem Monat sind 122’744 Franken an Beiträgen zugesichert worden, wie die nun vorliegenden Zahlen für den Januar zeigen. Dem Programm droht also schon wieder eine zu schnelle Entladung.

Beim verantwortlichen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement ist noch keine Panik angesagt. Mediensprecherin Andrea Muff: «Eine verlässliche Prognose ist nach nur einem Monat nicht möglich. Die Gesuche können jeweils erst nach Installation eingereicht werden. Die Förderung im Jahr 2023 ist aber sehr gut angelaufen.» Die Frage nach einem Nachtragskredit stelle sich derzeit nicht.

Nachfrage unterschätzt

Warum wird so vorsichtig budgetiert? Bei der Schätzung des Mittelbedarfs hat sich die Dienststelle Umwelt und Energie laut Muff auf die Berechnungen des Bundes im Rahmen des inzwischen von der Stimmbevölkerung abgelehnten CO 2 -Gesetzes abgestützt. «Als 2022 die Förderung als Pilotprojekt im Förderprogramm Energie aufgenommen wurde, zeigte sich, dass die Nachfrage nach Förderbeiträgen unterschätzt wurde.» Deshalb seien die Mittel danach erhöht worden.

In diesem Januar seien bereits 23 Projekte mit knapp 700 Parkplätzen finanziell unterstützt worden. Letztes Jahr seien knapp 200 Projekte mit mehr als 5000 Parkplätzen unterstützt worden. Die meisten Gesuche trafen aus der Stadt Luzern ein (52), gefolgt von Kriens (16), Emmen (12), Horw (11), Vitznau (6) sowie Eschenbach, Hochdorf, Sempach und Sursee (je 5).

Immer mehr Elektroautos

Die Zahl der reinen Elektroautos ohne Hybridantrieb, die auf den Strassen im Kanton Luzern unterwegs sind, steigt jedenfalls weiter stark an. Vor zehn Jahren waren es gemäss Lustat Statistik noch 118, letztes Jahr bereits 4885. Und laut provisorischen Zahlen des Bundesamts für Statistik sind im Kanton Luzern allein im Januar dieses Jahres 142 Elektrofahrzeuge neu in Verkehr gesetzt worden – doppelt so viele wie im Januar 2022.

Beim Kanton Luzern geht man davon aus, dass die Elektroautos noch stärker an Fahrt aufnehmen. Im Planungsbericht «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» wird festgehalten, dass wegen der technischen und europapolitischen Entwicklung auch in der Schweiz damit zu rechnen ist, «dass bis 2035 emissionsfreie Fahrzeuge im Bereich der Personenwagen sowie der leichten Lieferwagen die Norm sind».

Wie sich diese Entwicklung zahlenmässig zeigt, dazu hat der Kanton Luzern keine Angaben. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge oder auch Antriebe mit erneuerbaren CO 2 -neutralen Treibstoffen tragen jedoch laut Andrea Muff wesentlich zum Erreichen der Klimaschutzziele bei.

Hohe Nachfrage fordert auch Installateure

Den Boom an heimischen Ladestationen spürt auch CKW. Das Zentralschweizer Energie- und Gebäudetechnikunternehmen hat letztes Geschäftsjahr über 1000 Wallboxes installiert. «Im laufenden Geschäftsjahr, das im Oktober begonnen hat, sind es bis jetzt 500», sagt Mediensprecher Marcel Schmid.

Gleichzeitig sei die dafür verantwortliche Abteilung für die Planung und Leitung von Elektromobilitätsprojekten von 3 auf 20 Personen gewachsen. Anders als bei den Solarpanels, wo seit über einem Jahr ein Material- und Personalengpass herrscht, könne man bei der Infrastruktur für Elektromobilität aktuell noch mit der Nachfrage Schritt halten. «Aber gerade der Fachkräftemangel wird uns die nächsten Jahre noch stark beschäftigen.»

Das Förderprogramm des Kantons ist aus Sicht von CKW enorm wichtig, um in der Mobilität von fossilen Brennstoffen wegzukommen, sagt Schmid. Denn: «In Neubauten ist heute meistens standardmässig alles auf die Installation von Ladestationen vorbereitet. Das Programm konzentriert sich aber auf das Umrüsten in bestehenden Mehrfamilienhäusern.»

Laden zu Hause bietet Vorteile

Über 90 Prozent der Ladevorgänge finden zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Entsprechend sei die Lademöglichkeit zu Hause eine Voraussetzung für den Kauf eines Elektroautos, sagt Schmid. Öffentliche Ladestationen seien zwar mittlerweile zahlreich und böten nicht selten ein sehr schnelles Laden. Dieses sei aber im Vergleich zum langsameren Laden auf Dauer weniger batterieschonend. Zudem koste der Strom zu Hause weniger und öffentliche Stationen stünden meist nicht gerade vor der eigenen Wohnung. «Darum sind Anreize wie das kantonale Förderprogramm für Eigentümerinnen und Eigentümer von älteren Mehrfamilienhäusern entscheidend.»

CKW bietet zum Thema Elektromobilität fürs Eigenheim eine kostenlose Beratung an. Diese sei sehr gefragt: «Wir haben täglich mehrere Anfragen und Beratungswünsche – per Telefon, aber auch per Mail», sagt Marcel Schmid. Meistens erkundigen sich Einfamilienhausbesitzerinnen, Stockwerkeigentümer oder Verwaltungsangestellte über die Machbarkeit, das Vorgehen oder den Preis. Die Installation einer Wallbox kostet je nach Leistung und Ausstattung zwischen 2300 und 3200 Franken. Einige Automarken bieten diesen Service ebenfalls an.

Bei den Beratungen geht es laut dem CKW-Mediensprecher auch um technische Fragen, zum Beispiel zur intelligenten Steuerung der Ladestation im Zusammenhang mit einer Solaranlage. Bei grösseren Anlagen in Überbauungen sei auch das Lastmanagement häufig ein Thema. Da geht es darum, dass nicht alle Ladestationen in einer Überbauung zur gleichen Zeit laden und so das Netz überlasten.