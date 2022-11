Eliane Müller und Sascha Ruefer über ihre Weinbar 1877

Geuensee «Wir betreten mit der Verantwortung Neuland»: Eliane Müller und Sascha Rufer äussern sich zur Pacht der Weinbar Musikerin Eliane Müller und Moderator Sascha Ruefer haben die Bar 1877 in Geuensee gepachtet. Das Promipaar hat sich bereits an seine Gäste gewandt – erstmals sogar mit einem gemeinsamen Bild. Martin Messmer Jetzt kommentieren 24.11.2022, 16.30 Uhr

Es ist die Gastro-Promisensation des Jahres: Sascheli werden Wirt. Konkret übernehmen Musikerin Eliane Müller und ihr Freund, SRF-Moderator Sascha Ruefer, die Weinbar 1877 in Geuensee, nahe ihrer Wohngemeinde Schenkon. In einem Newsletter der Bar 1877 wenden sich Sascheli jetzt erstmals an ihre künftigen Gäste. Dort sagt Sascha Ruefer, wieso er und Eliane sich entschieden haben, die Bar zu übernehmen. Ausschlaggebend war, dass Konzept, Ausrichtung und Personal übernommen werden konnten: «Für uns war das ein wesentlicher Punkt. Eliane und ich betreten mit der Verantwortung für die Weinbar Neuland und wissen um die Herausforderung. Anja und Andrea haben das Lokal mitgeprägt und sollen es auch weiter prägen», wird Sascha Ruefer im Newsletter zitiert. Anja und Andrea sind die Kräfte in Service und Küche des Lokals.

Und auch Eliane Müller kommt im Newsletter zu Wort. Sie sagt, dass durchaus auch kleinere konzeptionelle Anpassungen vorgenommen werden, allerdings nur «nach und nach», und bauliche Änderungen würden gar nicht vorgenommen. Ihr Vorgänger, Wirt Hans Winiker, habe «viel Herzblut in die Weinerei investiert» und einen Ort geschaffen, «der fasziniert, der anzieht und an dem sich die Menschen wohlfühlen. Sascha und ich waren vom ersten Besuch an begeistert. Dieses Gefühl wollen wir weitergeben. Etwas zu ändern, das so wunderbar funktioniert und Freude macht, wäre wenig sinnvoll», sagt Eliane Müller. Sie und Ruefer haben den Gastrobetrieb gepachtet, Besitzerin ist die Estermann AG.

Sascheli setzen auf Musik

Weiter erklären die beiden gemeinsam, dass sie vermehrt auf Musik setzen wollen. «Wir wollen vermehrt Musikerinnen und Musiker im 1877 auftreten lassen und planen Events, die das Lokal als wunderbaren Farbtupfer in der hiesigen Gastroszene weiter positionieren sollen», wird das Gastgeber-Paar zitiert. Laut dem Newsletter sei das Gastrolokal für das Paar ein zweites berufliches «Standbein nebst ihren angestammten Projekten». Eliane Müller dürfte also weiterhin auch selber musizieren, Sascha Ruefer weiter moderieren.

Das allererste Päärli-Bild von Sascheli

Und schliesslich präsentieren die beiden Gastroneulinge den Abonnentinnen und Abonnenten des 1877-Newsletters ein exklusives Bild: Das allererste gemeinsame Foto von Sascheli als Paar. Bisher gab es vom neuen Promipaar der Schweiz noch kein Bild, das die Musikerin und den Moderatoren gemeinsam zeigen würde. Auf dem Bild blicken die beiden zufrieden in ihre Zukunft als Gastronomen.

Das ist das erste Päärli-Bild von Sascheli. Bild: PD

Eliane Müller wird in diesen Tagen erstmals in der Bar arbeiten, um den Betrieb von Grund auf kennen zu lernen. Sie wird dabei von Hans Winiker betreut, der das Lokal die letzten Jahre erfolgreich als Pächter führte. Er gibt Müller und Ruefer gute Chancen, den Betrieb erfolgreich in die Zukunft zu führen, obwohl beide noch keine Erfahrung in der Gastronomie aufweisen können: «Ich bin optimistisch. Eliane hat ja die Wirteprüfung gemacht, und auch ich selber hatte keine Erfahrung, als ich damals die Bar übernommen hatte.» Und das Lokal habe bereits viele Stammgäste, «jetzt kommt noch das Umfeld des Paares dazu. Und die Geuenseer sind froh, dass sie hier ein gutes Restaurant vor Ort haben».

Ruefer zeitweise selbst am Tresen

Und vor allem seien die Gäste natürlich gespannt, wie sich das Promipaar in der Bar machen werde. «Viele Leute staunten, als sie dies vernahmen, und sie fragen sich etwa, ob auch Sascha Ruefer selber hinter dem Tresen stehen wird.» Laut Winiker werde hauptsächlich Eliane Müller in der Bar sein, aber Sascha Ruefer zeitweise ebenfalls, vor allem donnerstags oder freitags, «am Samstag sicher nicht», so Winiker.

Am 17. Dezember findet ein Abschiedsevent für Hans Winiker in der Bar 1877 statt, gleichzeitig werden Eliane Müller und Sascha Ruefer dort vorgestellt. Vom 18. Dezember bis 31. Januar bleibt die Weinbar dann geschlossen, ab 1. Februar 2023 empfangen dann Sascheli in der Bar 1877 ihre Gäste.

