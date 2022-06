Auto landet nach Kollision mit Zaun im Bach

Emmen 18-jähriger Autofahrer landet nach Kollision mit Zaun im Bach Im Industriegebiet Waldibrücke kam am Montagabend ein Autofahrer von der Strasse ab. Schliesslich landete es in einem Bach. Verletzt wurde niemand. 28.06.2022, 11.32 Uhr

Am Auto entstand ein Sachschaden von 10000 Franken. BiId: PD

In Emmen landete ein Auto in Waldibrücke in einem Bach. Der 18-jährige Autofahrer machte am Montagabend gegen 19.05 Uhr eine Rechtskurve auf der Feldmattstrasse. Bei der Beschleunigung seines Fahrzeugs brach das Heck des Auto aus, teilt die Luzerner Polizei mit. Danach kollidierte das Auto mit einem Zaun, durchbrach diesen und kam im angrenzenden Bach zum stehen.