Emmen Baugesuch für das kantonale Verwaltungsgebäude ist öffentlich aufgelegt Die öffentliche Auflage des Baugesuchs ist ein weiterer Schritt für die geplante kantonale Verwaltung am Seetalplatz. Voraussichtlich im Jahr 2026 werden mit dem Neubau 30 Dienststellen zusammengezogen. 06.02.2023, 15.25 Uhr

So soll das kantonale Verwaltungsgebäude dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Der Kanton Luzern hat das Baugesuch für den Neubau der Verwaltung am Seetalplatz in Emmen eingereicht, welches nun öffentlich aufliegt. «Damit ist ein weiterer Meilenstein erreicht», wird Regierungsrat Reto Wyss in einer Medienmitteilung der Finanzdirektion zitiert. Das Gesuch liegt ab sofort mit einer 20-tägigen Frist zur Einsicht öffentlich auf. Sobald die rechtskräftige Bewilligung vorliegt, kann mit dem Bau begonnen werden. Das geplante Projekt ist bereits am Seetalplatz ausgesteckt.