Teilfahrverbot Littauerberg wird auch in Emmen zum Politikum

Emmen/Luzern Durchgangsfahrverbot auf dem Littauerberg wird auch in Emmen zum Politikum Die Mitte/GLP-Fraktion kritisiert in einem Postulat, die Emmer Bevölkerung werde ungleich behandelt. 13.10.2022, 12.05 Uhr

Dass die Stadt Luzern und die Gemeinde Emmen beschlossen haben, den Durchgangsverkehr im Gebiet Littauerberg mit einem Teilfahrverbot zu unterbinden, gibt weiter zu reden. Die bürgerlichen Fraktionen des Grossen Stadtrats Luzern haben bereits eine dringliche Interpellation eingereicht. Nun doppelt die Mitte/GLP-Fraktion des Emmer Einwohnerrats mit einem dringlichen Postulat nach.

Darin kritisieren Mitte und GLP nicht die Massnahme an sich, sondern, für wen das Teilfahrverbot gilt. «Während sämtliche Bewohner des Littauerbergs als Anwohner gelten und durch das Emmer Fahrverbot dürfen, ist der ganze Emmer Siedlungsraum ausgenommen», heisst es im Postulat. «Aus unserer Sicht ist dies einerseits eine Ungleichbehandlung und andererseits führt das ebenfalls zu Mehrverkehr auf der Erlenstrasse, was ja gerade verhindert werden soll.» Die Verhinderung des Durchgangsverkehrs an sich sei im Hinblick auf die Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses Emmen Nord und die Sperrung der Rengglochstrasse «eine richtige und wichtige Massnahme», weil sonst «massiver Mehrverkehr» auf der Erlenstrasse zu erwarten wäre. (std)