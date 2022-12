Sursee spart dank neuer Energiezentrale 465 Tonnen Co2

Energie Dank neuer Energiezentrale: Sursee spart 465 Tonnen CO2 ein Das Surseer Quartier Isebahn-Vorstadt wird dank Abwärme aus der Industrie mit umweltfreundlicher Fernwärme versorgt. Hinter dem Projekt steht der Wärmeverbund Sursee. Sein Ziel: Künftig soll die gesamte Surseer Bevölkerung nachhaltig heizen können. Jonas Hess 07.12.2022, 05.00 Uhr

Die neue Energiezentrale Isebahn-Vorstadt in Sursee nutzt Abwärme zum Heizen. Bild: Jakob Ineichen (Sursee, 6. Dezember 2022)

Wenn beim Getränkeproduzenten Ramseier in Sursee Äpfel zu Most werden, wird viel Energie verwendet. Gleichzeitig erzeugt das Unternehmen beim Prozess Abwärme. Bisher gelangte das warme Wasser in die ARA, wo es ungenutzt geklärt wurde. Seit kurzem ist das anders. Die Ende November eröffnete Energiezentrale, die auf dem Gelände des Agrarriesen Fenaco – Besitzerin der Ramseier AG – realisiert wurde, nutzt die Abwärme als Energiequelle. Sie dient als Fernwärme zum Heizen von Gebäuden und zur Aufbereitung von warmem Wasser.