Energiekrise Auch die Gemeinde Malters beschliesst Energiesparmassnahmen Unter anderem werden die Räume in öffentlichen Gebäuden und Schulen weniger geheizt. 13.10.2022, 12.07 Uhr

Blick auf Malters. Bild: Dominik Wunderli (12. Oktober 2022)

Wie andere Gemeinden hat nun Malters angesichts der drohenden Mangellage Energiesparmassnahmen beschlossen. Unter anderem soll die Temperatur in den Büroräumen der Verwaltung, in Sälen und in Schulräumen auf 20 Grad reduziert werden, wie die Gemeinde mitteilt. Die Maximaltemperatur in der Turnhalle betrage 17 Grad, in Nebenräumen wie Toiletten und Lagern 15 Grad. Die Weihnachtsbeleuchtung werde örtlich begrenzt. Wo technisch umsetzbar, würden die Warmwasserhähne ab- respektive auf 25 Grad eingestellt.