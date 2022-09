Energiekrise «Eine Preiserhöhung ist unumgänglich»: In mehreren Zentralschweizer Destinationen wird das Skifahren teurer Den Zentralschweizer Bergbahnen weht ein rauer Wind entgegen: Hohe Energiekosten zwingen einige Destinationen zur Preiserhöhung bei den Saisonkarten und Tagespässen. Derweil versuchen die Skigebiete, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. Pascal Linder Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Skipass, Mittagessen und ein Kafi am Pistenrand – ein Tag auf der Skipiste geht ins Geld. Aufgrund der Energiekrise müssen die Gäste in einigen Skigebieten künftig noch tiefer in die Tasche greifen – auch in der Zentralschweiz: «Wir mussten die Preise um fünf Prozent erhöhen, weil die Energiekosten dermassen stark gestiegen sind», sagt etwa Martin Knüsel, Präsident und Geschäftsführer der Sportbahnen Marbachegg.

Skifahren in der Marbachegg wird teurer. Bild: PD/Unesco Biosphäre

Der Tagespass im kleinen Entlebucher Skigebiet wurde zwei Franken teurer, kostet neu 41 Franken. Für die Saisonkarte muss der Gast 20 Franken mehr bezahlen als noch im Jahr zuvor. «Neben dem Strom sind auch Diesel, den wir für unsere Pistenfahrzeuge brauchen, sowie Heizöl wesentlich teurer geworden», begründet Knüsel den Preisaufschlag. Auf der Marbachegg wurden die Preise erstmals seit acht Jahren erhöht.

Eine Million Franken höhere Energiekosten

Ähnlich tönt es bei den Verantwortlichen der Bergbahnen Sörenberg, wo die Saisonkarte drei Prozent teurer wurde. Neu kostet die Saisonkarte 770 Franken, im Vorverkauf bezahlt man 693 Franken. René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, sagt:

René Koller. Bild: Dominik Wunderli

«Eine Preiserhöhung ist leider unumgänglich, da wir mit rund einer Million Franken höheren Energiekosten rechnen müssen.»

Koller fügt an: «Durch die Preiserhöhung bei den Skitickets können wir die Mehrkosten bei weitem noch nicht decken.»

Bei den Tagespässen hingegen sei keine generelle Preiserhöhung vorgesehen. Die Bergbahnen Sörenberg wechseln jedoch auf ein dynamisches Preismodell, wie es bereits in vielen grösseren Skigebieten üblich ist – die Preise können also von Tag zu Tag variieren. Konkrete Details zum neuen Preismodell würden in den nächsten Tagen kommuniziert. Koller verrät einzig: Frühbuchen lohnt sich.

Im Skigebiet Sörenberg werden dynamische Preise eingeführt. Bild: Nadia Schärli (Sörenberg, 26. Dezember 2022)

Auch das Skivergnügen auf dem Stoos im Kanton Schwyz wird teurer: Bei der Tageskarte gibt es einen Preisaufschlag von zwei Franken – allerdings nur, wenn das Ticket am Schalter der Talstation gekauft wird. Wer hingegen den Skipass online kauft, zahlt weiterhin den alten Preis von 52 Franken. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet im Online-Vorverkauf bis Ende November 580 Franken.

Auch Schneekanonen brauchen Strom: Die Tageskarte auf dem Stoos wird zwei Franken teurer. Bild: Pascal Linder (Stoos, 31. Dezember 2021)

Das Skigebiet Mythenregion verkündet ebenfalls höhere Preise. Die Saisonkarte wurde 20 Franken teurer, für die Tageskarte zahlen Erwachsene zwei Franken mehr. Der Preis für die Tageskarte beträgt 49 Franken. Grund für den Preisanstieg sei nicht die Energiekrise, sondern allgemein höhere Kosten, wie die Mythenregion auf Anfrage mitteilt. Der Preisanstieg sei entsprechend schon länger geplant gewesen.

Für die Saisonkarte auf dem Hoch-Ybrig zahlen Erwachsene heuer 740 Franken, 30 Franken mehr im Vergleich zum Vorjahr. Wer die Karte bis am 15. November kauft, kann damit auch im Sommer alle Anlagen gratis nutzen. Der Tagespass wurde zwei Franken teurer und kostet nun 57 Franken.

Auf Anfrage heisst es bei der Hoch-Ybrig AG: «Die Preise wurden angepasst, weil die Energiekosten massiv in die Höhe gestiegen sind. Auch der Diesel ist massiv teurer geworden.» Hinzu kämen erhöhte Preise bei der Materialbeschaffung und steigende Lohnkosten. In den letzten vier Jahren blieben die Preise auf dem Hoch-Ybrig unverändert, weshalb ohnehin eine Preiserhöhung vorgesehen gewesen sei.

Im Kanton Nidwalden, bei den Bergbahnen Klewenalp-Stockhütte, wurden die Preise um drei bis fünf Prozent erhöht. Will man als Erwachsener am Schalter einen Tagespass kaufen, zahlt man neu 54 statt 51 Franken. Im Onlineverkauf wenden die Bergbahnen Klewenalp-Stockhütte das dynamische Preismodell an, auch dort ist mit ähnlichen Preiserhöhungen zu rechnen. «Neben der angespannten Lage im Energiebereich gibt es weitere Kostentreiber wie die allgemeine Teuerung», argumentiert Marketingleiter Rolf Gubelmann.

Hier bleiben die Preise unverändert

Nicht überall wird das Wintersport-Vergnügen im kommenden Winter mehr kosten: Der Schneepass Zentralschweiz, gültig in 15 Skigebieten, ist zum unveränderten Preis von 1130 Franken für Erwachsene erhältlich.

Ausserdem teilen die drei grössten Zentralschweizer Skigebiete Melchsee-Frutt, Skiarena Andermatt sowie die Titlis Bergbahnen mit, dass vorerst keine generelle Preiserhöhungen vorgesehen sind. Urs Egli, Leiter Marketing bei Engelberg-Titlis, sagt etwa:

Urs Egli. Bild: PD

«Wir werden konstant beobachten, wie sich unsere Kosten entwickeln. Allenfalls müssen wir im Winter 23/24 die Preise anpassen.»

Bei den Titlis-Bergbahnen hat sich das dynamische Preismodell etabliert. «Unsere Skitageskartenpreise richten sich dynamisch nach der Nachfrage», erklärt Egli. Dieses Modell sei zu Krisenzeiten zusätzlich von Vorteil, da die Preise sich den Marktgegebenheiten automatisch anpassen.

Bei der Ski-Arena Andermatt, dem grössten Skigebiet der Zentralschweiz, kostet die Tageskarte 89 Franken – gleich viel wie im Vorjahr. Die Gäste können neu mit dem Tagespass auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn nutzen, letztes Jahr kostete dies vier Franken extra. Stefan Kern, Medienverantwortlicher von Andermatt Swissalps, über die Energiekrise:

«Wir überwachen die Entwicklung laufend und halten uns allfällige Preisanpassungen bevor.»

In der Skiarena Andermatt gibt es vorerst keinen Preisaufschlag. Bild: Manuela Jans-Koch (Andermatt, 18. April 2022)

Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt, spricht nicht nur von höheren Stromkosten, auch Ersatzteile für Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen seien zwischen 10 und 20 Prozent teurer geworden. Weshalb auf Melchsee-Frutt trotzdem auf eine Erhöhung der Ticketpreise verzichtet wurde?

«Wir wollen unsere Kunden nicht übermässig strapazieren. Uns nützt es nichts, wenn wir die Preise erhöhen, dadurch aber Gäste ausbleiben.»

Ersatzteile für Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen seien zwischen 10 und 20 Prozent teurer geworden, wie der Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee Daniel Dommann erklärt. Bild: Pascal Linder (Melchsee-Frutt, 16. Dezember 2021)

Bund könnte Skibetrieb einstellen

Auch wenn die Ticketpreise nicht überall steigen: Von der drohenden Strommangellage sind alle Bergbahnen betroffen. Adrian Bühlmann ist Geschäftsführer vom Branchenverband Transportunternehmungen Zentralschweiz. Wie er sagt, sind die Bergbahnen derzeit im stetigen Austausch untereinander, um über die drohende Strommangellage zu beraten – es bestehe auch Kontakt zu Behörden und Politik.

Im Juli präsentierte der Bundesrat einen Stufenplan, den es bei etwaiger Stromknappheit zu befolgen gilt. Inwiefern die Skigebiete betroffen wären, ist noch unklar. Theoretisch könnte der Bund bei den Bergbahnen den Stecker ziehen. Doch so weit dürfte es gemäss Bühlmann gar nicht erst kommen:

«Wir gehen davon aus, dass wir mit freiwilligen Einsparungen schlimmere Szenarien verhindern können.»

So sparen die Bergbahnen Strom

Gemäss dem Branchenverband Seilbahnen Schweiz sind die Bergbahnen für rund 0,3 Prozent des landesweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Insbesondere im November und Dezember sind viele Skigebiete auf Strom für die technische Beschneiung angewiesen. Freiwillige Massnahmen, um Energie zu sparen, sind derweil bei allen Zentralschweizer Skigebieten ein Thema, wie Bühlmann erklärt.

Rolltreppen und Beleuchtungen ausschalten, weniger heizen in Gebäuden sowie die Fahrgeschwindigkeit der Skilifte drosseln. Das sind die meist genannten Massnahmen, welche die Zentralschweizer Skigebiete ins Auge fassen. Aber auch die Betriebszeit der Bahnen wird, wenn möglich reduziert, wie Martin Knüsel von den Sportbahnen Marbachegg erklärt:

«In Randzeiten, wenn niemand auf dem Lift ist, werden wir die Anlage vorübergehend ausschalten.»

