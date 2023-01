Trienger Firma wegen Strompreisen am Rande des Ruins

Energiekrise Hohe Strompreise: Trienger Familienbetrieb bangt um Existenz Für das Familienunternehmen Ottiger Gastro + Food AG aus Triengen haben sich die Stromkosten mehr als verdreifacht. Bereits sind erste Grosskunden abgesprungen, die Familie plagen Existenzängste. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Marcel Ottiger sitzt am Stammtisch des Landgasthofs Kreuz in Triengen. Der 21-Jährige ist seit kurzem in den Familienbetrieb eingestiegen. Dereinst soll er die Firma in dritter Generation führen. Doch das «Kreuz» ist mehr als eine Beiz. 1978 hat Marcels Grossvater Werner sen. begonnen, eigene Gewürzmischungen herzustellen. Mittlerweile produziert das Unternehmen auch Saucen, Bouillons oder Suppen. Rund 20 Angestellte beschäftigt die Familie Ottiger.