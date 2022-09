Luzern: Mit diesen Massnahmen will der Kanton Energie sparen

Energiekrise Verzicht auf Warmwasser und kühlere Schulzimmer: Mit diesen Massnahmen will der Kanton Luzern Energie sparen Nur noch 20 Grad in Schulzimmern und eingeschränkte Nutzung von elektronischen Geräten: Der Kanton Luzern folgt mit seinem Massnahmenpaket der Strategie des Bundes. 29.09.2022, 15.32 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat hat ein Massnahmenpaket vorgestellt, wie in den kantonalen Infrastrukturen Energie gespart werden soll. So wird etwa die Raumtemperatur in Büros und Schulzimmern auf 20 Grad begrenzt und die Warmwasserfunktion der Wasserhähne wird ausgeschaltet. Mit den beschlossenen Massnahmen folgt die Luzerner Regierung der Strategie des Bundes.