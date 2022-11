Luzerner Regierungsrat nimmt SVP und Umweltverbände in Pflicht

Energiekrise Luzerns Wirtschaftsdirektor Fabian Peter: «Die Ablehnung verstehe ich ehrlich gesagt nicht» Die drohende Mangellage ist für Fabian Peter eine Chance, um die Energiewende zu beschleunigen. Dafür brauche es aber die Kompromissbereitschaft von SVP, Umweltverbänden und Hausbesitzern, sagt der Luzerner FDP-Regierungsrat. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Fabian Peter, gelernter Sanitärinstallateur und Heizungszeichner, dreht als Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor die Radiatoren in seinem Büro auf eine tiefe Stufe. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. Oktober 2022)

Die Luft im Korridor des Ostflügels im Luzerner Regierungsgebäude ist kühl, als Fabian Peter zum Interview in sein Büro lädt. Ein Gegensatz zu den heisslaufenden nationalen Diskussionen rund um die drohende Energiemangellage in diesem Winter. Der 46-jährige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor aus Inwil nimmt Stellung zur aktuellen Lage.

Fabian Peter, wie beurteilen Sie die Energiesicherheit im Kanton Luzern derzeit?

Fabian Peter: Im Moment befinden wir uns sowohl auf Stufe Bund wie auch im Kanton in der ersten Phase: Die Gasspeicher im nahen Ausland sind gut gefüllt, unsere Stauseen ebenfalls, es besteht also im Moment keine Notlage. Die Bevölkerung wird in dieser Phase fürs Energiesparen sensibilisiert, wobei der Bund bei der Energieversorgung generell und in Notlagen im Besonderen die Federführung innehat.

Vieles ist also entweder vom Bund abhängig oder auch von den Stromkonzernen. Wie machtlos fühlen Sie sich als Regierungsrat?

Gar nicht, weil wir die Zuständigkeiten kennen und unsere Aufgaben wahrnehmen. Als Kanton müssen wir mithelfen, dass es nicht zu einer Energiemangellage kommt. Und falls es dazu kommt, müssen wir uns gut vorbereiten, um die Situation bestmöglich zu bewältigen. Das geht in der jetzigen Phase, indem wir zusammen mit dem Bund und den Gemeinden die Bevölkerung sensibilisieren und dabei selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

Ende September hat der Kanton Massnahmen kommuniziert, ohne Zahlen zu nennen. Einen Tag später teilte die Stadt Luzern anschaulich mit, man wolle im Winter 1,2 Millionen Kilowattstunden einsparen. Warum haben Sie keine konkrete Zahlen genannt?

Wir haben uns bei den Massnahmen auf die Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren sowie des Bundes abgestützt. Es ist uns wichtig, dass unter den Kantonen eine möglichst grosse Einheitlichkeit besteht. In der Corona-Pandemie wurde der Flickenteppich ja kritisiert. Ausserdem war uns wichtig, dass die Massnahmen zügig beschlossen und umgesetzt werden. Mittlerweile konnten aber Zahlen ermittelt werden. So haben alle kantonalen Liegenschaften zusammen einen Energieverbrauch von ungefähr 30 Gigawattstunden pro Jahr. Bereits mit den Sofortmassnahmen können wir in diesem Winter 5 bis 10 Prozent einsparen.

Das Sparziel in den kantonalen Gebäuden liegt also bei mindestens 1,5 Millionen Kilowattstunden. Einige Massnahmen kommen etwas gar spät. Warum wurden bisher unbenutzte Räume beleuchtet?

Selbstverständlich werden Räume, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, nicht beleuchtet. Bei der Massnahme, auf die Sie Bezug nehmen, geht es darum, dass in einem Raum auch bei kurzer Nichtbenutzung das Licht nicht brennt. Hier sensibilisieren wir unsere Mitarbeitenden noch stärker, das Licht auszuschalten. Uns ist ganz wichtig, dass der Kanton Luzern als Vorbild wahrgenommen wird. Jede Kilowattstunde zählt!

Haben Sie wirklich das Gefühl, dass der Kanton der Vorbildrolle gerecht wird? Zum Beispiel könnte die Beleuchtung an Kantonsstrassen zumindest in bestimmten Zeiten ausgeschaltet werden.

Das haben wir diskutiert, ist zur Zeit aber aus Sicherheitsgründen noch kein Thema. Auch Haftungsfragen spielen eine Rolle: Wenn bei ausgeschalteter Strassenbeleuchtung ein Unfall passieren würde, könnte der Kanton unter Umständen zur Verantwortung gezogen werden.

Andere Massnahmen sind weniger heikel, aber trotzdem noch nicht umgesetzt worden. Warum sind zum Beispiel Heizkurven nicht schon längst an Nutzungszeiten ausgerichtet worden?

Wir haben tatsächlich ein Bündel von Massnahmen, die im Planungsbericht Klima und Energie aufgelistet sind. Aber der Bericht ist erst diesen Frühling vom Kantonsrat beraten und positiv zur Kenntnis genommen worden. Die Umsetzung der Massnahmen muss geordnet und aufeinander abgestimmt erfolgen, gerade auch in Bezug auf gesetzliche Anpassungen. Wir tragen nun der Brisanz dieses Themas so gut wie möglich Rechnung, indem wir die gesetzlichen Anpassungen zweiteilen: in dringliche mit rasch umsetzbaren Massnahmen und in weniger dringliche. Die dringlichen Gesetzesanpassungen werden noch in diesem Jahr im Regierungsrat beraten und nächstes Jahr dem Kantonsrat vorgelegt.

Bis dahin müssen Sie sich auf kantonaler Ebene also auf das Wiedergeben der Kampagne des Bundes beschränken. Nützt das überhaupt etwas?

Im September lag der Verbrauch von Haushalten und Firmen laut einer aktuellen Statistik von Swissgrid um 13 Prozent niedriger als der Durchschnittswert des Vergleichsmonats der vergangenen sieben Jahre. Das zeigt, dass das Prinzip der Eigenverantwortung im Zusammenhang mit der Sensibilisierungskampagne des Bundes funktioniert. In den kantonalen Immobilien wurden in den letzten Wochen Verbrauchswassermengen, Luft- und Wassertemperaturen und damit der Energieverbrauch reduziert.

Als Regierungsrat haben Sie auch persönlich eine Vorbildfunktion. Welche Energiesparmassnahmen setzen Sie zu Hause um?

Ich habe das Glück, in einem Minergiehaus leben zu können. Die Solarzellen auf dem Dach liefern übers Jahr gesehen genügend Strom. Im Winter werden aber auch wir auf externe Energie angewiesen sein. Ich habe die Raumtemperatur heruntergedreht und die Luftzirkulation auf eine tiefere Stufe gestellt. Wir achten zudem konsequent darauf, Stand-by-Geräte auszuschalten und nur das nötigste Licht brennen zu lassen.

Nun leben viele Luzernerinnen und Luzerner nicht in einem Minergiehaus, sondern in Altbauten mit Gasheizung oder in Mehrfamilienhäusern mit einer zentralen Öl- oder Gasheizung.

Dessen bin ich mir bewusst, und mir ist auch bewusst, dass energieeffizientes Wohnen derzeit noch ein Privileg ist. Umso stärker will ich mich als Regierungsrat dafür einsetzen, dass die ganze Bevölkerung möglichst rasch nachhaltige und vom Ausland unabhängige Energiequellen nutzen kann. Ein wichtiger Schritt war die Einführung des neuen kantonalen Energiegesetzes 2019. Der zweite wichtige Schritt ist die nun anstehende Revision.

Dafür brauchen Sie politische Unterstützung. Doch die SVP hat zum Beispiel das kantonale Energiegesetz bis zum Schluss bekämpft. Wie wollen Sie die Partei für sich gewinnen?

Die Ablehnung verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Klimapolitik ist Energiepolitik ist Sicherheitspolitik: Diese Gleichung wird uns seit Beginn des Angriffskriegs durch Russland vor Augen geführt. Indem wir auf eine vom Ausland unabhängige Energieproduktion setzen, lösen wir eine Kernforderung der SVP ein. Und der Einsatz umweltfreundlicher Energie wie Wasser- und Windkraft sowie Photovoltaik sorgt für Arbeitsplätze und Wertschöpfung im eigenen Land.

Auch von der politischen Gegenseite spüren Sie Widerstand. Verschiedene Umweltverbände wehren sich gegen den Bau von Wasser- und Windkraftanlagen.

Der Widerstand von den Umweltverbänden und anderen Kreisen ist teilweise schwer verständlich. Dogmatisches Neinsagen bringt uns nicht weiter. Ich appelliere auch an Anwohnerinnen und Anwohner künftiger Windkraftanlagen, sich einzubringen – aber konstruktiv. Die Mentalität «Windenergie ja, aber nicht bei mir», bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Hoffnung macht mir der kürzlich auf eidgenössischer Ebene beschlossene Ausbau der Wasserkraft.

Sie wollen also im Kanton Luzern weiterhin auf den Ausbau der stark umstrittenen Windkraft setzen?

Ja, längerfristig braucht es Windenergie, Wasserkraft und Photovoltaik. Einerseits bietet die Windkraft ein grosses Potenzial, und andererseits liefert sie im Winter Energie, wenn der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Anlagen sinkt. Bei der Windenergie schauen wir, dass das Bewilligungsverfahren vereinfacht wird. Bei der Wasserkraft gibt es im Kanton Luzern kaum mehr Potenzial. Und bei der Photovoltaik konnten wir bei der CKW darauf hinwirken, dass sich das Produzieren und Einspeisen von eigenem Solarstrom ins Netz seit diesem Jahr lohnt.

Dafür gibt es Lieferengpässe bei den Solarpanels, was uns zum drohenden Energieengpass diesen Winter zurückführt. Stehen Sie als Wirtschaftsdirektor mit Grossverbrauchern wie Swiss Steel in regelmässigem Kontakt?

Was die drohende Energiemangellage betrifft, ist wie gesagt in erster Linie der Bund zuständig. Aber selbstverständlich ist das Thema in regelmässigen Treffen mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften präsent. Bei Bedarf nehmen aber auch Grossverbraucher wie Swiss Steel Kontakt mit mir auf. Gerade dieses Unternehmen ist mit einem Stromverbrauch von knapp demjenigen der Stadt Luzern potenziell sehr betroffen.

Fabian Peter (46) ist seit 2019 Luzerner Regierungsrat und Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements. Zuvor war der FDP-Politiker und zweifache Familienvater Gemeindeammann von Inwil und Kantonsrat.

