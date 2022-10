Energiekrise So wollen Luzerner Gemeinden Strom sparen Das Ideen-Spektrum reicht von «Wir prüfen» und «Wir weisen auf die kantonale Website hin» bis zu «Abschalten der Strassenbeleuchtung» oder «Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung». René Meier Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

So wie in Zell machen es derzeit viele Gemeinden: CKW-Elektriker Joel Fleischli stellt eine Strassenlaterne auf LED um. Bild: Patrick Hürlimann (26. September 2022)

Duschen statt Baden, LED-Lampen einsetzen, nicht verwendete Geräte ganz ausschalten und die Wohnung nicht zu stark heizen: Der Bund hat eine Sparkampagne im Hinblick auf den befürchteten Energiemangel im Winter gestartet. Mit einfachen Tipps soll so die Bevölkerung zum freiwilligen Stromsparen motiviert werden. Inserate wurden auch in dieser Zeitung geschaltet.

Doch nicht nur die Bevölkerung, auch die Wirtschaft und die öffentliche Hand sollen sich Optimierungen für ihren Energieverbrauch überlegen. Darum hat der Schweizerische Städteverband bereits Ende August ein Merkblatt verfasst, das als Orientierungshilfe für stromsparwillige Städte und Gemeinden dienen soll.

Letzte Woche haben der Kanton und die Stadt Luzern Massnahmen kommuniziert. Doch was haben die Luzerner Gemeinden vor? Wir haben nachgefragt, ob und was für Massnahmen geplant sind. Von den 80 Gemeinden haben 61 auf eine Anfrage dieser Zeitung reagiert.

Während einige Gemeinden keine konkreten Handlungsmassnahmen sehen, ist das Thema Stromsparen bei anderen sehr wohl ein Thema. So reduzieren Ebikon, Horw, Nottwil oder Schenkon beispielsweise die Weihnachtsbeleuchtung, andere Gemeinden wie Hitzkirch, Hochdorf, Meierskappel, Root oder Wauwil verzichten in diesem Jahr ganz darauf.

Stellvertretend für viele Gemeinden sagt der Hitzkircher Gemeinderat Lukas Elmiger: «Die Bevölkerung soll auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten oder da und dort auch mal eine Lampe abschalten.»

Lampen auf LED umrüsten – Temperaturen senken

Ein grosses Thema ist in den angefragten Gemeinden auch die Strassenbeleuchtung: Viele Gemeinden stellen in diesen Wochen und Monaten komplett auf LED um oder haben dies bereits getan. LED-Lampen haben laut CKW-Sprecher Marcel Schmid verschiedene Vorteile: Die Lampen brauchen nicht nur deutlich weniger Strom, sie sind auch dimmbar.

Damit lässt sich auch die Lichtverschmutzung deutlich reduzieren. So hatte etwa Rain geprüft, ob sich die Quartierbeleuchtung zwischen Mitternacht und 5 Uhr ausschalten lässt. Laut Gemeinderat Hubert Rigert stehen aber die Kosten für die Anpassung in keinem Verhältnis zu den Kosten für die Beleuchtung, worauf die Gemeinde darauf verzichtet hat.

Die Strassenbeleuchtung dient in erster Linie der Sicherheit von Fussgängern und Velofahrenden. Aus diesem Grund empfehlen die CKW die lokal begrenzte Ausschaltung der Strassenbeleuchtung nicht. Falls eine akute Mangellage vorliegt, beauftragt der Bund die Kantone, Verbrauchseinschränkungen zu erlassen. Beschliesst der Kanton, dass die Strassenbeleuchtung ausgeschaltet werden soll, können die CKW dies zentral umsetzen.

Raumtemperatur senken – Solaranlagen installieren

Weiteres Sparpotenzial bietet die Heizeinstellung. Viele angefragten Gemeinden senken die Raumtemperatur freiwillig. Beispiel Emmen: Die Gemeinde hat die Raumtemperatur in sämtlichen Verwaltungs- und Schulgebäuden um zwei Grad sowie in den Sporthallen um drei Grad gesenkt.

Die Wassertemperatur im Hallenbad Mooshüsli wurde um ein Grad gesenkt, wie Philipp Bucher, Leiter Kommunikation, sagt. Auch Hochdorf will im Rathaus, in den Schulen, im Werkhof, in der ARA und im Kulturzentrum Braui die Temperatur um «mindestens zwei Grad» senken, wie die Gemeinde mitteilt.

Zudem geben die meisten angefragten Gemeinden ihren Einwohnerinnen und Einwohnern Stromspartipps – in der Regel über die Gemeindezeitung oder die Website. Einige Gemeinden gehen noch weiter: In Mauensee beispielsweise kommen Mitglieder der Umwelt- und Energiekommission persönlich vorbei, um den Einwohnerinnen und Einwohnern konkrete Spartipps zu geben. «Wir wollen aufzeigen, dass Strom gespart werden kann, ohne, dass es wehtut», sagt der zuständige Gemeinderat Mario Gsell.

Andere Gemeinden gehen mit gutem Beispiel voran und haben auf ihren Dächern Solaranlagen installiert oder heizen die gemeindeeigenen Liegenschaften CO 2 -neutral wie Dagmersellen oder Escholzmatt-Marbach. Daneben sind Altbüron, Dagmersellen, Egolzwil, Eich, Mauensee, Pfaffnau, Roggliswil, Schwarzenberg mit dem Label «Energiestadt» zertifiziert.

Sie verpflichten sich, Massnahmen im Bereich Energie umzusetzen. Darauf hat Grosswangen bewusst verzichtet: «Statt teure Zertifizierungen hat die Gemeinde in den letzten Jahren in energiesparende Massnahmen investiert. So ist der 2018 neu eröffnete Fussballplatz als einer der ersten dieser Art in der Schweiz mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet worden», sagt Gemeindepräsident Beat Fischer.

Direkt zu Ihrer Gemeinde Adligenswil

Aesch

Alberswil

Altbüron

Altishofen

Ballwil

Beromünster

Buchrain

Büron

Buttisholz

Dagmersellen

Dierikon

Doppleschwand

Ebikon

Egolzwil

Eich

Emmen

Entlebuch

Ermensee

Eschenbach

Escholzmatt-Marbach

Ettiswil

Fischbach

Flühli

Geuensee

Gisikon

Greppen

Grossdietwil

Grosswangen

Hasle

Hergiswil

Hildisrieden

Hitzkirch

Hochdorf

Hohenrain

Honau

Horw

Inwil

Knutwil

Kriens

Luthern

Luzern

Malters

Mauensee

Meggen

Meierskappel

Menznau

Nebikon

Neuenkirch

Nottwil

Oberkirch

Pfaffnau

Rain

Reiden

Rickenbach

Roggliswil

Römerswil

Romoos

Root

Rothenburg

Ruswil

Schenkon

Schlierbach

Schongau

Schötz

Schüpfheim

Schwarzenberg

Sempach

Sursee

Triengen

Udligenswil

Ufhusen

Vitznau

Wauwil

Weggis

Werthenstein

Wikon

Willisau

Wolhusen

Zell

Die Gemeinde will Mitte Oktober entscheiden, welche Massnahmen zum Stromsparen ergriffen werden. Laut Geschäftsführerin Esther Müller ist Folgendes vorgesehen: Die Beleuchtung auf den Strassen soll weiter gedämpft werden. Bei der Weihnachtsbeleuchtung sollen der Perimeter und die Dauer eingeschränkt werden. In der Verwaltung sollen vermehrt alle elektrischen Geräte bei Nichtnutzung vollständig ausgeschaltet sowie die Mitarbeitenden sensibilisiert werden. In den Gebäuden soll die Beleuchtung überprüft werden. Zudem soll die Bevölkerung vermehrt mit Newsletterbeiträgen der Umwelt- und Energiekommission beliefert werden.

keine Angaben

Die Gemeinde wird sämtliche Auflagen und Empfehlungen des Kantons umsetzen und hat kein eigenes Massnahmenpaket geschnürt.

Die Gemeinde ist seit Jahren als Energiestadt zertifiziert. Daher sind in den letzten Jahren die Systeme schrittweise ersetzt worden. So sind Schulhaus und Verwaltung mit einer PV-Anlage belegt. Wenn es sinnvoll, wird laut Gemeinderat Andreas Meyer im Schulhaus und bei der öffentlichen Beleuchtung LED eingebaut. Die Gemeinde nutzt die Chance, um die Bevölkerung für die Thematik zu sensibilisieren, dies vor allem dort, wo Lichter nicht gelöscht werden oder Geräte im Stand-by laufen.

Die Gemeinde hat sich vor einem Jahr, unabhängig von der Krise, dafür entschieden, auf dem ganzen Gemeindegebiet die gesamte öffentliche Beleuchtung auf LED umzustellen. Die Arbeiten für diese Umstellung werden diesen Herbst ausgeführt, damit LED auf die Wintermonate bereitsteht.

keine Angaben

Die Gemeinde klärt und prüft zurzeit in Koordination mit den übergeordneten Stellen Massnahmen.

keine Angaben

Die Mangellage Energie ist an der nächsten Gemeinderatssitzung ein Thema. Die Gemeinde wird laut Gemeindepräsidentin Prisca Vogel mögliche Sparmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen diskutieren.

Die Gemeinde prüft verschiedene Massnahmen zum Stromsparen. Diese sind aber aktuell noch nicht spruchreif.

Der Gemeinderat hat Massnahmen zum Stromsparen noch nicht abschliessend beraten und beschlossen. «Als Gemeinde mit dem Energiestadt-Label überprüfen und optimieren wir laufend den Energieverbrauch», sagt Gemeindepräsident Markus Riedweg. Viele gemeindeeigene Liegenschaften werden CO 2 -neutral geheizt (Holzschnitzel) und einige sind auch mit Fotovoltaikanlagen ausgerüstet.

Der Gemeinderat hat entschieden, ab sofort Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs umzusetzen. Unter anderem wird ab Beginn der Heizperiode die Raumtemperatur in allen öffentlichen Gebäuden gesenkt. Zudem verzichtet die Gemeinde laut Gemeindeschreiber Marcel Herrmann auf die Beleuchtung in den öffentlichen Gebäuden, sofern genügend Tageslicht vorhanden ist. Es werden alle elektronischen Geräte, insbesondere auch die Computer, bei Nichtgebrauch vollständig ausgeschaltet. Ausserdem sind alle Mitarbeitenden aufgefordert, an ihrem Arbeitsplatz energiesparende Massnahmen zu berücksichtigen. Die Gemeinde plant Investitionen, dass die restlichen Leuchtmittel bei der Strassenbeleuchtung ersetzt werden, welche bisher noch nicht mit LED-Lampen ausgerüstet wurden.

keine Angaben

Die Raumtemperatur in Turnhallen und in Gängen der Schulanlagen wird reduziert. Zwar soll es Stand heute auch in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung im Dorf geben, jedoch mit optimierten respektive gekürzten Betriebszeiten. Selbes gilt für die Aussenbeleuchtung von Schulanlagen und des Gemeindehauses. Auch die Mitarbeitenden der Verwaltung sollen sparsam mit Energie umgehen. Nachts werden die Lamellen an den Fenstern der Verwaltung konsequent geschlossen, wodurch der Wärmeverlust reduziert wird. Die Innentemperatur der Gemeindeliegenschaften soll die 21-Grad-Marke nicht übersteigen. Elektrische Geräte werden bei Nichtgebrauch konsequent abgestellt. Zudem sind Mitarbeitende angehalten, die Kippfenster nicht zu öffnen, sondern stossweise zu lüften. Ebenfalls soll nicht unnötig warmes Wasser verbraucht werden. Energiesparen für die Gemeindeverwaltung Ebikon ist nicht erst seit heute ein Thema. Seit Jahren wird auf einen haushälterischen Umgang gesetzt. Aktuell wird beispielsweise die Strassenbeleuchtung sukzessive auf LED umgerüstet. Zudem installiert die Gemeinde auf ihren Liegenschaften seit Jahren Fotovoltaikanlagen. Heute sind das Gemeindehaus, das Zentrum Höchweid und sämtliche Schulhäuser sowie zwei Drittel der Kindergärten mit FV-Anlagen ausgerüstet, eine Ausnahme bildet das Provisorium im Höfli. Weiter sind zwei Schulhäuser, ein Kindergarten und das Zentrum Höchweid ans Fernwärmenetz angeschlossen. Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer werden von der Gemeinde finanziell unterstützt, wenn Abklärungen zum Energiesparen am Gebäude getätigt werden.

Die Gemeinde ist seit 2012 Energiestadt und hat sich verpflichtet, Massnahmen im Bereich Energie umzusetzen. Entsprechend hat die Gemeinde schon viele Massnahmen umgesetzt: Auf dem Schulhausdach sowie dem Werkhof hat die Gemeinde eine FV-Anlage installiert. Die Gemeinde hat das Schulhaus energietechnisch saniert und die Strassenbeleuchtung in einer ersten Etappe auf LED-Leuchten umgestellt. Zudem fördert die Gemeinde den Bau von FV-Anlagen auf privaten Gebäuden. Auch fürs nächste Jahr sind laut Gemeinderat Roland Wermelinger zahlreiche Massnahmen geplant: So soll unter anderem die Ölheizung im Schulhaus durch eine Erdsonden-Wärmepumpe ersetzt und ein Beratungsangebot für die Einwohner bei der Gebäudesanierung angeboten werden.

Die Gemeinde Eich darf sich seit dem Jahr 2021 Energiestadt nennen. «Die Gemeinde ist seit einigen Jahren und unabhängig der bevorstehenden Strommangellage daran, einen Beitrag zum Stromsparen zu leisten», sagt Roger Bannwart, Geschäftsführer der Gemeinde Eich. Die Gemeinde habe im Zuge der Erlangung des Energiestadt-Labels ein energiepolitisches Programm erstellt. Unter anderem seien folgende Projekte umgesetzt:

Die Gemeinde nimmt eine Vorbildfunktion bei der Gebäudetechnik von gemeindeeigenen Gebäuden wahr (Ersatz fossile Heizmedien, Umrüstung Beleuchtung auf LED, etc.).

Die gesamte öffentliche Beleuchtung wurde auf LED-Technologie umgerüstet und eine bedarfsgerechte Steuerung der Strassenbeleuchtung eingerichtet.

Auf gemeindeeigenen Schulgebäuden bestehen schon seit einigen Jahren FV-Anlagen.

Die Gemeinde hat die Raumtemperatur in sämtlichen Verwaltungs- und Schulgebäuden um zwei Grad sowie in den Sporthallen um drei Grad gesenkt. Die Wassertemperatur im Nichtschwimmerbecken im Hallenbad Mooshüsli wurde um ein Grad gesenkt. In der Gemeinde werden laut Kommunikationsleiter Philipp Bucher weitere Massnahmen umgesetzt: So wird beispielsweise die Schaltdauer bei den Lichtbewegungsmeldern in den Verwaltungsgebäuden reduziert, die Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen umgesetzt und sowohl Verwaltungs- und Schulpersonen als auch die Bevölkerung fortlaufend fürs Stromsparen sensibilisiert (Lichter konsequent löschen; Geräte wie Drucker oder Monitore über Nacht vom Strom trennen; Storen abends und übers Wochenende runterlassen, etc).

Der Gemeinderat befürwortet grundsätzlich die Umsetzung von Sparmassnahmen. Im Austausch mit der Energie- und Umweltkommission werden aktuell mögliche Sparmassnahmen geprüft (Weihnachtsbeleuchtung, Strassenbeleuchtung, Liegenschaften, Verwaltung usw.). Die Gemeinde gibt der Bevölkerung bereits regelmässig Stromspartipps, einerseits via Crossiety-App und Gemeinde-Website. «Wir möchten damit die Bevölkerung mit einfach umsetzbaren Tipps weiter sensibilisieren», sagt die zuständige Gemeinderätin Tanja Bieri.

Die Gemeinde hat bereits letztes Jahr beschlossen, die gemeindeeigene Strassenbeleuchtung auf LED mit bedarfsgerechter Steuerung umzurüsten. Diese Massnahme wird in den kommenden Wochen umgesetzt. «Die Planung einer FV-Anlage auf dem Dach des Schulhauses wird der Gemeinderat in absehbarer Zeit in Angriff nehmen», sagt Gemeindepräsident Andreas Müller. Weitere Massnahmen sind aktuell nicht geplant.

keine Angaben

In der Gemeinde sind die Vorschläge für Stromsparmassnahmen in Diskussion, wobei für die neuen Vorschläge noch keine Beschlüsse gefasst wurden. So sollen Strassen- und Sportplätze-Beleuchtungen auf LED umgerüstet werden. Die öffentlichen Gebäude sind gemäss Gemeindeschreiber Anton Kaufmann weitgehend (über 90 Prozent), an die gemeindeeigene Holzschnitzel-Fernheizung in Marbach und in Escholzmatt an diejenige der Sägerei Bucher angeschlossen. Die Gemeinde prüft die Installation von FV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. So ist beispielsweise auf dem Alters- und Pflegezentrum Sunnematte im Jahr 2024 eine FV-Anlage geplant. Zudem ist auf Turner eine Windparkanlage in Planung. Die Gemeinde warte auf den Teilrichtplan Windenergie des Kantons Luzern. Messungen würden laufen und könnten Ende Oktober abgeschlossen werden.

Die Gemeinde hat bereits vor den Empfehlungen des Bundes diverse Massnahmen eingeleitet. So wird am Standort in Kottwil nach den Herbstferien ein neues Schulhaus bezogen. Das Schulhaus ist mit einer FV-Anlage ausgerüstet und wird dann auch noch einen Wärmeverbund anschliessen. Das Schulhaus in Ettiswil wurde bereits zum grössten Teil auf LED umgerüstet. Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung ist die Gemeinde schon länger daran, sukzessive auf LED umzustellen. Aktuell prüft der Gemeinderat weitere Möglichkeiten wie Temperaturreduktion in den öffentlichen Gebäuden, die Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung zu bestimmten Zeiten sowie mögliches Vorziehen von geplanten Umrüsten auf LED. «Die Gemeinde wird an die Bevölkerung appellieren, dass zum Beispiel mit Weihnachtsbeleuchtung nachhaltig umgegangen oder wenn möglich in diesem Jahr verzichtet werden soll», sagt Gemeindepräsident Samuel Kreyenbühl.

Sämtliche Beleuchtung der Gemeindestrassen wurde in den letzten fünf Jahren auf LED gewechselt. Auf der Hauptstrasse sind immer noch die alten Lampen im Einsatz. Eine Teilausschaltung der Strassenbeleuchtung in der Nacht können nur die CKW ansteuern und der Auftrag muss vom Kanton erteilt werden. Der Gemeinderat würde eine Teilabschaltung begrüssen, sagt Gemeindepräsident Josef Vogel. Im Gemeindehaus hängen LED-Lampen, die Raumtemperatur wird um zwei Grad gesenkt. Beim Schulhaus ist der grösste Teil der Beleuchtung mit LED ausgerüstet. Die Beleuchtung wird mit Bewegungsmeldern gesteuert. Die Sportanlagenbeleuchtung wird über den Winter ausser Betrieb bleiben, die Heizung in den Schulzimmern wird am Wochenende reduziert und in der Turnhalle ganz abgeschaltet. Fischbach hatte bis jetzt noch nie eine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung und somit sei dieses «Problem» bereits gelöst.

keine Angaben

keine Angaben

Die Gemeinde plant einerseits Optimierungen bei der Beleuchtung (Reduktion der Dauer und Einsatz von LED-Lampen, sofern nicht bereits umgestellt) und anderseits sollen die Temperaturen in den öffentlichen Gebäuden möglichst tief gehalten werden. Zusätzlich hat die Gemeinde je eine Fotovoltaikanlage auf den beiden Schulhäusern sowie auf dem Zentrum Mühlehof. Die Weihnachtsbeleuchtung in Gisikon ist fast ausnahmslos mit Kerzen ausgestattet (siehe www.lichterweg-gisikon.ch). Dieser Lichterweg kann somit auch in diesem Jahr durchgeführt werden. Zusätzlich wird die Bevölkerung im gemeindeeigenen Publikationsorgan und auf der Website auf das Thema Stromsparen hingewiesen.

keine Angaben

keine Angaben

Die Gemeinde hat bis jetzt bewusst kein Label wie Energiestadt angestrebt. Statt teure Zertifizierungen hat die Gemeinde laut Gemeindepräsident Beat Fischer in den letzten Jahren in energiesparende Massnahmen investiert. So ist der 2018 neu eröffnete Fussballplatz als einer der Ersten dieser Art in der Schweiz mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet worden. Ebenfalls wurde bereits die Beleuchtung sämtlicher Gemeindestrassen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. In diesem Zusammenhang wird bedauert, dass der Kanton eine solche Umrüstung in der Gemeinde vorläufig nicht umsetzen will, trägt doch die Gemeinde diese Stromkosten. Weiter wurden und werden die Dächer der gemeindeeigenen Gebäude sukzessive mit Solaranlagen bestückt. Nächstes Jahr sollen das Betagtenzentrum Linde und das Gebäude der Gemeindeverwaltung mit den Alterswohnungen saniert und energietechnisch aufgewertet werden. Auch da sollen Solaranlagen installiert werden.

«Stromsparen ist ein Dauerthema und wird regelmässig diskutiert», sagt Gemeindepräsident Thomas Röösli. Um einen Beitrag zu leisten, hat die Gemeinde die Strassenbeleuchtung (inkl. Quartiere) auf LED umgerüstet. Zudem werden Investitionen in die Umrüstung auf LED-Leuchten im Schulhaus geplant und budgetiert.

Der Gemeinderat beobachtet die Situation und verfolgt die Geschehnisse. Er wird in der Oktoberausgabe der Gemeindezeitung die Bevölkerung auf die kantonale Website «Mangellage Energie» hinweisen.

Der Gemeinderat prüft aktuell das Sparpotenzial. Die Mitarbeitenden wurden aufgefordert, Vorschläge in ihrem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich zu melden. Daraus sollen in einem zweiten Schritt mögliche Massnahmen abgeleitet werden.

Die Gemeinde will bedarfsgerecht auf die Strommangellage reagieren. Im Fokus hat die Gemeinde etwa die Schulinfrastruktur. Die Gemeinde prüft, ob und wie beispielsweise die Temperatur reduziert werden kann. Zudem soll die Bevölkerung im Gemeindeblatt auf das Thema sensibilisiert werden. «Die Bevölkerung soll auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten oder da und dort auch mal eine Lampe abschalten», sagt der zuständige Gemeinderat Lukas Elmiger. Der Wechsel auf LED sei langfristig ein Thema. Die Gemeinde sieht es als Aufgabe, Firmen darauf hinzuweisen, dass man in der Nacht die Beleuchtung etwas herunterdimmt.

Die Gemeinde will mit diversen Massnahmen konsequent ihren Teil zur Reduktion des Energieverbrauchs beitragen. Geplant sind laut der zuständigen Gemeinderätin Gaby Oberson die Senkung der Temperatur im Rathaus sowie in Schulen und Sportanlagen um mindestens zwei Grad. Sämtliche Geräte in allen öffentlichen Betrieben und Schulen dürfen nicht im Stand-by-Modus bleiben, sondern müssen komplett ausgeschaltet werden. Die Beleuchtung wird – soweit zumutbar – reduziert. Die Gemeinde will das Umrüsten auf LED fördern. Auf die herkömmliche Weihnachtsbeleuchtung Gwärb und auf den grossen Weihnachtsbaum auf dem Brauiplatz wird verzichtet. Die Strassenbeleuchtung wird reduziert und wo möglich abgeschaltet. In der Schule sensibilisieren Lehrpersonen für richtiges Lüften der Schulzimmer. Die Gemeinde tritt der Energiespar-Alliance bei.

Das Stromsparen stellt ein ökonomisches Grundprinzip dar, welchem die Gemeinde Hohenrain bis anhin schon folgte und auch weiterhin folgt. In diesem Sinne bringt die prognostizierte Stromknappheit keine Veränderung.

Die Gemeinde hat das Sparpotenzial bei der gesamten, gemeindeeigenen Infrastruktur geprüft und wird eine entsprechende Optimierung im Bereich der öffentlichen Beleuchtung vornehmen.

Die Gemeinde will die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren und vorwärtsmachen bei der Umrüstung auf LED. Verzichtet wird etwa auf die Sterne an den Kandelabern sowie die Beleuchtung der Bäume auf dem Mittelstreifen der Kantonsstrasse.

keine Angaben

Die Gemeinde hat bereits seit längerer Zeit Massnahmen ergriffen, um Strom in Eigenproduktion zu erzeugen. So sind bei zwei Neubauprojekten in Knutwil und St.Erhard entsprechende Fotovoltaikanlagen erstellt worden, welche als ZEV (Zusammenschluss zum Eigenstromverbrauch) mit eigenen Liegenschaften, aber auch Privaten betrieben werden. Ebenso wird aktuell ein Heizverbund realisiert, welche diverse gemeindeeigene und private Liegenschaften mittels Holzschnitzeln aus einheimischen Wäldern mit Wärme versorgt. Gleichzeitig ist geplant, in den nächsten zwei Jahren die öffentliche Beleuchtung mit LED (inkl. Bewegungssensoren) auszustatten. Die Gemeinde verfügt auch über keine Weihnachtsbeleuchtung auf den Strassen.

Wir werden auch die Bevölkerung über unsere Gemeindezeitschrift mit Energiespartipps bedienen. Gleichzeitig kümmern wir uns auch um Vorkehrungen im Falle eines Blackouts, wie Geschäftsführer Hanspeter Rinert sagt. Weitergehende Massnahmen sind nicht vorgesehen (zum Beispiel Reduktion von Nutzungszeiten öffentlicher Infrastrukturen wie Hallen usw.).

Der Stadtrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche unter anderem den eigenen Stromverbrauch der Stadt im Hinblick auf eine drohende Mangellage optimieren soll. Das Stadthaus ist diesbezüglich als Minergie-Plus-Gebäude bereits sehr fortschrittlich unterwegs, indem es Energie produziert und Wärmeenergie aus dem Abwasser gewonnen wird. Voraussetzung für effektives Stromsparen ist, dass wir gute Kenntnis über den eigenen Verbrauch haben. «Was wir nicht messen können, können wir nicht lenken», sagt Stadtrat Maurus Frey. Konkret werden sicherlich Massnahmen in der öffentlichen Beleuchtung und der weiteren Optimierung des eigenen Stromverbrauchs (messen, ausschalten, optimieren, beibehalten) ergriffen. Wichtig ist der Stadt auch, dass die Handlungen unter den Gemeinden abgestimmt und ausgetauscht werden. Der Verband Luzerner Gemeinden ist hierbei zusammen mit dem Kanton gefordert.

keine Angaben

Das Thema Stromsparen ist an einer der nächsten Gemeinderatssitzungen traktandiert. An dieser sollen diverse Massnahmen diskutiert werden. Die Gemeinde prüft Massnahmen wie Temperatursenkungen in den gemeindeeigenen Räumlichkeiten der Verwaltung, Schule oder Turnhalle. Auch wird das Sparpotenzial bei der Strassenbeleuchtung und bei der Weihnachtsbeleuchtung eruiert und diskutiert. Des Weiteren gibt es im aktuellen Gemeindeorgan Energiespartipps für die Bevölkerung.

Die Gemeinde ist Energiestadt und setzt seit 2015 kontinuierlich Stromsparmassnahmen um. Alle Strassenlampen sind auf LED umgerüstet worden, die Lampen in der Schule werden in den Herbstferien auf LED umgerüstet», schreibt der zuständige Gemeinderat Mario Gsell. Zudem hat die Gemeinde schon mehrmals Spartipps im Infoblatt publiziert. Gsell: «Mitglieder der Umwelt- und Energiekommission kommen persönlich nach Hause vorbei, um den Einwohnerinnen und Einwohnern konkrete Energiespartipps zu geben.» Es gehe darum aufzuzeigen, dass Strom gespart werden könne, wo es nicht wehtue, etwa Geräte nicht im Stand-by-Modus laufen lassen oder Glühbirnen durch LED-Lampen zu ersetzen.

Die Gemeinde befasst sich mit dem Thema Energiesparen und erstellt im Moment einen Massnahmenkatalog für die Umsetzung von Energiesparmöglichkeiten in der Verwaltung, den Schulen und den Aussenstellen. Als kurzfristige Massnahme sei in der vorletzten Woche die Wasser- und Raumtemperatur im Hallenbad gesenkt worden, wie die zuständige Gemeinderätin Karin Flück Felder auf Anfrage sagt. Ein weiteres Energiesparpotenzial besteht bei den Raumtemperaturen während der Heizmonate, den Beleuchtungen und den sonstigen Energieverbrauchern. Entsprechende Massnahmen werden an der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Thema wird auch die Weihnachtsbeleuchtung sein.

Die Gemeinde hat bislang beschlossen, auf Weihnachtsbeleuchtungen (Strasse, Gemeindehaus, Schulhaus) zu verzichten.

keine Angaben

Die Gemeinde hat sich bereits früh mit den alternativen Technologien zur Stromgewinnung (mittlerweile wohl bald Standard) auseinandergesetzt. Beim Neubau des Schulhauses wurde daher bereits vor Jahren entschieden, auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage zu installieren. Durch diese Fotovoltaikanlage kann seit geraumer Zeit ein namhafter Stromanteil selber produziert werden, wodurch ein klarer Beitrag zur Stromersparnis für die Allgemeinheit entsteht. Des Weiteren sieht der Gemeinderat laut Angaben von Gemeindepräsident Reto Steinmann im Aufgaben- und Finanzplan für die kommenden Jahre vor, diverse Leuchtmittel im öffentlichen Raum durch stromsparende Leuchten zu ersetzen. Zudem wird der Einsatz zusätzlicher Fotovoltaikanlagen zur Eigenstromproduktion, insbesondere bei der Sanierung des Verwaltungsgebäudes ab 2023, intensiv geprüft.

Die Gemeinde hat ihre Gemeindebetriebe beauftragt, Sparmassnahmen zu prüfen und diese in eigener Regie umzusetzen.

Die Gemeinde ist aktiv bemüht, Stromsparmassnahmen umzusetzen. So werden die Heiztemperatur und die Betriebszeiten der Lüftungsanlagen reduziert. Die Warmwassertemperatur wird auf 50 Grad gesenkt und nur einmal wöchentlich auf 64 Grad erhitzt. Die Gemeinde will laut Auskunft von Gemeindeschreiber Silvan Hodel die Strassen- und Wegbeleuchtungen optimieren, Informationsbildschirme abschalten und den Brunnen auf dem Vorplatz des Zentrums Sagi früher abschalten. Zusätzlich werden die Mitarbeitenden auf Stromsparmassnahmen sensibilisiert. Die Gemeinde möchte auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht ganz verzichten. An den Kandelabern möchte die Gemeinde stromsparende LED-Beleuchtung anbringen. Sicher verzichtet wird auf den grossen Weihnachtsbaum.

Die Gemeinde erarbeitet derzeit einen Massnahmenkatalog. Sie kann derzeit noch keine Details bekanntgeben.

«Pfaffnau ist als nachhaltige Gemeinde und als Energiestadtgemeinde ohne Energiemangel bereits stark engagiert», sagt Gemeindepräsidentin Sandra Cellarius. So seien die Strassenleuchten auf LED umgerüstet worden. In Abklärung sei, ob die Beleuchtung gedimmt werden könne. Im Schulhaus St.Urban sei die Beleuchtung bereits auf LED umgestellt worden, die Anpassung in den restlichen Liegenschaften werden geprüft. Das Schulhaus Pfaffnau soll 2023 eine FV-Anlage erhalten. Zudem werden die Gebäude laufend in Bezug auf Energieoptimierung angeschaut.

Die Gemeinde versucht mit Optimierungen und Reduktionen der Raumtemperaturen in Verwaltungs- und Schulgebäuden durch das Winterhalbjahr, Einsparungen zu erzielen. In den Schulferien werden zusätzlich die Heizleistungen in den Schulzimmern abgesenkt. Bei der öffentlichen Beleuchtung wurde geprüft, ob sich die Quartierbeleuchtung jeweils von circa Mitternacht bis um 5 Uhr ausschalten lässt. Leider würden sich Anpassung der CKW an den Verteilkästen und ein späterer Rückbau auf 9000 Franken belaufen. Dieses Geld ist nicht budgetiert, und ist im Verhältnis der Kosten der Quartierbeleuchtung in Rain von 12’000 Franken pro Jahr unverhältnismässig. Wenn der Kanton die Hauptstrassenbeleuchtung ausschalten würde, wären auch automatisch die Quartierstrassenbeleuchtungen gelöscht ohne eine Umrüstung. Daher wartet die Gemeinde vorerst mit autonomen Abschaltungen in den Quartieren noch ab, teilt der zuständige Gemeinderat Hubert Rigert mit.

keine Angaben

Die Gemeinde plant für Jahr 2023, die Beleuchtung im öffentlichen Raum auf LED-Leuchten umzustellen. Bereits seit mehreren Jahren betreibt die Gemeinde eine Fotovoltaikanlage. Weitere Fotovoltaikanlagen seitens der Gemeinde sind laut Gemeindeschreiber Stefan Huber in Planung. Bereits seit mehreren Jahren wird in den Quartieren, insbesondere auch zwecks Reduktion von Lichtemissionen (Lichtverschmutzung), die öffentliche Beleuchtung ab 00.30 Uhr abgeschaltet.

Roggliswil als Energiestadt versucht schon heute, die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen. Die Gemeinde mache Einsparungen, wo es möglich sei und wo es auch Sinn mache, schreibt der zuständige Gemeinderat Beat Steinmann. «So wird heute bereits die Strassenbeleuchtung in den Quartierstrassen über Nacht komplett ausgeschaltet.»

Der Gewerbeverein verzichtet auf das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung, wie Geschäftsführer Fabian Kathriner mitteilt. Die Beleuchtung der Strassen soll im Jahr 2024 auf LED umgestellt werden. Zudem soll der Ein- und Ausschaltzeitpunkt der Strassenbeleuchtung optimiert werden. Hardware soll bei Nichtbenutzung komplett von Strom getrennt werden.

Im Gemeinderat ist das Stromsparen bis anhin noch nicht traktandiert.

Die Gemeinde hat bereits verschiedene Massnahmen beschlossen: So wird die Raumtemperatur in den Schulhäusern und im Gemeindehaus um ein bis zwei Grad gesenkt. Die Gemeinde verzichtet zudem auf die Weihnachtsbeleuchtung. Mitarbeitende, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler werden auf den sparsamen Umgang mit Energie aufmerksam gemacht. Insbesondere achtet die Gemeinde auf das konsequente Ausschalten der Beleuchtung und von Geräten (Stand-by-Modus). «Bereits in der Vergangenheit haben wir die komplette Strassenbeleuchtung in Root auf die LED-Technik umgebaut», sagt Geschäftsführer André Wespi. Zudem verbaut die Gemeinde in den öffentlichen Gebäuden seit einigen Jahren nur noch LED-Leuchten. In allen Räumen, in denen das Lichterlöschen gerne vergessen geht, sind Bewegungsmelder installiert. Dank dieser bereits umgesetzten Massnahmen haben wir in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf mehr.

Derzeit sind alle Gemeinderessorts damit beauftragt, Sparpotenzial aufzuzeigen. Mit der Umsetzung der möglichen Massnahmen wird im Laufe des Oktobers begonnen.

Die Gemeinde hat noch keine konkreten Handlungsmassnahmen zum Stromsparen beschlossen. Sie wird sich an den kantonalen und nationalen Massnahmenplänen orientieren und diese verfolgen. Die Bevölkerung von Ruswil wird entsprechend über diese Pläne informiert und damit animiert, Strom einzusparen.

Der Gemeinderat befasst sich mit dem Thema Stromsparen. Die Gemeinde werde als Vorbildfunktion einige Massnahmen einleiten, aber sicher nicht in Über-Aktivismus verfallen, wie Gemeindeschreiber Reto Weibel sagt. So werde die Raumtemperatur sowie das Licht in den öffentlichen Gebäuden reguliert. Fluchtlichtanlagen und allgemeine Beleuchtungen werden zurückgefahren. Die Weihnachtsbeleuchtung werde eventuell um einige Stunden weniger lange leuchten gelassen.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung über das Thema Stromsparen gesprochen und beschlossen, die Energiekommission miteinzubeziehen, teilt Gemeindeschreiberin Claudia Lustenberger mit. Die Gemeinde verfüge über eine beratende Energiekommission. Ein Punkt werde sein, allfällige Vorschläge für das Stromsparen in der Gemeinde zu diskutieren und dem Gemeinderat zu präsentieren.

keine Angaben

Die Gemeinde Schötz ist bestrebt, Strom zu sparen. Das Thema ist an der nächsten Gemeinderatssitzung traktandiert.

keine Angaben

Die Gemeinde trägt das Label Energiestadt. Deshalb sei die Gemeinde im Umgang mit Energie/Strom sensibilisiert, sagt der zuständige Gemeinderat Peter Zurkirchen. Als Energiestadt sei der zurückhaltende Konsum von Strom nicht erst jetzt aktuell. «Wir bemühen uns stets, unnötigen Stromkonsum zu vermeiden. So haben wir bereits vor zwei Jahren beschlossen, die Strassenbeleuchtung etappenweise auf LED umzustellen», so Zurkirchen. Das Schulhaus werde momentan totalsaniert, die bereits vorhandene Fotovoltaikanlage massiv erweitert. Derzeit seien aber keine weiteren expliziten Massnahmen zum Stromsparen beschlossen. Wir warten auch noch einerseits auf die Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsgruppe Energiemangellage des kant. Führungsstabes und andererseits des Kantons Luzern.

keine Angaben

Die Stadt bildet eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Szenario einer möglichen Energiemangellage befasst. «Unter anderem wird sie das Energiesparpotenzial bei der Stadtverwaltung prüfen», sagt die stellvertretende Stadtschreiberin Andrea Stutz auf Anfrage. Ein Thema werde sicherlich auch die Weihnachtsbeleuchtung sein.

In der Gemeinde sind betreffend einer möglichen Strommangellage drei Stossrichtungen vorgesehen: Sparmassnahmen, Kommunikation und Vorbereitung auf eine allfällige Mangellage. Die Gemeinde erwartet, dass der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) die Kommunikation zwischen kantonalem Führungsstab und Gemeinden sicherstellt und Empfehlungen abgibt, sodass nicht jede Gemeinde für sich sinnvolle Massnahmen abklären muss. «Zudem haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, die abklärt, wo die Gemeinde energetisch noch effizienter werden kann und wo Einsparpotenzial besteht», sagt Urs Manser, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Gemeindeschreiber. Auch werde die Sensibilisierung gefördert, zum Beispiel in Form von Verhaltensmassnahmen, dass Geräte wie Bildschirme und Drucker abends konsequent abgestellt werden sollen. Auch die Information an die Bevölkerung über die Kanäle wie E-Newsletter und Gemeindezeitung werde forciert.

«In Udligenswil werden neu die Raumtemperaturen besser abgestimmt und gesenkt», schreibt Gemeindeschreiber Reto Schöpfer. Punktuell werden Räume mit geringer Nutzung nur noch auf ein absolutes Minimum geheizt. Zudem sollen die elektrischen Geräte nicht mehr im Stand-by-Betrieb belassen, sondern ganz ausgeschaltet werden. Weiter passt die Gemeinde die Zeitschaltung der allgemein beleuchteten Räume wie Gänge an und verkürzt die Leuchtdauer. Schöpfer: «Generell ist Udligenswil bestrebt, über alle Gemeindebetriebe einen Beitrag zum Stromsparen zu leisten, und weitere Massnahmen werden auch im Rahmen der Krisenvorbereitung geprüft.»

keine Angaben

keine Angaben

Die Gemeinde macht laut Gemeindepräsident Ivo Kreienbühl bereits seit mehreren Jahren fortlaufend einen grossen Schritt zum Stromsparen. Die Beleuchtung wird auf den Gemeinde- und Quartierstrassen auf LED (mit Bewegungsmelder) umgerüstet. Damit können die Energiekosten um mindestens zwei Drittel reduziert werden. Zudem soll dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung nicht montiert werden. In den öffentlichen Gebäuden wird die Senkung der Raumtemperatur angestrebt. Die Gemeinde will im «Wauwiler Info» in regelmässigen Abständen Energiespartipps für Haushalte aufzeigen.

In einigen Wauwiler Quartieren (vorne) ist es nachts dank der intelligenten Beleuchtung dunkel, während der Nachbarort Egolzwil (hinten) nach wie vor hell erleuchtet ist. Bild: Philipp Schmidli

Die Gemeinde ermuntert die Bevölkerung, bei den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundes mitzumachen und einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Energie zu leisten. Der Gemeinderat und die Geschäftsleitung haben bereits einige Massnahmen beschlossen: So soll die Temperatur in allen öffentlichen Gebäuden auf 20 Grad gesenkt werden. Im Gemeindehaus wird das Warmwasser abgeschaltet. Die Gemeinde verzichtet auf den Warmwassertag im Hallenbad. Die Wassertemperatur beträgt kontinuierlich 28 Grad. Die Mitarbeitenden werden sensibilisiert und aufgefordert, elektronische Geräte wie Computer oder Drucker ausserhalb der Arbeitszeiten konsequent auszuschalten sowie Licht in nicht besetzten Räumen zu löschen. Das Ersetzen der Leuchtmittel zu LED im Verwaltungsgebäude wird vorgezogen und so rasch als möglich vollzogen. Nachts werden öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet. Zudem prüft die Gemeinde, ob die öffentliche Beleuchtung in der Nacht reduziert oder vollständig abgeschaltet werden soll.

Im Gemeindehaus von Werthenstein gilt neu 20 Grad, im Treppenhaus 16 Grad. Weihnachtsschmuck ist erlaubt, aber ohne Beleuchtung. Auch in den Schulhäusern Schachen und Wolhusen-Markt wird die Temperatur auf 20 Grad reduziert. Sämtliche Geräte, welche nicht technisch bedingt laufen müssen, sind ausserhalb der Arbeitszeit abzuschalten. Die Bevölkerung wird mit Flyern, am Anschlagkasten sowie auf der Website sensibilisiert, wie Gemeindepräsident Beat Bucheli sagt. Zudem geht ein Schreiben an Industrie und Gewerbebetriebe, damit die Parkplatzbeleuchtungen, Reklamebeleuchtungen und weiter unnötige Lichtverschmutzung möglichst vermieden werden. Mittelfristig soll die Strassenbeleuchtung auf LED umgestellt werden.

Die Gemeinde hat laut Angaben von Geschäftsführerin Martina Winiger in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Massnahmen umgesetzt, um den Strombedarf nachhaltig zu senken beziehungsweise zu einer besseren Stromversorgung beizutragen. So befindet sich auf dem Schulhausdach zum Beispiel eine FV-Anlage. Das Schulhaus wird mit einer Holzschnitzelheizung beheizt. Die Strassenbeleuchtung soll in mehreren Etappen auf LED umgerüstet werden. Zudem schliessen die Storen im Gemeindehaus über Nacht automatisch, was sich auch positiv auf den Energiebedarf auswirkt. Die KGW Energie AG ist zurzeit dabei, einen neuen Wärmeverbund umzusetzen. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben proaktiv als Aktionärin und mit der Einräumung eines Baurechtes auf einer gemeindeeigenen Parzelle.

Folgende Massnahmen will die Gemeinde im Herbst und kommenden Winter umsetzen:

Die Raumtemperatur im Gemeindehaus mässig senken.

Das Personal inkl. Lehrerschaft fürs Stromsparen sensibilisieren.

Einzelplatzdrucker sollen wenn möglich ausser Betrieb bleiben.

Der Einsatz von mobilen Heizungen ist untersagt.

Die Beleuchtung der Anschlagkästen wird vorübergehend ausser Betrieb genommen.

keine Angaben

Die Gemeinde prüft aktuell verschiedene Massnahmen zum Stromsparen. Entschieden ist allerdings noch nichts. Die Gemeinde wartet auf weitere Informationen des Kantons, der zu dieser Thematik einen kantonalen Führungsstab eingesetzt hat.

In der Gemeinde wurde laut Angaben von Evelyn Lingg, Leiterin des Bauamts, kürzlich ein neuer Wärmeverbund in Betrieb genommen. Dieser nutzt Abwärme der Firma Bell und beheizt das Oberstufenzentrum. Die alte Ölheizung wurde ausser Betrieb genommen. Zudem konnte die Gemeinde diesen Sommer die wärmetechnische Sanierung des Oberstufenzentrums abschliessen. Die gemeindeeigene Strassenbeleuchtung wird in diesen Tagen auf LED umgestellt. Die weiteren Massnahmen zum Strom- und Energiesparen für den nächsten Winter sind noch nicht abschliessend beschlossen.

