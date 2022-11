Energiekrise - Stadt Luzern gibt Tipps zum Stromsparen

In der Stadt Luzern ist Strom sparen angesagt. Die Stadt will bis im kommenden März mindestens 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom sparen. Das ist in etwa so viel wie 350 Haushalte mit 4 Personen in einem Jahr verbrauchen. Wie aber geht Strom sparen im Alltag? Die Stadt gab auf diem Schwanenplatz Tipps dazu.

Livia Barmettler 12.11.2022, 21.39 Uhr